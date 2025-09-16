Все регионы
20:32
Т-банк опубликовал новое замаскированное приложение
20:25
Важная услуга ЖКХ подорожает в Свердловской области
20:23
Тюменцев предупредили о новой схеме мошенничества
В деле редактора URA.RU Аллаярова появилось новое СМИ
20:20
Спала в капсуле, смотрела балет: как дешево устроить культурный трип из ХМАО в Новосибирск
20:17
Ямальский разведчик получил медаль «За отвагу» за бой, в котором был тяжело ранен. Фото
20:17
Ямальские избиратели определились с новым составом заксобрания: список
Скончался звезда «Мстителей» и «Великого Гэтсби»: биография легенды Голливуда Редфорда
20:14
Генерал Попов рассказал, сколько продлится СВО
20:13
Для церковных колоколов сделают исключение из закона о тишине
20:12
В Тюменской области автобус насмерть сбил велосипедиста. Фото
Умный имплант или «орудие слежки»: почему россияне все еще верят в заговоры о чипировании
20:11
Власти ХМАО предложили объединить усилия регионов для развития машиностроения
20:06
В школах Челябинской области начали вводить карантин по ОРВИ
20:05
В ЯНАО вырос спрос на творчество и креативные услуги
Кот Сержант, ослик Жорик и боевой питон: как животные-символы помогают бойцам СВО на передовой
20:03
Уволены все члены свердловского правительства: объясняем, что это значит
19:56
Хорватия предложила заменить Россию в вопросе поставок нефти Венгрии
19:53
Yle: замена указателей с городами РФ обошлась бы Финляндии в сотни тысяч евро
От вкладов до акций: куда вложить деньги после падения ключевой ставки
19:53
Когда у тюменских школьников начнутся каникулы. График
19:47
В Шурышкарском районе подвели итоги «Уютного Ямала»: среди победителей оказался школьник. Фото
19:47
Экс-депутат из ХМАО подала в суд на мэрию из-за увольнения
Алехин готовит массовые иски на военкоров: чем известен блогер, которого подозревают в отмывании денег на СВО
19:44
Массированная атака ВСУ пресечена на российском приграничье
19:43
Медведев: 830 участников СВО победили на выборах в 2025 году
19:43
В Челябинской области подожгли новую мечеть и подбросили к ней свиную голову
Миллиарды зрителей почти на всех континентах: важные детали об «Интервидении» за четыре дня до шоу
19:39
Медведев назвал бюджет на 2026 год военным
19:36
«Тебя отец не воспитывал?»: в Тюмени толпа школьников издевалась над подростком на камеру. Видео
19:32
Под Екатеринбургом накрыли большой склад с наркотиками. Фото, видео
Заказное убийство, международный розыск и похищение
19:32
Губернатор Махонин назначил нового члена избирательной комиссии Пермского края
19:30
Лукашенко помиловал 25 осужденных в преддверии Дня народного единства
19:30
Пермский зек, который заживо сжег человека, отсудил у колонии деньги
ВСУ покидают Купянск: карта боевых действий в зоне СВО на 16 сентября
19:30
Единое пособие на детей в Курганской области: кто получает и как оформить
19:27
В Тюмень на смену бабьему лету придут дожди
19:26
Взятками в деле арестованного редактора URA.RU Аллаярова считаются деньги на лекарства бабушке: заявление мамы
Apple выпустила iOS 26 и macOS 26: что изменилось и стоит ли обновляться
19:18
«Будет пропитана ненавистью»: Трамп рассказал, как представляет себе встречу Путина и Зеленского
19:13
Губернатор Артюхов раскрыл планы по защите Тарко-Сале от паводка
19:08
Трамп настаивает на том, чтобы Европа отказалась от российской нефти
ВСУ пытаются расширить географию ударов вглубь России: число атак достигло максимума в 2025 году
19:05
«Мои результаты зависят от доверия тренерам»: что известно о фигуристке Аделии Петросян
19:04
Тюменское гостеприимство покорило китайских нефтяников
19:02
Аналитики назвали лидеров по снижению и росту цен на продукты и услуги в ЯНАО
Украинские беспилотники атаковали 11 регионов России: карта атак БПЛА на 16 сентября
19:01
Депутат Сургута предложил наказывать УК за незаконные ларьки у домов
19:00
Осиротевшие: собрания депутатов семи челябинских муниципалитетов лишились спикеров
18:57
Свердловские подростки забрали главный приз на международных соревнованиях
Индексацию пенсий в 2026 году разделят на два этапа: новые правила
18:51
Пермские кардиохирурги провели уникальную операцию 22-летней девушке с аритмией
18:45
На секретном заводе «Роскосмоса» в Екатеринбурге сменился гендиректор. Фото
18:42
В Челябинске в День города родилось 24 малыша. Фото
Напавших на граждан Узбекистана задержали во Владивостоке: что известно о скандале
18:42
Трамп сделал жесткое заявление по поводу Зеленского. Видео
18:39
Роспотребнадзор ХМАО посоветовал есть шоколад на завтрак
18:34
Что полезнее: сушить, мочить или варить яблоки на зиму — мнение диетолога
Экс-губернатор Курской области признался в получении взяток на 30 млн рублей: все о деле Смирнова
