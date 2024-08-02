Путин и Белоусов лично встретили освобожденных в ходе обмена россиян. Фоторепортаж

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Владимир Путин лично встретил вернувшихся домой россиян и поблагодарил их за патриотизм Фото:

Российский президент Владимир Путин вместе с главой Минобороны РФ Андреем Белоусовым встретили в Москве бывших заключенных, которые вернулись домой после обмена. Всего в РФ были возвращены восемь человек, которые были в статусе заключенных в странах Запада. Еще двое из вернувшихся — дети. URA.RU собрало кадры прибытия россиян в родную страну.

Обмен заключенными между Россией и странами Запада произошел 1 августа. Всего в РФ было возвращено 10 человек, включая несовершеннолетних. В свою очередь, в США были отправлены 16 человек.

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Российский президент Владимир Путин вместе с главой Минобороны РФ Андреем Белоусовым встретили в Москве бывших заключенных, которые вернулись домой после обмена. Всего в РФ были возвращены восемь человек, которые были в статусе заключенных в странах Запада. Еще двое из вернувшихся — дети. URA.RU собрало кадры прибытия россиян в родную страну. Обмен заключенными между Россией и странами Запада произошел 1 августа. Всего в РФ было возвращено 10 человек, включая несовершеннолетних. В свою очередь, в США были отправлены 16 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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