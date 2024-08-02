Почему Путин впервые в истории лично встречал заключенных из США

Пик «холодной войны 2.0» между Россией и Западом впереди

02 августа 2024 в 16:10 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин впервые лично встретил в аэропорту «Внуково» освобожденных россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Россия и Запад провели масштабный обмен заключенными Пик «холодной войны 2.0» между Россией и США еще впереди. Обмен заключенными, который произошел 1 августа, — это лишь часть противостояния, которое будет продолжаться, пояснили URA.RU политологи. По словам аналитиков, то, что президент РФ Владимир Путин впервые приехал лично встречать возвращенных из западных тюрем россиян, демонстрирует повышение градуса напряженности. Это посыл русским разведчикам-нелегалам: что бы ни произошло (а ситуация будет осложняться) Россия своих не бросит. Об этом обмене заключенными СМИ со ссылкой на источники за последние несколько месяцев писали неоднократно. Однако Кремль никак не комментировал информацию — для российских властей это «чувствительная тема», которую предпочитают не комментировать и которая «любит тишину». Единственное, что вышло в эфир поздно вечером 1 августа, — это прибытие самолета с освобожденными в правительственный аэропорт «Внуково». 10 россиян у трапа встречал лично президент Путин. Президент Владимир Путин заверил всех освобожденных, что еще встретится с ними, чтобы поговорить о том, на каком поприще они дальше смогут работать на благо России Фото: Кирилл Зыков/POOL/ТАСС Это беспрецедентное решение главы государства. Ни одного из пленников, освобожденных ранее, например, Марию Бутину, Виктора Бута, Константина Ярошенко президент не встречал лично. Хотя истории этих людей и их обмен были не менее громкими. Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков связывает это с текущей ситуацией. Решение Путина — это своего рода часть политики консолидации общества и укоренившегося за последние два года девиза «своих не бросаем». По мнению философа, политолога, одного из авторов «Большой российской энциклопедии» Бориса Межуева, для Путина некоторые из этих людей «свои» вдвойне. Люди, связанные с внешней разведкой, выходцем из которой является и сам президент. Например, Артем и Анна Дульцевы, которые были арестованы в Словении, Вадим Красиков — бывший сотрудник спецподразделения ФСБ «Альфа». Собственно, и сам Путин, обращаясь к вернувшимся домой россиянам, акцентировал внимание на тех, «кто имеет прямое отношение к военной службе». «Хочу поблагодарить вас за верность присяге, своему долгу и Родине, которая ни на минуту о вас не забывала», — заверил Путин. Дети разведчиков-нелегалов Анны и Артема Дульцев узнали о том, что они русские, только в самолете Фото: Кирилл Зыков/POOL/ТАСС Именно на разведчиках сделал акцент сегодня во время ежедневного созвона с журналистами Кремлевского пула пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он рассказал, что дети Дульцевых даже не знали, что они — русские. Об этом родители сообщили в момент, когда самолет вылетал из Анкары в Москву. «Они по-русски не говорят. Путин приветствовал их по-испански: „Буенос Ночес“. Вчера дети спрашивали у родителей, кто их встречает: они не знали, кто такой Путин, — сообщил Песков и добавил: — Так работают нелегалы. Они идут на жертвы ради преданности своему делу». Новость по теме Путин и Белоусов лично встретили освобожденных в ходе обмена россиян. Фоторепортаж По словам Пескова, освобожденный Вадим Красиков служил в «Альфе» вместе с некоторыми сотрудниками ФСО. И, встретившись во «Внуково», они приветствовали друг друга. Как пояснил URA.RU политолог Межуев, для президента это был «очень важный шаг, который кому-то может быть даже не совсем понятен». «Помимо общего патриотического контекста, здесь подчеркивается корпоративный контекст. Конечно, для него это имеет значение. Ведь любой разведчик-нелегал — это человек, который пошел на задание, связанное с риском для жизни. Например, Красиков получил пожизненное заключение — максимальное наказание в ЕС. Путину, конечно, важно было вытащить их всех. Это понятный шаг для тех, кто сегодня работает в нашей разведке, кто так же выполняет за рубежом важные для России, но опасные для их