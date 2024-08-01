Путин дал обещание освобожденным в ходе обмена россиянам

Президент РФ Владимир Путин пообещал представить к государственным наградам всех россиян, освобожденных в результате обмена заключенными и вернувшихся из западных стран. Об этом российский лидер заявил во время встречи россиян в аэропорту «Внуково».
«Все вы будете представлены к государственным наградам», — заявил глава государства, встречая освобожденных граждан. Его слова передает ТАСС.
Путин также выразил готовность обсудить с вернувшимися их будущее: «Мы с вами еще увидимся, поговорим о вашем будущем, — пообещал президент. — А сейчас просто хочу вас поздравить с возвращением домой».
Встреча президента с освобожденными гражданами прошла после их прибытия на родину. Официальный сайт Кремля сообщил ранее о прибытии Путина в аэропорт «Внуково» для встречи с россиянами, вернувшимися в результате обмена.
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