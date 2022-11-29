Правительство РФ решило, как потратит сверхдоходы бюджета

Изменения коснутся миллионов россиян

29 ноября 2022 в 20:37 Размер текста - 17 +

Российские власти потратили сверхдоходы бюджета на выполнение социальных обязательств Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские власти нашли, куда потратить сверхдоходы, полученные бюджетом в этом году. Это подтверждает, что власти избежали негативного сценария, который прогнозировался весной, комментируют эксперты URA.RU. На заседании правительства РФ 29 ноября Михаил Мишустин сообщил, что доходы госказны за январь—сентябрь оказались выше ожидаемых, и значительная их часть потрачена на социальные выплаты россиянам. Системные меры, принятые против санкций Запада, стабилизировали ситуацию в экономике, поддержали предприятия и целые отрасли, сохранили рабочие места в регионах, заявил Мишустин. По его словам, доходы бюджета за январь—сентябрь увеличились на 10% по сравнению с 2021 годом и составили почти 20 трлн рублей. Расходы выросли на 5,5%, то есть до 19,5 трлн рублей. Существенная часть этих средств пошла на адресные социальные выплаты россиянам. Ситуацию в экономике России стабилизировали системные меры, принятые против санкций Запада, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU «За оставшийся месяц нам предстоит исполнить значительный объем расходов — более 5,5 трлн рублей, или почти 19% расходов. Это меньше, чем за такой же период 2021 года. Чтобы вовремя исполнить бюджетные назначения, требуется внести изменения в нормативные акты. Мы работаем с министерствами и ведомствами по корректировке бюджетных ассигнований, чтобы в полном объеме исполнить бюджетные назначения», — доложил министр финансов РФ Антон Силуанов. Завершая 2021 год, правительство уже думает об исполнении бюджета на ближайшие три года, отметил Силуанов. Он напомнил, что главный финансовый документ страны на 2023—2025 годы приняла Госдума, на этой неделе его рассмотрит Совет Федерации. После этого можно заключать госконтракты и соглашения, подтверждать обязательства. «Правительство продолжает реализацию нацпроектов, программ, а также задач, которые поставлены главой государства. Важно быстрее перейти к возобновлению устойчивого развития экономики, что потребует максимальной концентрации и сплоченности наших действий, а также неукоснительного соблюдения финансовой и налоговой дисциплины. Прошу обратить на это особое внимание всех коллег», — поручил Мишустин. Бюджет РФ 2023—2025 года будет переходным и бездефицитным, заявил ранее Михаил Мишустин Фото: Сергей Русанов © URA.RU Обсуждение проекта бюджета на 2023—2025 годы началось в сентябре. Тогда Михаил Мишустин сообщил, что бюджет будет переходным и в следующие два года бездефицитным. По словам экспертов, бюджет принимается в таком виде из-за ожиданий увеличения расходов на соцобязательства и падения доходов от продажи сырья. В ноябре власти объявили о новом бюджетном правиле, по которому на ближайшую трехлетку можно расходовать порядка 8 трлн рублей нефтегазовых доходов. Сегодня, говоря о предварительных итогах исполнения бюджета текущего года, Мишустин показал результаты деятельности своего кабинета, считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Исполнение бюджета для премьера — это важная характеристика. Важны наполняемость и расходы бюджета, ничего не откладывается на четвертый квартал. Нынешний год достаточно сложный по всем позициям. Весной рассказывали, что бюджет рухнет и будет дефицит. Этого не произошло, и это итоги организации работы внутри страны», — резюмировал политолог. В бюджете выросла социальная составляющая, так как введены выплаты семьям мобилизованных, сохранение для них рабочих мест, отсрочки по ряду платежей, считают эксперты Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Властям удалось избежать негативного сценария по наполнению бюджета в этом году, что позволило исполнить социальные обязательства, подтверждает директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «Сейчас правительство пытается определить дальнейшие шаги [на 2023 год], поскольку ожидается усиление санкций, и это может негативно сказаться на исполнении бюджета. У властей сохраняется настороженность и понимание, что нужно учитывать риски и готовиться к ухудшению ситуации [в будущем году]», — полагает эксперт. Статья по теме Власти раскрыли, что произошло с экономикой России под санкциями Правительство показывает, что, несмотря на структурные изменения в экономике из-за