18:34
Российские звезды обсудят, как превратить благотворительность в новый тренд
18:31
В Екатеринбург прибыл потомок Чайковского, с собой он привез уникальные экспонаты. Фото
18:30
Боец СВО и экс-кандидат в губернаторы: кто из единороссов проиграл на выборах в Кургане. Инфографика
Суд арестовал бизнесмена по делу об убийстве Ильи Кивы: чем известен экс-депутат Рады
18:29
В Эстонии пришли в бешенство из-за международных поездок Путина
18:29
В Екатеринбурге построят скоростную железную дорогу
18:29
США удивились сюрпризу, который приготовили Россия и Беларусь на учениях «Запад-2025»
Израиль начал полномасштабное наступление на город Газа: что известно к этому часу
18:25
Оргкомитет пермской «Флаэртианы» раскрыл, какие фильмы можно посмотреть бесплатно
18:24
В Тюмени появится аллея Первых
18:23
Пассажиры рейса Оренбург-Москва устроили массовую драку
Израильская армия начала операцию по захвату Газы: онлайн-трансляция
18:21
Политолог Минченко похвалил предвыборный проект губернатора Махонина
18:16
Мать арестованного редактора URA.RU заявила о спланированной кампании против сына
18:15
Reuters: украинские морги переполнены из-за огромных потерь ВСУ
18:11
Бывшего милиционера из Екатеринбурга оправдали по делу об убийстве в 90-е. Видео
18:07
Пермские депутаты проведут заседание в автобусе
18:07
Челябинский суд приговорил педофила к 16 годам колонии
18:07
В зоне СВО погиб артист Львовской оперы
18:06
В Челябинске началось строительство новой набережной на берегу реки Миасс. Фото
18:03
Президент Польши поднимет вопрос репараций за Вторую мировую войну
18:03
Погибший в бетономешалке пермский студент работал неофициально
18:02
Мама арестованного редактора URA.RU впервые дала интервью: заявления о «взятках», отношениях с дядей, Е1
18:02
В Польше заявили, что на их территории упал не дрон, а ракета из F-16
18:02
Хозяйке мебельной фирмы из ХМАО вынесли приговор за обман покупателей, совершенный 10 лет назад
18:02
Вице-мэру Мегиона, перешедшей в гордуму, прочат кресло спикера
17:59
В Курганской области мотоциклист на полной скорости влетел в легковушку. Видео
17:59
Мэрия Нового Уренгоя направила жителей в Роспотребнадзор и полицию из-за жалоб на шашлычную
17:57
Компания, организовавшая тур пермячке Наговициной, убрала информацию о Пике Победы
17:48
ЕК хочет ввести санкции против Грузии и отменить безвизовый режим
17:48
Рев бензопил и стрельба из ранцев: как прошла битва курганских дровосеков и лесных пожарных. Фото, видео
17:46
Вора в законе Васю Бандита отправили под домашний арест
17:44
В Тюмени строят канализацию для будущего межвузовского кампуса
17:42
Медсестер, судившихся с директором, увольняют из пансионата Екатеринбурга
17:40
Путь по новой магистрали между Москвой и Петербургом составит два часа
17:40
ВСУ атаковали Запорожскую АЭС
17:37
В пермской деревне появилась еще одна улица в честь музыканта группы Nirvana. Скрин
17:36
В ЕС раскол из-за России: пять стран заблокировали инициативу об отмене шенгена для россиян
17:33
Звонил, расспрашивал о деле: журналист Е1 советовал матери редактора URA.RU Аллаярова сменить адвоката
17:32
Свердловский губернатор перешел в мессенджер MAX
17:30
Как защититься от вредных веществ в воздухе Кургана: советы санитарных врачей
17:30
Бывший глава МГЕР из ХМАО, стрелявший по силовикам, пытается оспорить приговор
17:28
Недвижимость у жителей присоединенных к Челябинску поселков стала городской
17:25
Умер актер и режиссер Роберт Редфорд
17:24
В Перми контролеры будут видеть «зайцев» еще на остановке
17:24
Свердловская сеть отзывает франшизу у 12 магазинов в Челябинске, чтобы открыть новые
17:23
Япония отказалась вводить повышенные пошлины за закупку российской нефти
17:23
Драка пермских школьников из-за спущенных штанов привела к суду
17:20
Суд отобрал кафе у бывшей сотрудницы подведа мэрии из ХМАО за незаконную аренду
17:15
Дюжина единоросов и два оппозиционера: как выглядит новая дума Макушинского округа
17:14
МЧС эвакуировало на вертолете туристку, застрявшую в горах Сочи
17:08
«Эх, Вася, Вася»: тест на знание фильма «Любовь и голуби»
17:08
Мошенники используют списки без вести пропавших в зоне СВО для обмана россиян
17:05
«Дьявольская усмешка»: Захарова раскритиковала работу Бербок, гордившейся дедом-нацистом, в ООН
17:04
Популярный тюменский санаторий хотят отдать областной больнице
17:00
Политический дауншифтинг: депутат областного парламента ушел в ашинское собрание
16:56
Челябинцы требуют у депутата вернуть восемь гектаров берега памятника природы
16:55
Госдума расширит круг родственников бойцов СВО, имеющих право на льготы
16:55
Участники СВО получают землю на Ямале
16:54
Пермская рекордсменка Овчинникова вырастила арбуз весом 96 килограммов. Фото
16:53
Европарламент проведет голосование по вотуму недоверия фон дер Ляйен
