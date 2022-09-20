Зарплаты, пенсии и пособия россиян вывели из зоны риска

Правительство РФ изменило подход к балансу бюджета

20 сентября 2022 в 20:40 Размер текста - 17 +

Правительство РФ сверстало бюджет с учетом выполнения социальных обязательств в полном объеме Фото: Александр Кулаковский © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские власти гарантировали россиянам выплату зарплат, пенсий и социальных пособий. На заседании правкомиссии по бюджетным корректировкам премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что бюджет будет переходным и в следующие два года бездефицитным. Эксперты объяснили URA.RU, что бюджет принимается в таком виде из-за ожиданий увеличения расходов на социальные обязательства и падения доходов от продажи сырья. В начале совещания Мишустин акцентировал внимание на том, что правительство обсудило ключевые моменты проекта бюджета, а также «отработаны предложения вице-премьеров, министров, представителей ведомств». «И вчера проект бюджета и прогноз были представлены президенту. В них учтены основные вызовы и возможные риски для нашей экономики», — добавил премьер. Российский бюджет в 2023 и 2024 годах будет бездефицитным, уточнил премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Финансовый план поможет решать текущие и стратегические задачи, в том числе продолжать адаптировать экономику к санкциям Запада, подчеркнул Мишустин. «В этих условиях важно поддерживать население с помощью социальных программ, способствовать развитию и перестройке бизнес-проектов, промпредприятий, ориентировав их на укрепление технологической самостоятельности и на новые рынки сбыта, поиск партнеров, обновление логистических, товарных цепочек», — сказал глава правительства РФ. Доходы бюджета 2023 года составят около 26 трлн рублей, расходы — около 29 трлн, а дефицит — 3 трлн рублей, заявил премьер. «Закрыть его [дефицит] планируем преимущественно за счет заимствований. На прошлой неделе Минфин разместил девятилетний выпуск облигаций федерального займа. Итоговый спрос почти в 2,5 раза превысил предложение, что позволяет нам двигаться дальше. Этот подход даст возможность не тратить средства Фонда национального благосостояния и обеспечить приемлемый уровень госдолга», — дополнил Мишустин. Проект бюджета РФ планируется рассмотреть на заседании правительства, а затем направить в Госдуму, рассказал Михаил Мишустин Фото: Николай Бастриков © URA.RU По его словам, правительство формирует бюджет с использованием бюджетного правила и это поможет защитить российскую экономику от внешних рисков. «В 2023 и в 2024 годах предусмотрим переходный период, когда расходы будут выше — на 2,9 трлн и на 1,6 трлн рублей соответственно. Дефицит бюджета будет постепенно сокращаться с 2% ВВП в 2023 году до 1,4% в 2024 году и до 0,7% — в 2025 году», — продолжил премьер. Подход, который выбрало правительство для планирования бюджета, обеспечит активную поддержку экономики в условиях санкций и перестройки хозяйственных связей, обозначил Мишустин. Он напомнил участникам совещания, что на доработку документов осталось немного времени. 22 сентября их обсудят на заседании правительства РФ. Затем проект бюджета и пакет документов к нему направят на рассмотрение в Госдуму. Бездефицитный бюджет позволит российским властям уверенно принимать решения об индексации зарплат бюджетникам, пенсий и пособий, считают эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Правительство Мишустина проектирует бюджет в условиях необходимости увеличивать расходы на социальную сферу в будущем и в ожидании падения доходов в казну, объясняет директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «В целом, бюджет будет очень непростым. В этом году были огромные поступления от нефтегазового и других секторов экономики, которые стали результатом повышенных цен на сырье. Но объем санкций только наращивается, не исключено, что доходы бюджета сократятся. Правительство вынуждено формировать бездефицитный бюджет. Чтобы не раздувать расходы, его хотят привести к балансу. В 2021 году инфляция была высокой и необходимы отложенные действия по индексации зарплат бюджетникам и дотаций регионам. Социальные обязательства подпадут под особый контроль со стороны правительства и будут профинансированы в любом случае», — пояснил эксперт. Статья по теме Власть поменяла приоритеты в развитии экономики По словам проректора Финансового университета при президенте РФ Александра Сафонова, бездефицитный бюджет позволяет властям уверенно принимать решения по повышению пенсий, социальных пособий и зарплат бюджетникам. «Чрезмерный дефицит грозит развитию инфляционных процессов, поскольку количество денежной массы будет больше, чем товаров и услуг. В данном случае, государство пытается выравнивать экономический цикл. Когда пики проблем проходят, то власти должны начать политику экономии, чтобы не раскачивать инфляцию. В противном случае эти деньги будут ею съедены», — уточнил собеседник. Исполнение бюджета этого года подтверждает, что ресурсов, планируемых на следующий финансовый период, хватит на выполнение заявленных социальных обязательств, уточняет первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова. «В этом году исполнение бюджета идет с профицитом. Это дает основания планировать бюджет на следующий период без дефицита. Сейчас непростое время для привлечения новых источников доходов. Реалистичный бюджет подтверждает, что у нас есть ресурсы для выполнения в полном объеме всех намеченных социальных обязательств», — резюмировала сенатор. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти гарантировали россиянам выплату зарплат, пенсий и социальных пособий. На заседании правкомиссии по бюджетным корректировкам премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что бюджет будет переходным и в следующие два года бездефицитным. Эксперты объяснили URA.RU, что бюджет принимается в таком виде из-за ожиданий увеличения расходов на социальные обязательства и падения доходов от продажи сырья. В начале совещания Мишустин акцентировал внимание на том, что правительство обсудило ключевые моменты проекта бюджета, а также «отработаны предложения вице-премьеров, министров, представителей ведомств». «И вчера проект бюджета и прогноз были представлены президенту. В них учтены основные вызовы и возможные риски для нашей экономики», — добавил премьер. Финансовый план поможет решать текущие и стратегические задачи, в том числе продолжать адаптировать экономику к санкциям Запада, подчеркнул Мишустин. «В этих условиях важно поддерживать население с помощью социальных программ, способствовать развитию и перестройке бизнес-проектов, промпредприятий, ориентировав их на укрепление технологической самостоятельности и на новые рынки сбыта, поиск партнеров, обновление логистических, товарных цепочек», — сказал глава правительства РФ. Доходы бюджета 2023 года составят около 26 трлн рублей, расходы — около 29 трлн, а дефицит — 3 трлн рублей, заявил премьер. «Закрыть его [дефицит] планируем преимущественно за счет заимствований. На прошлой неделе Минфин разместил девятилетний выпуск облигаций федерального займа. Итоговый спрос почти в 2,5 раза превысил предложение, что позволяет нам двигаться дальше. Этот подход даст возможность не тратить средства Фонда национального благосостояния и обеспечить приемлемый уровень госдолга», — дополнил Мишустин. По его словам, правительство формирует бюджет с использованием бюджетного правила и это поможет защитить российскую экономику от внешних рисков. «В 2023 и в 2024 годах предусмотрим переходный период, когда расходы будут выше — на 2,9 трлн и на 1,6 трлн рублей соответственно. Дефицит бюджета будет постепенно сокращаться с 2% ВВП в 2023 году до 1,4% в 2024 году и до 0,7% — в 2025 году», — продолжил премьер. Подход, который выбрало правительство для планирования бюджета, обеспечит активную поддержку экономики в условиях санкций и перестройки хозяйственных связей, обозначил Мишустин. Он напомнил участникам совещания, что на доработку документов осталось немного времени. 22 сентября их обсудят на заседании правительства РФ. Затем проект бюджета и пакет документов к нему направят на рассмотрение в Госдуму. Правительство Мишустина проектирует бюджет в условиях необходимости увеличивать расходы на социальную сферу в будущем и в ожидании падения доходов в казну, объясняет директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «В целом, бюджет будет очень непростым. В этом году были огромные поступления от нефтегазового и других секторов экономики, которые стали результатом повышенных цен на сырье. Но объем санкций только наращивается, не исключено, что доходы бюджета сократятся. Правительство вынуждено формировать бездефицитный бюджет. Чтобы не раздувать расходы, его хотят привести к балансу. В 2021 году инфляция была высокой и необходимы отложенные действия по индексации зарплат бюджетникам и дотаций регионам. Социальные обязательства подпадут под особый контроль со стороны правительства и будут профинансированы в любом случае», — пояснил эксперт. По словам проректора Финансового университета при президенте РФ Александра Сафонова, бездефицитный бюджет позволяет властям уверенно принимать решения по повышению пенсий, социальных пособий и зарплат бюджетникам. «Чрезмерный дефицит грозит развитию инфляционных процессов, поскольку количество денежной массы будет больше, чем товаров и услуг. В данном случае, государство пытается выравнивать экономический цикл. Когда пики проблем проходят, то власти должны начать политику экономии, чтобы не раскачивать инфляцию. В противном случае эти деньги будут ею съедены», — уточнил собеседник. Исполнение бюджета этого года подтверждает, что ресурсов, планируемых на следующий финансовый период, хватит на выполнение заявленных социальных обязательств, уточняет первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова. «В этом году исполнение бюджета идет с профицитом. Это дает основания планировать бюджет на следующий период без дефицита. Сейчас непростое время для привлечения новых источников доходов. Реалистичный бюджет подтверждает, что у нас есть ресурсы для выполнения в полном объеме всех намеченных социальных обязательств», — резюмировала сенатор.