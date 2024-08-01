01 августа 2024

Путин дал обещание освобожденным в ходе обмена россиянам

Путин пообещал наградить всех освобожденных в ходе обмена россиян
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Путин выразил готовность поговорить о будущем освобожденных россиян Фото:

Президент РФ Владимир Путин пообещал представить к государственным наградам всех россиян, освобожденных в результате обмена заключенными и вернувшихся из западных стран. Об этом российский лидер заявил во время встречи россиян в аэропорту «Внуково».

«Все вы будете представлены к государственным наградам», — заявил глава государства, встречая освобожденных граждан. Его слова передает ТАСС.

Путин также выразил готовность обсудить с вернувшимися их будущее: «Мы с вами еще увидимся, поговорим о вашем будущем, — пообещал президент. — А сейчас просто хочу вас поздравить с возвращением домой».

Встреча президента с освобожденными гражданами прошла после их прибытия на родину. Официальный сайт Кремля сообщил ранее о прибытии Путина в аэропорт «Внуково» для встречи с россиянами, вернувшимися в результате обмена.

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Президент РФ Владимир Путин пообещал представить к государственным наградам всех россиян, освобожденных в результате обмена заключенными и вернувшихся из западных стран. Об этом российский лидер заявил во время встречи россиян в аэропорту «Внуково». «Все вы будете представлены к государственным наградам», — заявил глава государства, встречая освобожденных граждан. Его слова передает ТАСС. Путин также выразил готовность обсудить с вернувшимися их будущее: «Мы с вами еще увидимся, поговорим о вашем будущем, — пообещал президент. — А сейчас просто хочу вас поздравить с возвращением домой». Встреча президента с освобожденными гражданами прошла после их прибытия на родину. Официальный сайт Кремля сообщил ранее о прибытии Путина в аэропорт «Внуково» для встречи с россиянами, вернувшимися в результате обмена.
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© Служба новостей «URA.RU»
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