16:51
Мэрия Челябинска потратит 42,5 млн рублей на ликвидацию свалки возле реки Миасс
16:51
Москвичи стали чаще интересоваться подработками
16:49
Когда в Тюмени закроют летние веранды
16:49
В Кургане закрыли магазин «Светофор» рядом с ТРЦ «Гипер Сити». Фото
16:47
Правительство Свердловской области ушло в отставку
16:45
Житель ХМАО ограбил супермаркет, проникнув в него через шахту лифта
16:44
В Волгограде начался финал всероссийской игры «Зарница 2.0». Фото, видео
16:44
Таксист раскрыл, на сколько вырастут цены на такси после закона о локализации
16:43
Володин рассказал, откуда прилетели беспилотники в Польшу
16:43
В Челябинске поселки Западный и Пригородный закрепят за военкоматом и школами
16:40
Politico: ЕП проголосует за отставку фон дер Ляйен
16:35
Авиакомпания отказалась возвращать деньги за отмененный рейс на концерт Джей Ло
16:34
В Кургане предупреждают о вредном воздухе: URA.RU проанализировало тревожные данные за 2025 год
16:32
В пермском транспорте появится новый способ оплаты проезда
16:31
Источник: пост зама губернатора ЯНАО Бучковой останется вакантным
16:30
В челябинских садах начали собирать второй урожай малины. Фото, видео
16:30
Что будет с пустыми местами в городской думе Кургана после отставки двух депутатов
16:30
В Курганской области арестован педофил, заманивавший детей к себе домой деньгами
16:29
Челябинец более 13 лет уходил от расплаты за убийство. Видео
16:26
Лаборатория огня и побед: эксперт МЧС Курганской области в тройке лучших на Урале. Фото
16:21
Оргкомитет пермского фестиваля «Флаэртиана» объяснил возросшую стоимость билетов на открытие
16:20
Свердловчанин убил собутыльника во время застолья
16:20
Пермский лидер «Новых людей» показал лучший результат в стране на выборах губернатора. Инфографика
16:15
Туманно, но солнечно: какая погода ожидает курганцев и шадринцев 17 сентября
16:14
Бьюти-услуги, дизайн и маркетинг: жители ЯНАО все чаще обращаются к услугам фрилансеров
16:13
ВЦИОМ узнал, сколько россиян верят, что их могут чипировать
16:12
В Перми по Каме запустили виртуальные теплоходы. Фото
16:11
В Екатеринбурге появится новый класс жилья
16:10
Тюменская студия журналистики бесплатно готовит будущих «акул пера»
16:10
На американском телевидении показали карту Украины без Крыма
16:03
Риэлтор объяснил, почему в Тюмени продолжает дорожать жилье
16:02
В Перми художники на неделю поселятся вместе с лошадьми
16:00
Стал известен расклад в новом составе заксобрания Челябинской области
15:54
В Челябинске в поселке Западный в отдел мэрии с просьбами обратились более тысячи жителей
15:52
Ослик Жорик, перевозивший снаряды для бойцов СВО, отправился к Деду Морозу
15:51
Лавров заявил, что был бы рад участию представителей из Армении в «Интервидении»
15:50
Пострадал от сталинских репрессий и стал артистом-ловеласом: жизнь и любовь Михаила Кокшенова
15:43
Санкции, суды с рабочими и секретное производство: чем известен пермский завод «Машиностроитель»
15:42
Пермское правительство уходит в отставку в полном составе
15:41
В интернете появился фейк о запуске новой системы выявления водителей без ОСАГО
15:41
В Курганской области партию швейцарских часов, которая стоит несколько миллионов, забрали в доход РФ
15:39
Россиянам хотят увеличить официальный отпуск
15:38
Роковой спуск к озеру: как поломка тормозов у вездехода унесла жизни пяти геологов
15:38
В тюменской прокуратуре обсудили строительство скандального долгостроя в центре города
15:36
Сбербанк снизит ставки по накопительным вкладам
15:36
Власти Ямала утвердили список дворовых площадок, которые благоустроят в 2026 году
15:36
Бывший заммэра Тюмени возглавит единороссов в гордуме
15:33
Стали известны подробности аварии с участием трамвая и легковушки в Перми
15:29
Когда в центре Кургана включат горячую воду
15:28
В России изменится порядок расчета больничных и декретных выплат
15:27
Володин поблагодарил КНДР за помощь в освобождении Курской области
15:27
«Метро 13 рублей, свадьба на 300 гостей»: как живет шадринский педагог в Узбекистане. Фото, видео
15:23
На севере Ямала нашли крупные фрагменты старинного корабля. Фото
15:22
Данила Багров* в Петербурге получил срок в колонии за попытку вступить в РДК**
15:21
Свердловчанку, которую искали десятки человек, нашли мертвой. Фото
15:21
Продюсер Аксюта назвал «изюминку» конкурса «Интервидение»
15:20
Какие праздники отмечают 17 сентября 2025: что можно и нельзя делать
15:19
СК возбудил уголовное дело после гибели пяти геологов в Забайкалье
15:19
Денис Паслер на инаугурации дал свердловчанам клятву. Фото, видео
15:16
Соседов раскритиковал Седокову и Семенович за клипы, созданные ИИ
15:15
Экс-губернатор Куйвашев отказался говорить про новую работу. Видео
15:12
Стало известно, сколько туристы потратили денег в Тюменской области
