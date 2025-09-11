В сентябре в Москве пройдет масштабный международный песенный конкурс «Интервидение-2025», который объединит артистов из более чем 20 стран мира. Финал шоу состоится 20 сентября на современной подмосковной арене Live Arena.
Россию будет представлять популярный исполнитель Shaman (Ярослав Дронов) с песней «Прямо по сердцу». Победителя определит международное жюри. Главный приз составит 30 миллионов рублей. Подробнее о том, когда и где пройдет «Интервидение», кто выйдет на сцену и чем удивит шоу — в материале URA.RU.
Дата и место проведения
Финал конкурса «Интервидение-2025» состоится 20 сентября, в субботу. Местом проведения выбрана современная концертная площадка Live Arena, расположенная в Одинцовском районе Подмосковья. Арена рассчитана на 11 тысяч зрителей и оснащена по последнему слову техники.
Начало шоу запланировано на 20:00 по московскому времени. Трансляцию проведет Первый канал, а также национальные телеканалы стран-участниц. Таким образом, конкурс смогут увидеть миллионы зрителей по всему миру.
Участники конкурса
В 2025 году в «Интервидении» примут участие представители более 20 стран. Организаторы получили официальные подтверждения от артистов из Европы, Азии, Африки, Америки и Ближнего Востока. В списке участников — как признанные звезды, так и новые имена, уже завоевавшие популярность на родине.
Список стран и исполнителей:
- Беларусь — Настя Кравченко
- Бразилия — Лусиану Калазанс и Таис Надер
- Венесуэла — Омар Аседо
- Вьетнам — Дык Фук
- Египет — Мустафа Саад
- Индия — Раухан Малик
- Казахстан — Ернар Садирбаев
- Катар — Дана Аль-Мир
- Кения — Наташа Санайпей Танде
- Китай — Ван Си
- Колумбия — Нидия Гонгора
- Куба — Сулема Иглесиас Саласар
- Кыргызстан — группа Nomad
- Мадагаскар — дуэт Denise & D-Lain
- ОАЭ — Саиф Аль-Али
- Россия — Shaman (Ярослав Дронов)
- Саудовская Аравия — Зейна Имад
- Сербия — Слободан Тркуля
- США — Брэндон Ховард
- Таджикистан — Фаррух Хасанов
- Узбекистан — Шохрух Ганиев
- Эфиопия — Нетсанет Султан
- ЮАР — группа Mzansi Jikelele
Темы и жанры песен
Каждая страна представит песню, отражающую национальные традиции, историю и культуру. Основной жанр — поп-музыка, однако участники вправе включать в композиции этнические и фольклорные элементы. По условиям конкурса, предпочтение отдается исполнению на национальных языках, что подчеркивает уникальность каждой культуры.
Примеры конкурсных песен:
- Настя Кравченко (Беларусь) — «Мотылек»
- Лусиану Калазанс и Таис Надер (Бразилия) — Pipoca Com Amor («Попкорн с любовью»)
- Омар Аседо (Венесуэла) — La Fiesta de la Paz («Праздник мира»)
- Дык Фук (Вьетнам) — Phu Dong Thien Vuong («Фудом тхиен выонг»)
- Мустафа Саад (Египет) — Ben Elbanat («Среди всех девушек»)
- Раухан Малик (Индия) — Ishq («Любовь»)
- ?mre (Казахстан) — Даланын нyры («Свет степи»)
- Дана Аль-Мир (Катар) — Huwa Dha Anta («Это именно ты»)
- Наташа Санайпей Танде (Кения) — Flavour («Вкус жизни»)
- Ван Си (Китай) — «В пути»
- Нидия Гонгора (Колумбия) — En los Manglares («В Мангровых зарослях»)
- Сулема Иглесиас Саласар (Куба) — Guaguanco («Гуагуанко»)
- Nomad (Кыргызстан) — Жалгыз сага («Только тебе»)
- Denise & D-Lain (Мадагаскар) — Tiako Hanjeky («Хочу большего для нас»)
- SHAMAN (Россия) — «Прямо по сердцу»
- Зейна Имад (Саудовская Аравия) — Mojrad Ham («Просто переживаю»)
- Слободан Тркуля (Сербия) — Three Little Roses («Три розочки»)
- Брэндон Ховард (США) — We Are Champions («Мы чемпионы»)
- Фаррух Хасанов (Таджикистан) — «Гори!»
- Нетсанет Султан (Эфиопия) — Halaala («У всех на виду»)
- Mzansi Jikelele (ЮАР) — Home («Дом»)
Конкурсанты выбирали песни самостоятельно. Однако к композиции были определенные требования — она должна быть популярна в их стране, а также относится к жанру поп-музыки. Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что песни должны быть исполнены на национальных языках, а не на английском.
Кто представит Россию
Россию на «Интервидении» будет представлять популярный певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman. Он исполнит песню «Прямо по сердцу», написанную продюсером Максимом Фадеевым. По словам артиста, композиция получилась «нежной и очень искренней, немного неземной и с русским размахом». Для номера уже снят специальный клип, который увидят зрители конкурса.
Программа финала
Финальный концерт будет представлять собой масштабное шоу продолжительностью более двух с половиной часов. В программу финала войдет:
- торжественное открытие конкурса;
- парад культур стран-участниц;
- видеовизитки об истории и культуре каждой страны;
- выступления конкурсантов в порядке, определенном жеребьевкой;
- номера специальных гостей и международного хедлайнера;
- голосование профессионального жюри;
- церемония награждения победителя.
Порядок выступлений
Порядок выхода на сцену определит жеребьевка, которая состоится 12 сентября. Перед исполнением песни каждый участник представит короткий видеоролик о своей стране. Все выступления пройдут вживую.
Состав жюри и система голосования
Победителя определит международное профессиональное жюри, в которое вошли известные деятели музыкальной индустрии из разных стран. Среди них — российский продюсер Игорь Матвиенко, египетский музыковед Мохсен Аль-Сайед Иисса, индийский композитор Джан Ниссар Лоне, народный артист Узбекистана Мансур Ташматов, белорусский медиаменеджер Ольга Шлягер, кенийский диджей Pinye и другие.
Члены жюри будут оценивать вокал, сценическое мастерство и культурную уникальность номеров. Голосовать за представителя своей страны запрещено — это правило призвано обеспечить максимальную объективность.
Главный приз
Победитель «Интервидения-2025» получит денежный приз в размере 30 миллионов рублей и хрустальный кубок с символикой конкурса. Остальные участники будут отмечены дипломами. Организаторы подчеркивают, что главная цель — не только выявить лучшего, но и создать атмосферу единства и культурного обмена.
История конкурса «Интервидение»
Впервые аналогичный конкурс прошел в СССР в 1960-х годах. В современной России попытка возродить «Интервидение» была предпринята в 2008 году — тогда на сцене сочинского зала «Фестивальный» выступили артисты из 11 стран бывшего СССР. Победителем стала таджикская певица Тахмина Ниязова, однако дальнейшее развитие проект не получил.
В 2009 году президент России Владимир Путин предложил сделать конкурс международным, пригласив к участию страны Шанхайской организации сотрудничества, но идея не была реализована. К вопросу о возрождении вернулись в 2022 году, после выхода российских вещателей из Европейского вещательного союза.