санкций, об уязвимых категориях населения заботятся, объясняет директор Научного центра экономики труда РЭУ им. Плеханова, ведущий сотрудник института экономики РАН Вячеслав Бобков. «В условиях санкций, проведения специальной военной операции (СВО), мобилизации, перестройки экономики важно, чтобы в обществе была солидарность, единое понимание задач. Поэтому в бюджете велика социальная составляющая — выросли выплаты семьям мобилизованных россиян, даны гарантии сохранения им рабочих мест, принят ряд отсрочек по их платежам», — напомнил собеседник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти нашли, куда потратить сверхдоходы, полученные бюджетом в этом году. Это подтверждает, что власти избежали негативного сценария, который прогнозировался весной, комментируют эксперты URA.RU. На заседании правительства РФ 29 ноября Михаил Мишустин сообщил, что доходы госказны за январь—сентябрь оказались выше ожидаемых, и значительная их часть потрачена на социальные выплаты россиянам. Системные меры, принятые против санкций Запада, стабилизировали ситуацию в экономике, поддержали предприятия и целые отрасли, сохранили рабочие места в регионах, заявил Мишустин. По его словам, доходы бюджета за январь—сентябрь увеличились на 10% по сравнению с 2021 годом и составили почти 20 трлн рублей. Расходы выросли на 5,5%, то есть до 19,5 трлн рублей. Существенная часть этих средств пошла на адресные социальные выплаты россиянам. «За оставшийся месяц нам предстоит исполнить значительный объем расходов — более 5,5 трлн рублей, или почти 19% расходов. Это меньше, чем за такой же период 2021 года. Чтобы вовремя исполнить бюджетные назначения, требуется внести изменения в нормативные акты. Мы работаем с министерствами и ведомствами по корректировке бюджетных ассигнований, чтобы в полном объеме исполнить бюджетные назначения», — доложил министр финансов РФ Антон Силуанов. Завершая 2021 год, правительство уже думает об исполнении бюджета на ближайшие три года, отметил Силуанов. Он напомнил, что главный финансовый документ страны на 2023—2025 годы приняла Госдума, на этой неделе его рассмотрит Совет Федерации. После этого можно заключать госконтракты и соглашения, подтверждать обязательства. «Правительство продолжает реализацию нацпроектов, программ, а также задач, которые поставлены главой государства. Важно быстрее перейти к возобновлению устойчивого развития экономики, что потребует максимальной концентрации и сплоченности наших действий, а также неукоснительного соблюдения финансовой и налоговой дисциплины. Прошу обратить на это особое внимание всех коллег», — поручил Мишустин. Обсуждение проекта бюджета на 2023—2025 годы началось в сентябре. Тогда Михаил Мишустин сообщил, что бюджет будет переходным и в следующие два года бездефицитным. По словам экспертов, бюджет принимается в таком виде из-за ожиданий увеличения расходов на соцобязательства и падения доходов от продажи сырья. В ноябре власти объявили о новом бюджетном правиле, по которому на ближайшую трехлетку можно расходовать порядка 8 трлн рублей нефтегазовых доходов. Сегодня, говоря о предварительных итогах исполнения бюджета текущего года, Мишустин показал результаты деятельности своего кабинета, считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Исполнение бюджета для премьера — это важная характеристика. Важны наполняемость и расходы бюджета, ничего не откладывается на четвертый квартал. Властям удалось избежать негативного сценария по наполнению бюджета в этом году, что позволило исполнить социальные обязательства, подтверждает директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «Сейчас правительство пытается определить дальнейшие шаги [на 2023 год], поскольку ожидается усиление санкций, и это может негативно сказаться на исполнении бюджета. У властей сохраняется настороженность и понимание, что нужно учитывать риски и готовиться к ухудшению ситуации [в будущем году]», — полагает эксперт. Правительство показывает, что, несмотря на структурные изменения в экономике из-за санкций, об уязвимых категориях населения заботятся, объясняет директор Научного центра экономики труда РЭУ им. Плеханова, ведущий сотрудник института экономики РАН Вячеслав Бобков. «В условиях санкций, проведения специальной военной операции (СВО), мобилизации, перестройки экономики важно, чтобы в обществе была солидарность, единое понимание задач. Поэтому в бюджете велика социальная составляющая — выросли выплаты семьям мобилизованных россиян, даны гарантии сохранения им рабочих мест, принят ряд отсрочек по их платежам», — напомнил собеседник.