15:11
Челябинский депутат Ботов поддержал запрет рекламы энергетиков для детей
15:06
Во Франции новое требование Зеленского назвали полным безумием
15:05
Пожар в строящемся ЖХ «Шагал» в Москве ликвидирован
15:05
На учениях «Запад-2025» в Беларуси тестировали применение «Орешника»
15:01
На метро Екатеринбурга выделили миллионы
15:00
Ученые ХМАО запатентовали новый способ исследования нефтяных месторождений
14:59
Тюменец из ревности жестоко избил инвалида мухобойкой
14:55
Экс-губернатор Куйвашев впервые появился на публике после своей отставки. Фото, видео
14:54
В Перми трамвай попал в ДТП рядом со зданием ГАИ. Видео
14:53
В Кургане в ближайшие два месяца появятся 88 новых автобусов
14:52
В Болгарии задержали российского бизнесмена, чье морское судно взорвалось в порту Бейрута
14:50
Военблогер Алехин, подозреваемый в отмыве пожертвований на СВО, хочет оправдаться в суде
14:50
Прокуратура проверит информацию о трагически погибших в Забайкалье геологах
14:48
В Новый Уренгой съедутся нефтегазовики со всей России. Фото
14:46
В интернете жалобы на работу нового мессенджера выдают за массовый сбой
14:44
В Тюмени появились строители, которые специально обманывают заказчиков
14:44
В Совбезе РФ раскрыли, как спецслужбы используют Starlink
14:42
Врачи сообщили, когда начнется сезон гриппа и ОРВИ в Челябинской области
14:42
«Удаленщики» Тюмени и других регионов готовы переезжать в курортные области страны
14:41
Генерал свердловской полиции выехал с проверкой в ОВД. Фото
14:41
Свердловскому экс-губернатору Куйвашеву приготовили место на инаугурации нового главы. Фото
14:40
Что известно о чиновнике Лушникове, которому прочат пост директора курганского департамента АПК
14:38
В Перми арестовали топ-менеджера завода, производящего детали для космических аппаратов
14:31
Подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца экстрадируют, суд принял постановление
14:30
В Тюменской области простятся с гранатометчиком, погибшим на СВО
14:30
Тренер из Шадринска Нелюбин забрал серебряную медаль Кубка Европы по самбо. Фото
14:30
Пьяный вахтовик устроил скандал в аэропорту Сургута после опоздания на рейс. Фото
14:30
Суд изменил меру пресечения ключевому фигуранту по делу экс-мэра Сургута
14:28
Какие зоопарки работают в Тюмени
14:28
В Свердловской области созрел урожай ягод, исцеляющих сердце
14:28
В России могут появиться пиво, мясо и сигары «Михаил Круг»
14:28
«Клюквенный щербет» на грани закрытия: сюжет нового сезона вызвал громкий скандал
14:25
В ямальском ЗАГСе объяснили, зачем ищут новых начальников для двух районов
14:20
Путин поздравил Петросяна с юбилеем
14:19
Пермскую оппозицию ждет борьба за статус второй партии
14:18
Новый свердловский губернатор вступил в должность: онлайн с инаугурации Дениса Паслера
14:16
Сотни тысяч таксистов останутся без работы из-за нового закона о локализации
14:15
На улице Мира в Перми станет больше трамваев
14:15
Вездеход с геологами затонул в Забайкалье, есть погибшие
14:14
Челябинца, забившего подругу и ее нового ухажера, отправили на лечение
14:11
Арестованный за убийство Кивы бизнесмен разыскивается на Украине
14:11
Лукашенко открестился от ответственности за беспилотники в Польше и Литве
14:11
Челябинское «Южуралзолото» переизберет совет директоров
14:10
Госдума открыла осеннюю сессию
14:08
Пермские фанаты комика Ильи Соболева вынудили его дать два концерта за вечер
14:07
В Тюменской области охотники массово нарушают закон
14:06
Силы ПВО пресекли массированную атаку украинских беспилотников
14:03
Захарова назвала неожиданную причину, почему Киев разыскивает главу российской ЦИК
14:03
В Петербурге пресекли посредничество во взятках за госпитализацию из зоны СВО
14:02
Bloomberg: в ЕС обещают подготовить новый пакет санкций против РФ за две недели
14:00
Вучич поблагодарил СВР за сведения о подготовке незаконных протестов в Сербии
14:00
Аналитики раскрыли самые популярные страны для путешествий у жителей ХМАО
14:00
В двух районах Челябинской области ЕР выиграла выборы с минимальным перевесом
13:54
На «Флаэртиане» покажут специальную программу к 100-летию Коми-Пермяцкого округа. Фото
13:51
Лавров: визы участникам «Интервидения» выдавались по упрощенной схеме
13:49
Лавров надеется, что «Интервидение» станет ежегодным
13:49
Следы пребывания медведицы с медвежатами заметил в своем саду житель Трехгорного
13:46
Вице-мэр Мегиона уходит в отставку после победы на выборах в городскую думу
13:44
В Курганском госуниверситете назначен новый проректор по строительству. Фото
13:43
Лавров предложил отойти от термина «недружественные страны»
13:42
Десятки ветеранов СВО пришли в уральскую власть после выборов
13:39
Дагестанцу, поджегшему бомбардировщик в Челябинске, утвердили приговор
13:39
Путин поздравил Петросяна с 80-летием
13:39
