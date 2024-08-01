Путин дал обещание освобожденным в ходе обмена россиянам

Путин пообещал наградить всех освобожденных в ходе обмена россиян

02 августа 2024 в 01:02 Размер текста - 17 +

Путин выразил готовность поговорить о будущем освобожденных россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин пообещал представить к государственным наградам всех россиян, освобожденных в результате обмена заключенными и вернувшихся из западных стран. Об этом российский лидер заявил во время встречи россиян в аэропорту «Внуково». «Все вы будете представлены к государственным наградам», — заявил глава государства, встречая освобожденных граждан. Его слова передает ТАСС. Путин также выразил готовность обсудить с вернувшимися их будущее: «Мы с вами еще увидимся, поговорим о вашем будущем, — пообещал президент. — А сейчас просто хочу вас поздравить с возвращением домой». Встреча президента с освобожденными гражданами прошла после их прибытия на родину. Официальный сайт Кремля сообщил ранее о прибытии Путина в аэропорт «Внуково» для встречи с россиянами, вернувшимися в результате обмена. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин пообещал представить к государственным наградам всех россиян, освобожденных в результате обмена заключенными и вернувшихся из западных стран. Об этом российский лидер заявил во время встречи россиян в аэропорту «Внуково». «Все вы будете представлены к государственным наградам», — заявил глава государства, встречая освобожденных граждан. Его слова передает ТАСС. Путин также выразил готовность обсудить с вернувшимися их будущее: «Мы с вами еще увидимся, поговорим о вашем будущем, — пообещал президент. — А сейчас просто хочу вас поздравить с возвращением домой». Встреча президента с освобожденными гражданами прошла после их прибытия на родину. Официальный сайт Кремля сообщил ранее о прибытии Путина в аэропорт «Внуково» для встречи с россиянами, вернувшимися в результате обмена.