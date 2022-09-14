Власть поменяла приоритеты в развитии экономики

В ближайшие три года страна будет жить по средствам

14 сентября 2022 в 20:30 Размер текста - 17 +

Новая финансовая политика России определена с учетом санкций Фото: Анна Майорова © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России Премьер-министр РФ Михаил Мишустин определил новые приоритеты финансовой политики России так, чтобы обеспечить ее развитие вопреки санкциям. Ими стали структурная перестройка, нацпроекты, новые рабочие места и макроэкономическая стабильность, следует из выступления премьера 14 сентября на совещании по формированию проекта бюджета РФ на 2023—2025 годы. Новый подход позволит властям выполнять социальные обязательства без большого роста государственного долга, объяснили URA.RU эксперты. По словам Мишустина, формировать новый бюджет правительству приходится в условиях беспрецедентных санкций, однако уже принятые меры позволили сохранить финансовую стабильность, поддержали людей и бизнес. «Западные санкции, по сути, преследовали две цели: быстро дестабилизировать финансовую систему России и ослабить наш потенциал из-за разрыва хозяйственных связей и производственных цепочек. Расшатать российскую экономику мы не дали. Отдельно хочу обратить внимание, что все намеченные социальные обязательства будут выполнены», — пообещал глава кабмина. Правительство намерено выполнить социальные обязательства перед гражданами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Главными приоритетами властей при формировании бюджета на 2023—2025 годы стали развитие, реализация нацпроектов, перестройка экономики, создание новых рабочих мест и макростабильность, заявил Мишустин. «Мы продолжим адаптацию и структурную перестройку российской экономики. Будем поддерживать переориентацию экспорта на расширение наших связей с дружественными государствами. Выстраивать производственные цепочки внутри страны и добиваться повышения уровня нашего технологического и экономического суверенитета», — пояснил премьер. «Важно аккуратно подходить к прогнозированию. Не опираться в оценках на нереалистичные предпосылки. И принимать новые расходные обязательства исходя из возможностей, а не иллюзий», — подчеркнул Мишустин. Для достижения поставленных целей правительство намерено осторожно расширять бюджетное стимулирование различных отраслей экономики, расходовать бюджет с учетом доходов государства, а также избегать повышения инфляции. «У нас достаточно ресурсов, чтобы после определенного периода адаптации возобновить поступательное развитие. Для этого каждый рубль бюджета должен расходоваться максимально эффективно. Стимулировать деловую активность, с одной стороны, и помогать людям, прежде всего наиболее уязвимым слоям населения, — с другой. Еще раз подчеркну: все намеченные социальные обязательства должны быть и будут выполнены», — добавил премьер. Для развития государству нужны стабильные доходы бюджета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Структурная перестройка экономики России — это реакция на санкции, и правительство стремится сделать так, чтобы она оказалась эффективной, рассказал URA.RU ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников. «Перестройка, о которой сказал премьер, это преодоление структурных ограничений. И мы видим, как правительство над этим работает. Прежняя экономическая модель, которая была до санкций, обеспечивала слишком медленный рост, это много обсуждалось. Мишустин намерен выстроить новую модель, которая позволила бы рассчитывать на темпы роста от 3% и выше. Для этого нужны стабильные доходы бюджета и рост инвестиций, тогда экономика будет развиваться. Что касается слов премьера про осторожность с расходами, это значит, что в бюджет будет сверстан с небольшим дефицитом, раздувать который власть не намерена, поскольку большой госдолг обходится дорого», — объяснил экономист. Новый подход правительства к формированию бюджета позволит выполнить социальные обязательства перед населением и возобновить развитие экономики в соответствии с нацпроектами, считает член общественного совета при Минфине РФ, директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «Правительство стимулирует развитие экономики ради достижения целей, которые заложены в нацпроекты. При этом выполнение социальных обязательств остается приоритетом работы властей. Нацпроекты и есть самое главное социальное обязательство властей, поэтому их выполнение отвечает интересам общества. Также Мишустин выделил среди приоритетов макроэкономическую стабильность, поскольку в этом году не удалось в полной мере сдержать инфляцию. Правительство будет следить, чтобы инфляция снова не разгонялась, падения производства не было, а безработица не росла», — пояснил эксперт в беседе с URA.RU. Статья по теме Мишустин адаптирует бюджет России к новым вызовам Мишустин назвал приоритетами финансовой политики России структурную перестройку, макроэкономическую стабильность и развитие, поскольку они взаимно дополняют и усиливают друг друга, сказал в беседе с URA.RU экономист Михаил Беляев. «Нет противоречия между стабильностью и развитием, а как раз наоборот. Правительство нацелено на то, чтобы экономика набирала темпы роста, для этого все макроэкономические показатели должны быть стабильны, бюджет должен пополняться и обеспечивать расходную часть, в том числе социальные расходы и развитие перспективных и наукоемких отраслей — это и есть структурная перестройка. То есть то, что способно дать России более прогрессивную структуру экономики. Новый бюджет, таким образом, характеризуется как бюджет развития», — заключил он. 