Губернатор Шумков рассказал, что будет в новом парке, который построят на берегу озера
13:38
Свыше 4,5 тысяч челябинских семей стали участниками конкурса, где дарят 60 квартир
13:38
Шоу «Интервидение» продлится три с половиной часа: где смотреть
13:37
«Интервидение» смогут посмотреть более 4,3 млрд человек
13:35
Челябинцы массово ремонтируют квартиры и загородные дома
13:33
Бывший депутат Кургана Пивоваров стал замдиректора школы в Сочи
13:31
«Мы — реальная политическая сила»: партийные лидеры страны отреагировали на свердловские выборы
13:30
Где поплавать в Кургане: график работы и цены посещений бассейнов
13:29
Власти Перми объяснили, почему в транспорт не вернут кондукторов
13:29
Бизнес-школу для глухих предпринимателей из ХМАО презентовали в Москве. Фото
13:28
В Тюмени мужчина сломал челюсть продавщице из-за сигарет. Видео
13:27
ФСБ пресекла попытку госпитализировать бойцов СВО за взятки
13:26
Названы самые необычные и популярные туристические направления у пермяков
13:25
На Ямале ветеранов СВО начали готовить для работы в органах власти
13:23
В Сургуте детей и подростков зовут на бесплатные секции и кружки
13:23
Фестиваль «Стенограффия» из Екатеринбурга отправился покорять Берлин. Фото
13:22
В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение из-за длительных заморозков
13:18
В Екатеринбурге изменят движение транспорта из-за перекрытий
13:17
Израиль отверг доклад комиссии ООН по геноциду в Газе
13:17
Челябинец, устроивший коллапс на Шершнях, повторно попался пьяным за рулем
13:15
Летом челябинцы на 64% чаще стали ездить в Африку
13:14
Новым главой курганского департамента АПК станет чиновник федеральной структуры. Инсайд
13:13
В США назвали условие, при котором конфликт на Украине завершится через 90 дней
13:12
На пермской «Флаэртиане» впервые состоится российско-китайский форум. Фото
13:12
Глава курганского департамента АПК Борисов уходит в отставку. Эксклюзив
13:09
Умерла мать девочки, которая открыла пекарню в челябинском селе для помощи семье
13:07
Единственный мандат эсеров в курганской облдуме достанется не победителю выборов
13:06
В Новом Уренгое зафиксирован резкий рост подписчиков на муниципальные паблики
13:05
В Екатеринбурге устроят самый массовый забег России: как попасть на «Кросс нации»
13:02
SHOT: в Египте закрыли пляжи из-за нашествия акул
13:00
В ХМАО запускают прямые льготные авиарейсы в Санкт-Петербург
12:59
В Тюмени закрываются магазины дешевой одежды
12:58
Ямальские власти объяснили, почему картофеля в этом году соберут совсем мало
12:57
В Перми всероссийский фестиваль циркачей пройдет не в цирке
12:57
«Как трехцветную кошку»: в Тюмень пришел новый тренд на окрашивании волос
12:56
Прогремевший на весь мир памятник спасают в Екатеринбурге
12:56
Израиль ответил на обвинения ООН в геноциде в Газе
12:54
Челябинцы стали предпочитать новые авто с «умными» коробками передач
12:52
Синоптики назвали дату первого снега в Тюмени. Скрин
12:49
Белорусские нефтехимики в восторге от тюменских студентов. Эксклюзив
12:48
Школьники и студенты ХМАО массово идут учиться к репетиторам
12:47
Пермяки перешли с наличных денег на проездные
12:38
Рейс из Сочи в Пермь вылетит со значительной задержкой
12:38
В ООН признали действия Израиля в Газе геноцидом
12:38
В Минцифры рассказали, как цифровой ID в Max частично заменит документы
12:36
В Москве произошел пожар в доме на территории бывшего завода
12:35
Мэр Тюмени потратил короткий отпуск на мотопробег через Беларусь. Эксклюзив
12:33
Досье на главного антимонопольщика ХМАО: что известно о начальнике УФАС Хабибуллине, покинувшем пост
12:30
Власти Нижневартовска раскрыли даты начала отопительного сезона
12:30
В кофейне в центре Кургана посетитель чуть не задушил владелицу. Фото
12:29
Советский Союз снова в тренде: в ЯНАО выросли продажи товаров с символикой СССР
12:28
Пенсионерка из Екатеринбурга потеряла 6,6 млн рублей после видеозвонка
12:26
Свердловские теннисисты взяли две золотые медали на Первенстве России. Фото
12:21
Курган богат талантами: собаки и их хозяева получили золотые кубки. Фото
12:19
Рябков: переговоры России, Украины и США в настоящее время невозможны
12:17
Al Jazeera: более 40 палестинце убиты в Газе, десятки ранены
12:15
Влиятельный руководитель федеральной структуры в ХМАО покинул пост
12:15
Курганская элита собирается на ужин в дворянскую усадьбу: что будет в меню за 7000 рублей
12:10
Против Дудя* выдвинули обвинения в России
12:09
В Курганской области на лошадиной ферме нашли опасные биологические отходы
12:09
В ХМАО мать ночью бросила младенца одного в гостинице. Видео
12:05
В Перми продается линия по производству протеинов из грибов и ягод
12:02
Песни курганской поэтессы исполнили Басков и Киркоров
12:01
На учредителя компании, оставившей без крыши над головой тюменские семьи, завели уголовное дело
