Россия отдала Яшина*, Кара-Мурзу* и Гершковича: что известно об обмене заключенными

Россия и США обменялись 26 заключенными

01 августа 2024 в 22:41 Размер текста - 17 +

Россия отдала журналиста Эвана Гершковича (на фото) США в ходе обмена заключенными Фото: Илья Московец © URA.RU Россия и США при участии Белоруссии, Германии, Словении и Норвегии обменялись заключенными в аэропорту Анкары. Всего в обмене приняли участие 26 человек. Среди них — Владимир Кара-Мурза*, Илья Яшин*, Эван Гершкович, Вадим Красиков и Анна Дульцева. О том, как проходил обмен заключенными между Россией и США — в материале URA.RU. Кого Россия отдала США В ходе крупного обмена Россия освободила Эвана Гершковича, Владимира Кара-Мурзу*, Лилию Чанышеву, Илью Яшина*, Ксению Фадееву, Андрея Пивоварова, Пола Уилана, Алсу Курмашеву*, Олега Орлова*, Сашу Скочиленко, Дитера Воронина, Кевина Лика, Рико Кригера, Патрика Шебеля, Германа Мойжеса и Вадима Останина. Так, РФ отдала Штатам 16 заключенных. Владимир Кара-Мурза* Оппозиционер и журналист Владимир Кара-Мурза был приговорен к 25 годам колонии строгого режима за госизмену и фейки о российской армии. Кроме того, ему назначили штраф в размере 400 тысяч рублей и запретили заниматься журналистикой семь лет после выхода из колонии. Владимир Кара-Мурза (признан Минюстом РФ иноагентом) обвинялся в госизмене Фото: Пресс-служба Мосгорсуда / АГН Москва Илья Яшин* Политический деятель Илья Яшин был приговорен к 8,5 года колонии общего режима. Его признали виновным в распространении фейков о российской армии. Перед возбуждением дела Яшина также оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии РФ. Илья Яшин (признан Минюстом РФ иноагентом) обвинялся в распространении фейков о российской армии Фото: EPA/TASS Пол Уилан Бывший морской пехотинец американец Пол Уилан в 2020 году получил 16 лет заключения за шпионаж. Согласно данным ФСБ, мужчина собирал данные о составе одного из управлений спецслужбы. Пол Уилан был обвинен в шпионаже Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости Эван Гершкович Американский журналист Эван Гершкович был приговорен к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж. Его задержали в марте 2023 года. По данным ФСБ, он собирал сведения об одном предприятии российского военно-промышленного комплекса. Эван Гершкович также был осужден за шпионаж Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости Андрей Пивоваров Андрей Пивоваров в 2022 году был приговорен к 4 годам колонии по делу о руководстве организацией, чья деятельность признана нежелательной в России. Он был главой «Открытой России» (организация признана нежелательной на территории РФ и запрещена). Алсу Курмашева* Журналистка Алсу Курмашева на прошлой неделе была осуждена на 6,5 лет за фейки о российской армии. Она гражданка России и США. Олег Орлов Олег Орлов в феврале 2024 года был приговорен к 2,5 года колонии за дискредитацию ВС РФ. Он является сооснователем правозащитного центра «Мемориал» (внесен в реестр иноагентов). Лилия Чанашева Лилия Чанашева получила 7,5 лет колонии за призывы к экстремизму и организацию экстремистского сообщества. В апреле этого года Верховный суд ужесточил приговор до 9,5 лет колонии. Кто вернулся в Россию В обмен на журналистов, правозащитников и оппозиционеров, а также бывшего американского морпеха, Запад согласся отдать Вадима Красикова (из Германии), Артема Дульцева (из Словении), Анну Дульцеву (из Словении), Михаила Микушина (из Норвегии), Павла Рубцова (из Польши), Романа Селезнева (из США), Владислава Клюшина (из США), Вадима Конощенка (из США). Так, Россия в ходе обмена заключенными получила восемь человек. Вадим Красиков Офицер российских спецслужб Вадим Красиков был приговорен к пожизненному заключению в Германии. Он обвинялся в заказном убийстве бывшего полевого командира гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Артем и Анна Дульцевы Артем и Анна Дульцевы получили один год и семь месяцев заключения в Словении за шпионаж. На суде пара вину признала. Михаил Микушина и Павел Рубцов Михаил Микушина в мае 2022 года получил обвинение в шпионаже в Норвегии. Журналист Павел Рубцов также был обвинен в шпионаже на территории Польши. Роман Селезнев Сын депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева Роман Селезнев получил 27 лет заключения за кибермошенничество. В 2014 году его задержали