В Кремле объяснили, почему Путин поехал лично встречать освобожденных россиян

Песков: встречая освобожденных россиян, Путин отдал им дань уважения
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Владимир Путин лично прибыл встретить заключенных, вернувшихся домой, чтобы отдать им дань уважения Фото:
новость из сюжета
Россия и Запад провели масштабный обмен заключенными

Российский президент Владимир Путин лично прибыл в аэропорт Внуково для встречи с освобожденными из заключения гражданами страны, чтобы отдать им дань уважения за служение родине. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это очень важно. Это дань тем людям, которые служат своей стране. И которые после очень сложных испытаний получили возможность вернуться домой, благодаря напряженной работе многих людей», — подчеркнул официальный представитель Кремля в ходе конфренц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Обмен между заключенными Россия и страны Запада провели 1 августа. В ходе мероприятия домой вернулись восемь российских граждан, а также двое несовершенолетних.

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Российский президент Владимир Путин лично прибыл в аэропорт Внуково для встречи с освобожденными из заключения гражданами страны, чтобы отдать им дань уважения за служение родине. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Это очень важно. Это дань тем людям, которые служат своей стране. И которые после очень сложных испытаний получили возможность вернуться домой, благодаря напряженной работе многих людей», — подчеркнул официальный представитель Кремля в ходе конфренц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Обмен между заключенными Россия и страны Запада провели 1 августа. В ходе мероприятия домой вернулись восемь российских граждан, а также двое несовершенолетних.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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