12:00
На выборах в Челябинской области два кандидата набрали одинаковое число голосов
11:57
Apple предупредила о быстром разряде батареи после установки iOS 26
11:56
Ямал соберет вдвое меньше картошки, чем в прошлом году
11:55
Тюменский завод навсегда изменит российскую энергетику. Эксклюзив
11:54
Задержана россиянка, подозреваемая в диверсии на участке Транссиба
11:53
Контролеры будут следить за чистотой в пермских автобусах
11:52
У челябинцев вдвое вырос спрос на обучение вождению
11:50
Шторм вернулся: прогноз магнитных бурь 17 сентября
11:50
Курганской чиновнице вынесли приговор за смерть бабушки и 10-ки сгоревших домов. Видео
11:46
ФСБ предотвратила крупную диверсию на Транссибе
11:46
В Тюменской области создадут инжиниринговый центр для нефтегаза
11:45
Рубио: Трамп может встретиться с Зеленским на следующей неделе
11:44
В Ростехе заявили об эффективности ракеты Х-39 против любых целей
11:44
Количество жертв бомбардировки Израилем Газы выросло до 35
11:43
У свердловчанки забрали дорогущую иномарку за долги. Фото
11:40
В Челябинской области за год вырос экспорт муки
11:40
В округе спикера Сухих и на родине Махонина поддержали больше всего людей на выборах
11:36
Медучреждения ЯНАО четыре года получали новые автомобили
11:34
Рубио: Трамп может решить, что достичь урегулирования на Украине невозможно
11:34
В новом здании Пермской галереи подготовили зал для богов. Фото
11:32
Чиновникам в Екатеринбурге поднимут зарплаты. Скрин
11:30
В ХМАО вдвое подскочила заболеваемость ОРВИ
11:29
Politico: ЕС не откажется от нефти и газа из РФ, несмотря на давление Трампа
11:23
Два месяца без горячей воды: жители Златоуста со страхом ждут предстоящую зиму
11:18
В России предусмотрено жесткое наказание за неправильно выброшенный мусор
11:17
Цены на вторичное жилье в Екатеринбурге достигли нового рекорда
11:17
«Мама, вызывай такси!»: вирусный мем может обернуться психологической травмой для тюменского мальчика
11:16
В центре Тюмени парковку превратят в сквер. Фото
11:15
В центре Екатеринбурга экстренно эвакуировали ТЦ. Фото
11:14
В Кургане скончался ветеран гостелерадиокомпании Осипов. Видео
11:12
В гордуме Красноярска приняли отставку мэра Логинова, сидящего в СИЗО
11:10
Досье нового спикера курганской гордумы Силантьевой
11:09
Много рисков: инвестор пояснил, почему тюменское правительство не может избавиться от алкозавода. Эксклюзив
11:08
CNN назвал неожиданного помощника для США в производстве современных беспилотников
11:07
Пермячка осуществила мечту и прыгнула с парашютом в 70 лет. Видео
11:07
Гладков: в результате удара ВСУ погиб мирный житель Белгородской области
11:07
Раскрыты подробности убийства, за которое спустя 12 лет арестовали екатеринбуржца
11:05
Участница популярного телешоу «Битва экстрасенсов», у которой сорвалось выступление, скоро приедет в Курган
11:01
Нефтяная компания из ХМАО пожаловалась на проблемы с российским оборудованием для изучения нефти
11:00
«Избивали и стреляли из пневматики»: группа челябинцев похитила школьника ради выкупа
10:58
Певица Монеточка* добавила в райдер мужа и детей
10:55
На Ямале суд признал погибшего добровольца участником СВО
10:55
В России сокращается ассортимент товаров в продуктовых магазинах
10:54
В центре Тюмени откроют коррекционную школу. Видео
10:50
Звезды кино съедутся на громкое событие в Екатеринбург
10:45
После новости о сносе цехов инвесторы распродали акции «Южуралзолота»
10:44
В Карпинске нашли обломки давно запущенных ракет
10:42
Генпрокуратура хочет изъять 53 объекта недвижимости у экс-госсекретаря Дагестана
10:42
Жители Екатеринбурга стали чаще жаловаться на продавцов и мобильных операторов
10:41
В Перми химический завод предупредил о сигнале тревоги
10:41
Родители разрешили прокатиться: под Курганом школьники на питбайке влетели в шлагбаум
10:40
Челябинские приставы нашли должницу по алиментам в грязном белье
10:36
Евросоюз не будет рассматривать 19-й пакет санкций против России
10:32
В Екатеринбурге поймали мужчину-убийцу, который скрывался 12 лет
10:31
Мошенники вытрясли у пенсионерки в ЯНАО крупные сбережения
10:30
В Шадринске открыли исправительный центр для осужденных женщин. Фото
10:30
Прощай, политика: челябинский эсер Жолобов неохотно попрощался с заксобранием
10:29
В Челябинске на неделю продлили ограничение по Университетской набережной. Схема
10:28
У крупнейшего российского fashion-оператора меняется руководство
10:24
В Пермском крае суд арестовал бизнесмена, на базе которого студент погиб в бетономешалке
10:24
В ХМАО привезут мамонтенка Диму
10:22
Ту-160 отработали электронные пуски крылатых ракет на учениях «Запад-2025». Видео
10:20
В Кургане запретили проезд рядом с дачами для тракторов и грузовиков. Карта
10:20
У тюменцев изымают свыше 220 гаражей ради масштабной перестройки района
