Потеряла мужа в горах и снова вернулась на высоту: кто такая альпинистка Наталья Наговицына

Российская альпинистка Наталья Наговицына уже более недели находится в ловушке на пике Победы (7439 м) в Киргизии со сломанной ногой, без еды и связи. Попытки спасательной операции пока безуспешны из-за экстремальной погоды и сложного рельефа.
Вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин заявил, что шансы на спасение Натальи крайне низкие — для эвакуации требуется не менее 30 человек. Это не первая трагедия в жизни Наговицыной: четыре года назад на соседней вершине погиб ее муж. Несмотря на это, она все равно решилась на восхождение. Что известно о российской альпинистке — в материале URA.RU.
Трагедия на высоте 7000 метров
12 августа 47-летняя альпинистка из России Наталья Наговицына получила тяжелую травму — перелом ноги — во время спуска с самого высокого пика Тянь-Шаня и Кыргызстана, Пика Победы (7439 метров). Вместе с ней был напарник, который оказал первую помощь и отправился в штурмовой лагерь за помощью. Уже несколько дней альпинистка ожидает помощь, так как самостоятельно передвигаться она не может.
Неудачные попытки спасения и гибель альпиниста
На следующий день к Наталье добрались два других альпиниста — из Италии и Германии. Они принесли ей еду, газ для горелки, спальник и попытались организовать спуск. Однако из-за ухудшения погоды и усталости спуститься им не удалось, и они остались ночевать на высоте 7000 метров. Наутро состояние итальянца резко ухудшилось из-за обморожения и, предположительно, отека мозга. Он скончался. Его тело позже было спущено в пещеру на высоте 6900 метров.
Шанс спасти крайне низок
Ситуация осложняется крайне тяжелыми погодными условиями: температура воздуха опускается до ?20 градусов, бушуют сильные ветра, часто отсутствует видимость. Вертолетная группа Минобороны России уже дважды пыталась эвакуировать Наталью: 17 августа вертолет попал в зону турбулентности и был вынужден совершить аварийную посадку, в результате которой пострадали пилот и спасатель. Еще одна попытка также не увенчалась успехом из-за нулевой видимости.
Вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин назвал шансы на спасение Наговицыной крайне низкими: «Там трехкилометровый гребень, и нужно не меньше 30 человек, чтобы спасти одного». Спасатель Денис Киселев отмечает, что пик Победы — самая суровая гора региона: «Тут холоднее, воздух тяжелее, ветра сильнее, высота ощущается жестче, чем на южных горах». По мнению специалистов, вероятность успешной эвакуации минимальна, однако надежда на чудо сохраняется.
Состояние Натальи: последние известные данные
Связь с Натальей отсутствует. По данным с дрона, последний раз 19 августа ее видели живой: она лежала в разорванной палатке, укутанная в спальный мешок. У альпинистки закончилась еда, остался минимальный запас воды и газа. Она не может двигаться самостоятельно из-за перелома и вынуждена оставаться на месте, надеясь на спасение.
Трагедия в прошлом: история Натальи и ее мужа
Наталья Наговицына — опытная альпинистка, начала заниматься восхождениями в 2016 году. Работает в системе автоматизированных решений для голосования, у нее есть также взрослый сын. Ее история известна в альпинистском сообществе как пример мужества и самоотверженности.
Это не первая трагедия в жизни Натальи. В августе 2021 года на пике Хан-Тенгри (7010 метров), недалеко от Пика Победы, ее муж Сергей получил инсульт на высоте 6900 метров. Несмотря на уговоры спасателей, Наталья отказалась оставить мужа, осталась с ним до последнего и сообщала по рации о его состоянии. Сергей скончался. Только после смерти супруга Наталья согласилась на спуск. Через год она вернулась на вершину, чтобы установить памятную табличку в честь супруга.
Ожидание чуда: родные, спасатели и альпинисты надеются на лучшее
Пик Победы считается самым сложным и опасным семитысячником бывшего СССР. Здесь часто случаются трагедии из-за лавин, суровой погоды и сложнейших условий восхождения. Даже опытные альпинисты погибали на этом маршруте.
Сейчас судьба Натальи остается неизвестной. По оценкам спасателей, добраться до нее по земле можно только через несколько дней, если позволит погода. Сестра Натальи, Юлия, не теряет надежды и ждет новостей. Российское и мировое альпинистское сообщество следит за развитием событий, надеясь на благоприятный исход.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.