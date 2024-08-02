В Кремле объяснили, почему Путин поехал лично встречать освобожденных россиян

Песков: встречая освобожденных россиян, Путин отдал им дань уважения

02 августа 2024 в 14:55 Размер текста - 17 +

Владимир Путин лично прибыл встретить заключенных, вернувшихся домой, чтобы отдать им дань уважения Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Россия и Запад провели масштабный обмен заключенными Российский президент Владимир Путин лично прибыл в аэропорт Внуково для встречи с освобожденными из заключения гражданами страны, чтобы отдать им дань уважения за служение родине. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Это очень важно. Это дань тем людям, которые служат своей стране. И которые после очень сложных испытаний получили возможность вернуться домой, благодаря напряженной работе многих людей», — подчеркнул официальный представитель Кремля в ходе конфренц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Обмен между заключенными Россия и страны Запада провели 1 августа. В ходе мероприятия домой вернулись восемь российских граждан, а также двое несовершенолетних. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский президент Владимир Путин лично прибыл в аэропорт Внуково для встречи с освобожденными из заключения гражданами страны, чтобы отдать им дань уважения за служение родине. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Это очень важно. Это дань тем людям, которые служат своей стране. И которые после очень сложных испытаний получили возможность вернуться домой, благодаря напряженной работе многих людей», — подчеркнул официальный представитель Кремля в ходе конфренц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Обмен между заключенными Россия и страны Запада провели 1 августа. В ходе мероприятия домой вернулись восемь российских граждан, а также двое несовершенолетних.