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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин определил новые приоритеты финансовой политики России так, чтобы обеспечить ее развитие вопреки санкциям. Ими стали структурная перестройка, нацпроекты, новые рабочие места и макроэкономическая стабильность, следует из выступления премьера 14 сентября на совещании по формированию проекта бюджета РФ на 2023—2025 годы. Новый подход позволит властям выполнять социальные обязательства без большого роста государственного долга, объяснили URA.RU эксперты. По словам Мишустина, формировать новый бюджет правительству приходится в условиях беспрецедентных санкций, однако уже принятые меры позволили сохранить финансовую стабильность, поддержали людей и бизнес. «Западные санкции, по сути, преследовали две цели: быстро дестабилизировать финансовую систему России и ослабить наш потенциал из-за разрыва хозяйственных связей и производственных цепочек. Расшатать российскую экономику мы не дали. Отдельно хочу обратить внимание, что все намеченные социальные обязательства будут выполнены», — пообещал глава кабмина. Главными приоритетами властей при формировании бюджета на 2023—2025 годы стали развитие, реализация нацпроектов, перестройка экономики, создание новых рабочих мест и макростабильность, заявил Мишустин. «Мы продолжим адаптацию и структурную перестройку российской экономики. Будем поддерживать переориентацию экспорта на расширение наших связей с дружественными государствами. Выстраивать производственные цепочки внутри страны и добиваться повышения уровня нашего технологического и экономического суверенитета», — пояснил премьер. «Важно аккуратно подходить к прогнозированию. Не опираться в оценках на нереалистичные предпосылки. И принимать новые расходные обязательства исходя из возможностей, а не иллюзий», — подчеркнул Мишустин. Для достижения поставленных целей правительство намерено осторожно расширять бюджетное стимулирование различных отраслей экономики, расходовать бюджет с учетом доходов государства, а также избегать повышения инфляции. «У нас достаточно ресурсов, чтобы после определенного периода адаптации возобновить поступательное развитие. Для этого каждый рубль бюджета должен расходоваться максимально эффективно. Стимулировать деловую активность, с одной стороны, и помогать людям, прежде всего наиболее уязвимым слоям населения, — с другой. Еще раз подчеркну: все намеченные социальные обязательства должны быть и будут выполнены», — добавил премьер. Структурная перестройка экономики России — это реакция на санкции, и правительство стремится сделать так, чтобы она оказалась эффективной, рассказал URA.RU ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников. «Перестройка, о которой сказал премьер, это преодоление структурных ограничений. И мы видим, как правительство над этим работает. Прежняя экономическая модель, которая была до санкций, обеспечивала слишком медленный рост, это много обсуждалось. Мишустин намерен выстроить новую модель, которая позволила бы рассчитывать на темпы роста от 3% и выше. Для этого нужны стабильные доходы бюджета и рост инвестиций, тогда экономика будет развиваться. Что касается слов премьера про осторожность с расходами, это значит, что в бюджет будет сверстан с небольшим дефицитом, раздувать который власть не намерена, поскольку большой госдолг обходится дорого», — объяснил экономист. Новый подход правительства к формированию бюджета позволит выполнить социальные обязательства перед населением и возобновить развитие экономики в соответствии с нацпроектами, считает член общественного совета при Минфине РФ, директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «Правительство стимулирует развитие экономики ради достижения целей, которые заложены в нацпроекты. При этом выполнение социальных обязательств остается приоритетом работы властей. Нацпроекты и есть самое главное социальное обязательство властей, поэтому их выполнение отвечает интересам общества. Также Мишустин выделил среди приоритетов макроэкономическую стабильность, поскольку в этом году не удалось в полной мере сдержать инфляцию. Правительство будет следить, чтобы инфляция снова не разгонялась, падения производства не было, а безработица не росла», — пояснил эксперт в беседе с URA.RU. Мишустин назвал приоритетами финансовой политики России структурную перестройку, макроэкономическую стабильность и развитие, поскольку они взаимно дополняют и усиливают друг друга, сказал в беседе с URA.RU экономист Михаил Беляев. «Нет противоречия между стабильностью и развитием, а как раз наоборот. Правительство нацелено на то, чтобы экономика набирала темпы роста, для этого все макроэкономические показатели должны быть стабильны, бюджет должен пополняться и обеспечивать расходную часть, в том числе социальные расходы и развитие перспективных и наукоемких отраслей — это и есть структурная перестройка. То есть то, что способно дать России более прогрессивную структуру экономики. Новый бюджет, таким образом, характеризуется как бюджет развития», — заключил он.