10:17
Курганских сестер Камшиловых не выпускают из СИЗО Шадринска
10:15
Солдаты ВСУ просят организовать коридоры для сдачи в плен
10:14
В Раде призвали освободить Украину от Зеленского
10:11
Властям передадут спорное здание училища на Розалии Землячки в Перми
10:10
Пес породы папильон из Перми побил рекорд долголетия. Фото
10:08
Свердловчане рискуют не попасть за границу в бархатный сезон
10:08
Жительница ХМАО врезалась в забор во время побега от полиции после ДТП. Фото
10:07
Мэр Челябинска Лошкин потребовал ускорить снос аварийного дома на Свердловском проспекте
10:04
Популярное кафе японской кухни оказалось в центре скандала в ЯНАО
10:04
Российский дрон поразил газораспределительную станцию ВСУ на сумском направлении. Видео
10:03
Мирошник: за неделю от обстрелов ВСУ погибли семь мирных россиян
10:02
В Тюменской области загорелся лес
09:58
Отмены и задержки рейсов в России 16 сентября: обстановка в аэропортах страны
09:57
Певице Монеточке* запретили въезд в ОАЭ, Турцию и Сербию
09:55
Спрос на челябинских водителей упал в два раза
09:55
В Челябинске начали подачу тепла в больницы и школы, в жилье — «по ситуации»
09:54
Зюганов предсказал дальнейшую судьбу «Интервидения»
09:53
Мирошник: ВСУ пытаются расширить географию атак БПЛА по России
09:49
В Тюмени на Лесобазе отремонтируют мост за 106 миллионов рублей
09:48
В ЯНАО собака напала на ребенка и покусала его за голову
09:46
В США оценили высказывание президента Финляндии о России
09:44
Праздничные мероприятия в День города в Челябинске посетили 125 тысяч человек
09:42
Два самолета не смогли посадить в Екатеринбурге из-за тумана
09:42
Хотел спасти отца от уголовки: в Кургане подросток перевел более полумиллиона мошенникам
09:39
Адвокат Трещев оценил шансы жены звезды «Реальных пацанов» вернуть деньги за квартиру, проданную бывшим
09:37
Мирошник: число атак БПЛА во время выборов достигло максимума
09:35
Над Россией за ночь уничтожены 87 беспилотников ВСУ
09:33
Силовики показали, как задержали второго зека, сбежавшего из СИЗО Екатеринбурга. Фото
09:31
Путин наградил камчатских медиков за помощь людям во время землетрясения
09:29
Оскорблял и дрался: как курганец потерял свой автомобиль и накопил крупный штраф
09:28
Зюганов признался, что подпевает Shaman
09:22
МО РФ: 87 БПЛА уничтожено за ночь над регионами
09:21
Дрон ВСУ атаковал «Газель» под Белгородом, ранены восемь человек
09:15
Суд заочно удовлетворил иск к курганскому экс-мэру Тамахину о возмещении ущерба
09:08
«Первым под западные санкции попал мой конь»: Кадыров рассказал, как вернул украденного в Чехии жеребца
09:05
ВСУ атаковали машину с людьми в Белгородской области
09:02
ВС РФ ведут бои в Харьковской области для создания буферной зоны
09:00
На учениях «Запад-2025» показали возможности боевых дронов. Видео
09:00
Корреспондент URA.RU проверила на себе фестиваль «Блюда от верблюда». Фото
08:48
В Татарстане объявлен режим беспилотной опасности
08:48
Пермский рыбак рассказал, зачем ежегодно ездит ловить щуку в ХМАО
08:46
Россияне в возрасте за 45 лет стали чаще искать работу
08:45
«Судьба меняется полностью»: как живет тайная община Кришны в Екатеринбурге. Фото, видео
08:30
Экс-полицейский усилил блок в курганском департаменте новым работником
08:27
В Сириусе объявлена угроза атаки БПЛА
08:27
В Сочи объявлена опасность атаки беспилотников
08:21
В ФТ «Сириус» объявлена угроза атаки беспилотников
08:20
Прокуратура предъявила претензии опальному медиаменеджеру из ХМАО
08:19
Российскую гаубицу освятили прямо на позициях в Запорожской области
08:16
В Сочи объявлена угроза атаки беспилотников
08:11
Минимум восемь человек погибли при ударе Израиля по жилому дому в Газе
08:09
Шойгу прибыл в Багдад, где встретится с высшим руководством Ирака
08:00
В Тюменской области продолжатся перепады температур
08:00
Новые дети, старые шутки и миллиардные счета за любовь: артисту Евгению Петросяну — 80 лет
07:55
Екатеринбург окутало густым туманом. Фото, видео
07:51
Осенние опята заполонили леса Подмосковья
07:49
В пяти районах Ростовской области отражены атаки украинских беспилотников
07:45
В Ивановской области ввели режим угрозы атаки БПЛА
07:45
Экс-глава УКС Кургана Чудаков избежал возмещения мэрии десятков миллионов ущерба
07:44
Стрелявший в Кирка в переписке признавался, что хочет убить активиста
07:43
Слюсарь: ВСУ атаковали пять районов Ростовской области
07:40
У жителей тюменского ДНТ экс-председатель украл шлагбаум. Видео
07:34
Россиянам стала доступна выездная регистрация биометрии
07:30
В Прикамье военные ЦВО отработали уничтожение мостов через Каму
07:29
В Новом Уренгое УАЗ протаранил автобус и два авто, есть пострадавшие. Фото
07:26
В России подешевел один из стратегических продуктов
07:23
Марочко объяснил значение освобожденного Ольговского для дальнейшего хода СВО
