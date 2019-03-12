Минздрав хочет запретить в России торговлю сигаретами

Российский Минздрав внес на рассмотрение правительства обновленную антитабачную концепцию, рассказал журналистам замглавы ведомства Олег Салагай. В качестве одной из мер госполитики по противодействию курению в России предполагается поэтапное выведение табачных изделий из торгового оборота.
Несмотря на то, что, по словам Салагая, конкретных сроков запрета на торговлю табаком нет, в концепции госполитики они приблизительно описаны. «Ранее Минздрав подготовил новый проект концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака, которая предполагает, в частности, снижение потребления табака к 2050 году до 5% », — сообщает агентство RNS. — После этого ведомство планирует начать постепенное выведение табака из легального оборота».
Ранее Минздрав РФ представил антитабачную концепцию до 2022 года. В документе прописывались такие меры, как увеличение рабочего дня для курящих, экологического сбора на табачные изделия и полный запрет на их продажу для тех, кто родился после 2015 года, однако этот вариант не согласовали и отправили на доработку.