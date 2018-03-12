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12 марта 2018
15:24  12 марта 2018 0

На Урале похоронили бойца, погибшего в Сирии под обстрелом американцев

Руслану Гаврилову было 34 годаФото: Соцсеть
новость из сюжета:
Война в Сирии
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В поселке Кедровое под Екатеринбургом похоронили 34-летнего Руслана Гаврилова из частной военной компании Вагнера. Гаврилов и его товарищи погибли в результате удара США по правительственным сирийским силам, среди которых находились и добровольцы из России. Кроме Гаврилова в том бою погибли еще двое свердловчан из города Асбеста — 45-летний Игорь Косотуров и 38-летний Станислав Матвеев. По информации, которую сообщили «URA.RU» казаки, поддерживающие связи с семьями погибших, Матвеева похоронят в Асбесте 14 марта, а Косотурова 19 марта.

Инцидент с участием бойцов ЧВК Вагнера и сил США произошел в местечке Хишим в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии 7 февраля 2018 года. В результате авиаудара погибли, по официальным данным, пять человек, по данным знакомых вагнеровцев, девять человек. Точное количество раненых никто не называл, но их количество значительное.

Ранее «URA.RU» публиковало список погибших седьмого февраля, который разместили в Сети их друзья.

1. Ананьев Кирилл Борисович, позывной «Москва», 31.01.1985, г. Москва, добровольцем воевал на Донбассе;

2. Винограденко Владимир Петрович, позывной «Апостол», 30.04.1967, г. Харьков, гражданин Украины, добровольцем воевал на Донбассе;

3.Гаврилов Руслан Николаевич, 03.08.1983, п. Кедровое, Свердловская область;

4. Косотуров Игорь Николаевич, позывной «Косотур», 30.12. 1972, г. Асбест Свердловской области, добровольцем воевал на Донбассе;

5. Ладыгин Алексей, позывной «Хмурый», 31.05.91, г. Рязань, добровольцем воевал на Донбассе;

6. Логинов Владимир Николаевич, 05.03.1966, г. Калининград, добровольцем воевал на Донбассе;

7. Матвеев Станислав Валерьевич, позывной «Матвей», 15.05.1979, г. Асбест Свердловской области, добровольцем воевал на Донбассе;

8. Терещенко Олег, 01.10.82, станица Крыловская Краснодарского края;

9. Шихов Алексей, позывной «Кадет», 13.10.1991, г. Нижний Новгород, добровольцем воевал на Донбассе.

Александр Лукманов
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