американские спецслужбы на Мальдивах. Владислав Клюшин Владимир Клюшин в сентябре 2023 года был приговорен к девяти годам колонии. Американские власти обвиняли его во взломе компьютерных сетей в США для получения секретных данных о компании. Вадим Конощенок Вадим Конощенок находился под стражей в США. Его обвиняли в причастности к схеме по предоставлению секретной электроники и боеприпасов американского производства. *Лица, признанные Минюстом РФ иноагентами Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия и США при участии Белоруссии, Германии, Словении и Норвегии обменялись заключенными в аэропорту Анкары. Всего в обмене приняли участие 26 человек. Среди них — Владимир Кара-Мурза*, Илья Яшин*, Эван Гершкович, Вадим Красиков и Анна Дульцева. О том, как проходил обмен заключенными между Россией и США — в материале URA.RU. В ходе крупного обмена Россия освободила Эвана Гершковича, Владимира Кара-Мурзу*, Лилию Чанышеву, Илью Яшина*, Ксению Фадееву, Андрея Пивоварова, Пола Уилана, Алсу Курмашеву*, Олега Орлова*, Сашу Скочиленко, Дитера Воронина, Кевина Лика, Рико Кригера, Патрика Шебеля, Германа Мойжеса и Вадима Останина. Так, РФ отдала Штатам 16 заключенных. Оппозиционер и журналист Владимир Кара-Мурза был приговорен к 25 годам колонии строгого режима за госизмену и фейки о российской армии. Кроме того, ему назначили штраф в размере 400 тысяч рублей и запретили заниматься журналистикой семь лет после выхода из колонии. Политический деятель Илья Яшин был приговорен к 8,5 года колонии общего режима. Его признали виновным в распространении фейков о российской армии. Перед возбуждением дела Яшина также оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии РФ. Бывший морской пехотинец американец Пол Уилан в 2020 году получил 16 лет заключения за шпионаж. Согласно данным ФСБ, мужчина собирал данные о составе одного из управлений спецслужбы. Американский журналист Эван Гершкович был приговорен к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж. Его задержали в марте 2023 года. По данным ФСБ, он собирал сведения об одном предприятии российского военно-промышленного комплекса. Андрей Пивоваров в 2022 году был приговорен к 4 годам колонии по делу о руководстве организацией, чья деятельность признана нежелательной в России. Он был главой «Открытой России» (организация признана нежелательной на территории РФ и запрещена). Журналистка Алсу Курмашева на прошлой неделе была осуждена на 6,5 лет за фейки о российской армии. Она гражданка России и США. Олег Орлов в феврале 2024 года был приговорен к 2,5 года колонии за дискредитацию ВС РФ. Он является сооснователем правозащитного центра «Мемориал» (внесен в реестр иноагентов). Лилия Чанашева получила 7,5 лет колонии за призывы к экстремизму и организацию экстремистского сообщества. В апреле этого года Верховный суд ужесточил приговор до 9,5 лет колонии. В обмен на журналистов, правозащитников и оппозиционеров, а также бывшего американского морпеха, Запад согласся отдать Вадима Красикова (из Германии), Артема Дульцева (из Словении), Анну Дульцеву (из Словении), Михаила Микушина (из Норвегии), Павла Рубцова (из Польши), Романа Селезнева (из США), Владислава Клюшина (из США), Вадима Конощенка (из США). Так, Россия в ходе обмена заключенными получила восемь человек. Офицер российских спецслужб Вадим Красиков был приговорен к пожизненному заключению в Германии. Он обвинялся в заказном убийстве бывшего полевого командира гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Артем и Анна Дульцевы получили один год и семь месяцев заключения в Словении за шпионаж. На суде пара вину признала. Михаил Микушина в мае 2022 года получил обвинение в шпионаже в Норвегии. Журналист Павел Рубцов также был обвинен в шпионаже на территории Польши. Сын депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева Роман Селезнев получил 27 лет заключения за кибермошенничество. В 2014 году его задержали американские спецслужбы на Мальдивах. Владимир Клюшин в сентябре 2023 года был приговорен к девяти годам колонии. Американские власти обвиняли его во взломе компьютерных сетей в США для получения секретных данных о компании. Вадим Конощенок находился под стражей в США. Его обвиняли в причастности к схеме по предоставлению секретной электроники и боеприпасов американского производства. *Лица, признанные Минюстом РФ иноагентами