собственных жизней задачи». Кроме того, Путин четко продемонстрировал, что эти люди для него и для страны куда более значимы, чем помилованные иноагенты, которых западные СМИ называют политзаключенными. «Ценность помилованных и вернувшихся в Россию для страны не одинакова, поэтому Путин согласился на пропорцию 10 со стороны Запада на 16 с нашей стороны», — отметил эксперт. Для возвращенных россиян выстроили даже роту почетного караула Фото: Михаил Воскресенский/POOL/ТАСС Похожего мнения придерживается и замдиректора Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин. По его словам, антисистемщики не столь значимы для России, как их пытаются представить их же соратники. «Россия готова спокойно их отпустить. Более того, она не чувствует от них какую-то опасность в будущем, — отметил Карягин. — Ну и если посмотреть, куда они отправились, становится понятно, в чьих интересах они работали все эти годы». Переговоры по освобождению заключенных, по информации Кремля, велись по линии ФСБ и ЦРУ, американская администрация говорит о договоренностях на высшем уровне. Как бы там ни было, убежден президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко, это совершенно не говорит о разрядке в отношениях России и США. «Уровень противостояния принципиально другой. Мы находимся в ситуации новой «холодной войны». В этих условиях демонстрация поддержки своих более важна, чем в «травоядные времена», — отметил эксперт. — Отношения между Россией и США этот обмен не улучшит. Ничего, что предвещало бы разрядку, не произошло. Достаточно вспомнить, что обмен [советского разведчика Рудольфа] Абеля и [американского летчика Фрэнсиса Пауэрса] произошел за полгода до Карибского кризиса. Так что у нас пик противостояния с США впереди. Мы даже не близко к нему». Кардинально на отношения России и США, да и на ход геополитических процессов договоренности Москвы и Вашингтона по обмену заключенными не повлияют, подтвердил URA.RU первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. «Да, это были сложные, многомесячные переговоры. Но эта акция не может повлиять на мировые процессы, так как здесь каждое из государств преследовало в первую очередь свои национальные интересы, — полагает Новиков. — Вместе с тем ситуация показывает, что любая война заканчивается миром, и для этого нужно начинать переговоры, нужно держать открытыми каналы коммуникации». Новость по теме Путин дал обещание освобожденным в ходе обмена россиянам Политолог Михаил Карягин допускает все же разные варианты развития событий. С одной стороны, этот обмен может стать первым шагом к поиску компромисса по другим темам. С другой, что наиболее вероятно, считает эксперт, — это «финальная стадия эскалации». «Допускаю, что это окончательный обмен всех на всех, кто интересует нас. Финальная стадия, когда стороны друг другу дали понять: обменяемся всеми, кто нам интересен и прекратим на этом все контакты. Пока лучше всего просматривается такой, негативный сценарий. На другие треки, в том числе на ситуацию вокруг Украины, это никак не скажется. Хотя Россия все же показала всем, что она готова договариваться и достигать компромисса», — заключил Карягин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пик «холодной войны 2.0» между Россией и США еще впереди. Обмен заключенными, который произошел 1 августа, — это лишь часть противостояния, которое будет продолжаться, пояснили URA.RU политологи. По словам аналитиков, то, что президент РФ Владимир Путин впервые приехал лично встречать возвращенных из западных тюрем россиян, демонстрирует повышение градуса напряженности. Это посыл русским разведчикам-нелегалам: что бы ни произошло (а ситуация будет осложняться) Россия своих не бросит. Об этом обмене заключенными СМИ со ссылкой на источники за последние несколько месяцев писали неоднократно. Однако Кремль никак не комментировал информацию — для российских властей это «чувствительная тема», которую предпочитают не комментировать и которая «любит тишину». Единственное, что вышло в эфир поздно вечером 1 августа, — это прибытие самолета с освобожденными в правительственный аэропорт «Внуково». 10 россиян у трапа встречал лично президент Путин. Это беспрецедентное решение главы государства. Ни одного из пленников, освобожденных ранее, например, Марию Бутину, Виктора Бута, Константина Ярошенко президент не встречал лично. Хотя истории этих людей и их обмен были не менее громкими. Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков связывает это с текущей ситуацией. Решение Путина — это своего рода часть политики консолидации общества и укоренившегося за последние два года девиза «своих не бросаем». По мнению философа, политолога, одного из авторов «Большой российской энциклопедии» Бориса Межуева, для Путина некоторые из этих людей «свои» вдвойне. Люди, связанные с внешней разведкой, выходцем из которой является и сам президент. Например, Артем и Анна Дульцевы, которые были арестованы в Словении, Вадим Красиков — бывший сотрудник спецподразделения ФСБ «Альфа». Собственно, и сам Путин, обращаясь к вернувшимся домой россиянам, акцентировал внимание на тех, «кто имеет прямое отношение к военной службе». «Хочу поблагодарить вас за верность присяге, своему долгу и Родине, которая ни на минуту о вас не забывала», — заверил Путин. Именно на разведчиках сделал акцент сегодня во время ежедневного созвона с журналистами Кремлевского пула пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он рассказал, что дети Дульцевых даже не знали, что они — русские. Об этом родители сообщили в момент, когда самолет вылетал из Анкары в Москву. По словам Пескова, освобожденный Вадим Красиков служил в «Альфе» вместе с некоторыми сотрудниками ФСО. И, встретившись во «Внуково», они приветствовали друг друга. Как пояснил URA.RU политолог Межуев, для президента это был «очень важный шаг, который кому-то может быть даже не совсем понятен». «Помимо общего патриотического контекста, здесь подчеркивается корпоративный контекст. Конечно, для него это имеет значение. Ведь любой разведчик-нелегал — это человек, который пошел на задание, связанное с риском для жизни. Например, Красиков получил пожизненное заключение — максимальное наказание в ЕС. Путину, конечно, важно было вытащить их всех. Это понятный шаг для тех, кто сегодня работает в нашей разведке, кто так же выполняет за рубежом важные для России, но опасные для их собственных жизней задачи». Похожего мнения придерживается и замдиректора Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин. По его словам, антисистемщики не столь значимы для России, как их пытаются представить их же соратники. «Россия готова спокойно их отпустить. Более того, она не чувствует от них какую-то опасность в будущем, — отметил Карягин. — Ну и если посмотреть, куда они отправились, становится понятно, в чьих интересах они работали все эти годы». Переговоры по освобождению заключенных, по информации Кремля, велись по линии ФСБ и ЦРУ, американская администрация говорит о договоренностях на высшем уровне. Как бы там ни было, убежден президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко, это совершенно не говорит о разрядке в отношениях России и США. «Уровень противостояния принципиально другой. Мы находимся в ситуации новой «холодной войны». В этих условиях демонстрация поддержки своих более важна, чем в «травоядные времена», — отметил эксперт. — Кардинально на отношения России и США, да и на ход геополитических процессов договоренности Москвы и Вашингтона по обмену заключенными не повлияют, подтвердил URA.RU первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. «Да, это были сложные, многомесячные переговоры. Но эта акция не может повлиять на мировые процессы, так как здесь каждое из государств преследовало в первую очередь свои национальные интересы, — полагает Новиков. — Вместе с тем ситуация показывает, что любая война заканчивается миром, и для этого нужно начинать переговоры, нужно держать открытыми каналы коммуникации». Политолог Михаил Карягин допускает все же разные варианты развития событий. С одной стороны, этот обмен может стать первым шагом к поиску компромисса по другим темам. С другой, что наиболее вероятно, считает эксперт, — это «финальная стадия эскалации». «Допускаю, что это окончательный обмен всех на всех, кто интересует нас. Финальная стадия, когда стороны друг другу дали понять: обменяемся всеми, кто нам интересен и прекратим на этом все контакты. Пока лучше всего просматривается такой, негативный сценарий. На другие треки, в том числе на ситуацию вокруг Украины, это никак не скажется. Хотя Россия все же показала всем, что она готова договариваться и достигать компромисса», — заключил Карягин.