07:15
Экс-глава Курской области Смирнов признался в получении взяток на стройках в ДНР
07:14
В Гидрометцентре рассказали о погоде на бархатный сезон
07:06
Кадыров признался в обычном для мужчин хобби
07:04
Минобороны Аргентины опровергло сведения об отправке войск на Украину
06:56
Россияне резко перестали брать кредиты
06:47
Власти Юты будут добиваться смертной казни для убийцы Чарли Кирка
06:47
Волонтеры две недели ищут двух пенсионеров из ХМАО, уехавших на авто. Фото
06:36
Напавших на мигрантов во Владивостоке задержали после скандала
06:31
Семья пропавшего в Босфоре российского пловца недовольна масштабами его поисков
06:28
Напавшему на Чарли Кирка предъявят обвинение в убийстве первой степени
06:25
Российские военные рассказали, как наемники ВСУ используют мобилизованных
06:19
Север Свердловской области прогреется сильнее юга
06:19
В Госдуме предложили учитывать про начислении пенсии длительность стажа
06:11
Главу ЦИК Памфилову объявили в розыск на Украине
06:03
Стало известно, какая погода ждет курганцев в конце сентября. Скрин
06:02
Во Владивостоке произошла серия хлопков из-за газового оборудования
05:57
В Саратовской области введен режим угрозы БПЛА
05:49
В двух округах Пермского края начинается отопительный сезон
05:48
Новейший дрон-бомбардировщик поступил на вооружение в зоне СВО
05:39
Юрист объяснил, когда грозит штраф за эмодзи клоуна в переписке
05:35
Минпросвещения анонсировало возможное увеличение зарплат педагогов
05:23
Государство расширит меры поддержки для беременных жен военнослужащих
05:23
Суд арестовал бизнесмена по делу об убийстве экс-депутата Рады Кивы
05:22
Тысячи контейнеров с китайскими товарами задержаны в Греции
05:19
Премьер Грузии заявил об односторонней дружбе с Украиной
05:08
Минздрав России продлил действие бумажных медицинских книжек
05:08
Два российских аэропорта ввели временные ограничения на полеты
05:06
Аэропорт Саратова ввел временные ограничения
05:03
Правительство утвердило календарь индексации пенсий на следующий год
04:55
Сорвался ремонт 13 дворов за 62 миллиона рублей в Кургане
04:47
Мордовия столкнулась с угрозой атаки беспилотников
04:44
Аэропорт Саратова неожиданно прекратил свою работу
04:40
В Екатеринбурге продают портрет 17 века за 4,5 миллиона рублей. Фото
04:33
Тюменцы бросились изучать иностранные языки
04:22
Сразу два аэропорта временно закрыли в России
03:48
Турецкий регулятор удалил фрагменты сериала «Клюквенный шербет» после жалоб зрителей
03:47
В Британии взбесились из-за отправки индийских войск на учения с РФ
03:47
В Кургане торги на установку постамента для БМП-3 провалились во второй раз
03:42
На Ямале ветеран-первопроходец отмечает 80-летний юбилей. Фото
03:36
Израильские официальные лица подтвердили наступление на город Газа
03:25
Трамп заявил о прекращении ударов Израиля по территории Катара
03:25
МЧС выпустило предупреждение для водителей Пермского края
03:16
Израиль начал наступление с целью оккупации города Газа
03:13
В Челябинской области школьница отсудила 150 тысяч рублей за падение с качелей
03:05
Центр Сысерти посетили дикие кабаны. Видео
02:56
Эксперт объяснил, когда можно не вынимать зарядное устройство из розетки
02:55
В ХМАО установлен самый высокий флагшток с российским триколором. Фото
02:51
В нескольких регионах РФ объявлена опасность атаки БПЛА: онлайн-трансляция
02:47
Появились кадры удара США венесуэльскому наркокартелю
02:10
Трамп раскритиковал европейские санкции против России как недостаточно жесткие
02:08
Какие праздники отмечают 16 сентября 2025: что можно и нельзя делать
01:40
Ямальская авиакомпания запускает допрейсы в Тюмень
01:39
Соловьев по-новому назвал Екатеринбург. Видео
01:39
Жителей Кургана предупредили об опасном воздухе
01:34
На Курскую область напали десятки дронов за один час
01:30
В лесах Прикамья введен карантин из-за жука, уничтожающего деревья
01:29
В Воронеже возбудили дело после ДТП с участием сына замглавы ФНС области
01:22
Курскую область атаковали десятки дронов за час
01:21
В России запретят говорить о пользе энергетиков и рекламировать их детям
01:11
Сына замглавы ФНС Воронежской области объявили в федеральный розыск
01:05
В Тюменской области простятся с уроженцем ХМАО, погибшим в зоне СВО. Фото
01:00
В московском музее «Собрание» произошло задымление
00:59
Узбекистан потребовал от РФ наказать обидчиков мигрантов во Владивостоке
00:47
В Московском музее произошло задымление
00:21
В тюменской оппозиции сменился лидер по представительству в думах: итоги выборов 2025 года
00:18
Тюменская трасса на десятки километров стала опасна для водителей
00:07
Власти Курганской области оценят эффективность борьбы с коррупцией с помощью соцопроса
00:05
Исламские страны потребуют отстранить Израиль от работы в ООН
2