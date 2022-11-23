Власти раскрыли, что произошло с экономикой России под санкциями

Мишустин заявил о готовности страны к усилению мирового кризиса

23 ноября 2022 в 21:13 Размер текста - 17 +

Международные организации улучшили оценки экономического развития России, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские власти оценили, как экономика страны адаптировалась к санкциям Запада. На совещании по экономическом вопросам 23 ноября премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что прогнозы о развитии экономики РФ, сделанные в начале года, не оправдались. Эксперты объяснили URA.RU, что на фоне обсуждения проекта бюджета в Госдуме глава правительства показал россиянам и депутатам, как реально обстоят дела в экономике. Экономика России показала устойчивость и продолжает адаптироваться к последствиям санкций Запада, сообщил Мишустин. «Некоторое замедление динамики в сложившейся ситуации было неизбежно. Экономике требуется время, чтобы перестроиться. Данные по валовому продукту сейчас существенно лучше, если их сравнивать с прогнозами, которые делались в первом полугодии. Некоторые эксперты предрекали чуть ли не двузначные цифры возможного спада», — напомнил глава правительства РФ. Развитие собственного производства компонентов, которые раньше доставлялись из-за границы, идет активно, оценил Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Международный валютный фонд, Всемирный банк, Организация экономического сотрудничества и развития улучшили оценки по динамике развития российской экономики, подчеркнул премьер. «По предварительным прогнозам, можем выйти по итогам года на показатель менее 3%. В новых условиях работает и промышленность. Активно идет процесс развития собственного производства тех компонентов, которые ранее поставлялись из-за рубежа. Находятся и новые поставщики, и покупатели», — уточнил Мишустин. По его словам, наблюдается рост в обрабатывающей промышленности. Увеличивается выпуск мебели, одежды, электроники и других товаров. За девять месяцев прирост производства составил 0,4% к такому же периоду 2021 года. «Хорошие показатели в сельском хозяйстве — собран рекордный урожай. Позитивная динамика в строительном секторе. Замедляется инфляция: на 14 ноября она снизилась до 12,4% в годовом выражении», — добавил премьер. Нефтегазовые доходы РФ в ближайшие три года будут расходоваться по новому бюджетному правилу, уточнил Михаил Мишустин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российские власти должны быть внимательными и адекватно реагировать на возможное усиление мирового кризиса и санкционного давления, изменения на рынке труда, акцентировал внимание Мишустин. «Надо прорабатывать решения и готовить ответы, анализируя все возможные сценарии. При координации бюджетной и денежно-кредитной политики будем опираться на новое бюджетное правило, по которому на ближайшую трехлетку сможем расходовать порядка 8 триллионов рублей нефтегазовых доходов», — сказал премьер. Михаил Мишустин поручил подготовиться к возможным изменениям на рынке труда из-за усиления мирового кризиса и санкций Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Госдуме сейчас обсуждается бюджет, и премьер показал депутатам и россиянам, что происходит с экономикой, объясняет выступление Мишустина профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. «Бюджет включает прогноз развития экономики. Прогноз прогнозом, но правительству надо показывать, что реально происходит К тому же в конце года в Госдуме проводится итоговое заслушивание результатов работы кабинета министров РФ. Это подготовка к нему», — сообщил профессор. Мишустин таким образом держит в тонусе всех регуляторов, министерства и демонстрирует, что пристально следит за перестройкой экономики, отмечает директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. «В экономике отмечается турбулентность и форс-мажорный период. В этой ситуации власти решили не ждать итогов и отреагировать на социально-экономические процессы. Они показывают, что следят за тенденциями», — пояснил эксперт. Статья по теме Россия перестроит логистику Евразии Премьер решил зафиксировать сравнительно неплохую ситуацию в экономике, полагает кандидат экономических наук Николай Кульбака. «Основные итоги года еще не подведены — впереди декабрь. Какой будет ситуация далее непонятно. Санкции продолжают действовать», — добавил собеседник. По словам руководителя лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петра Кирьяна, власти проводят ежемесячный мониторинг состояния экономики. И промежуточная оценка ситуации, которую сделал Мишустин, приурочена к 10 месяцам с момента введения санкций против России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти оценили, как экономика страны адаптировалась к санкциям Запада. На совещании по экономическом вопросам 23 ноября премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что прогнозы о развитии экономики РФ, сделанные в начале года, не оправдались. Эксперты объяснили URA.RU, что на фоне обсуждения проекта бюджета в Госдуме глава правительства показал россиянам и депутатам, как реально обстоят дела в экономике. Экономика России показала устойчивость и продолжает адаптироваться к последствиям санкций Запада, сообщил Мишустин. «Некоторое замедление динамики в сложившейся ситуации было неизбежно. Экономике требуется время, чтобы перестроиться. Данные по валовому продукту сейчас существенно лучше, если их сравнивать с прогнозами, которые делались в первом полугодии. Некоторые эксперты предрекали чуть ли не двузначные цифры возможного спада», — напомнил глава правительства РФ. Международный валютный фонд, Всемирный банк, Организация экономического сотрудничества и развития улучшили оценки по динамике развития российской экономики, подчеркнул премьер. «По предварительным прогнозам, можем выйти по итогам года на показатель менее 3%. В новых условиях работает и промышленность. Активно идет процесс развития собственного производства тех компонентов, которые ранее поставлялись из-за рубежа. Находятся и новые поставщики, и покупатели», — уточнил Мишустин. По его словам, наблюдается рост в обрабатывающей промышленности. Увеличивается выпуск мебели, одежды, электроники и других товаров. За девять месяцев прирост производства составил 0,4% к такому же периоду 2021 года. «Хорошие показатели в сельском хозяйстве — собран рекордный урожай. Позитивная динамика в строительном секторе. Замедляется инфляция: на 14 ноября она снизилась до 12,4% в годовом выражении», — добавил премьер. Российские власти должны быть внимательными и адекватно реагировать на возможное усиление мирового кризиса и санкционного давления, изменения на рынке труда, акцентировал внимание Мишустин. «Надо прорабатывать решения и готовить ответы, анализируя все возможные сценарии. При координации бюджетной и денежно-кредитной политики будем опираться на новое бюджетное правило, по которому на ближайшую трехлетку сможем расходовать порядка 8 триллионов рублей нефтегазовых доходов», — сказал премьер. В Госдуме сейчас обсуждается бюджет, и премьер показал депутатам и россиянам, что происходит с экономикой, объясняет выступление Мишустина профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. «Бюджет включает прогноз развития экономики. Прогноз прогнозом, но правительству надо показывать, что реально происходит К тому же в конце года в Госдуме проводится итоговое заслушивание результатов работы кабинета министров РФ. Это подготовка к нему», — сообщил профессор. Мишустин таким образом держит в тонусе всех регуляторов, министерства и демонстрирует, что пристально следит за перестройкой экономики, отмечает директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. «В экономике отмечается турбулентность и форс-мажорный период. Премьер решил зафиксировать сравнительно неплохую ситуацию в экономике, полагает кандидат экономических наук Николай Кульбака. «Основные итоги года еще не подведены — впереди декабрь. Какой будет ситуация далее непонятно. Санкции продолжают действовать», — добавил собеседник. По словам руководителя лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петра Кирьяна, власти проводят ежемесячный мониторинг состояния экономики. И промежуточная оценка ситуации, которую сделал Мишустин, приурочена к 10 месяцам с момента введения санкций против России.