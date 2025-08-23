Спасатели завершили операцию по эвакуации альпинистки Натальи Наговицыной, которая застряла на пике на пике Победы в горах Тянь-Шаня в Киргизии. СМИ сообщают, что женщина могла погибнуть, поскольку человек не может находиться 11 дней в условиях мороза, разреженного воздуха и отсутствия еды и воды. Альпинисты отмечают, что вертолеты не смогли бы добраться на высоту более чем в 7 тысяч метров, на которой застряла Наговицына. Что известно об операции, причинах восхождения женщины на опасный пик и о том, возможно ли спасение с пика Победы — в материале URA.RU.
С пика Победы 70 лет никто не спасался
Операция по эвакуации альпинистки Натальи Наговицыной завершена. Об этом сообщил начальник базового лагеря альпинистов «Южный Иныльчек» Дмитрий Греков.
«Подтверждаю. С 1955 года оттуда не удалось эвакуировать ни одного человека», — отметил Греков. По его словам, пик Победы является одной из самых сложных и опасных вершин Центральной Азии. Проведение поисково-спасательных работ здесь сопровождается высокой опасностью из-за постоянных лавин, резких перепадов температур и сложного горного рельефа.
Сообщения о гибели
По данным некоторых СМИ, женщина могла погибнуть. В МЧС сообщили о приостановке поисковых работ из-за неблагоприятных погодных условий. Ранее спасатели планировали добраться до Наговицыной 24 августа. «Если все пойдет по плану, то 24 августа она доберется до Наговицыной», — сообщал источник в МЧС Киргизии. Подтвердить, реально ли женщина погибла, можно будет лишь тогда, когда спасатели доберутся до нее.
В СМИ отметили, что Наговицына с переломом ноги находилась 11 дней на высоте семи тысяч метров при температуре -26 градусов. Она не выходила на связь, у нее не было ни пищи, ни воды, только горелка, спальный мешок и поврежденная палатка. Уточняется, что альпинистка погибла почти на той же высоте, где четыре года назад скончался ее муж. Тогда на пике Хан-Тенгри мужчину парализовало, и супруга находилась с ним до прибытия спасателей, однако эвакуировать удалось только Наговицыну.
Спасателям к альпинистке добраться невозможно
Ранее сообщалось, что Наговицыну невозможно эвакуировать с пика Победы без привлечения вертолета, которых в Кыргызстане нет. «Ее [Наговицыну] искать не надо, мы знаем, где она находится. Просто туда добраться невозможно. Оттуда вообще еще никогда никого не снимали за всю историю. Руками нереально спустить, только вертолетом», — заявил Греков.
Однако даже передовые вертолеты с пилотами-профессионалами не смогли бы подняться на такую высоту. Для спасения альпинистки ее было необходимо спустить до высоты в пять тысяч метров, и эвакуировать вертолетом уже оттуда. Об этом заявил президент Федерации альпинизма и спортивного лазания республики, покоритель высочайших гор планеты Эдуард Кубатов в беседе с РИА Новости.
«Использовать вертолет на той высоте невозможно, если бы даже был бы еврокоптер с профессиональными пилотами на гималайском уровне, это было бы невозможным. Еврокоптер может подняться не выше 6800 метров, и это могут только сделать асы мирового уровня. Таких пилотов у нас нет, таких вертолетов нет, и то, что мы сейчас используем на Пике Победы военный борт Ми — это 4500-5000 метров максимум, не выше 5200 метров», — добавил Кубатов.
В команду по спасению Наговицыной вошли наиболее подготовленные и ответственные альпинисты, лучшие из тех, кто находился поблизости в момент происшествия. По словам Кубатова, эвакуация альпинистки, получившей тяжелую травму ноги, требует значительных ресурсов и времени.
«Спустить человека со сломанной ногой, который не сможет помогать группе спасателей спускать его, который обездвижен, с болевым шоком, — это крайне сложно. Практически невозможно. Пять человек для этого мало, нужно не менее 7-10 спасателей для того, чтобы транспортировать человека с 7100 метров на 5200 метров. И это займет не менее 5-7 дней», — отметил руководитель операции. Уже на седьмой день операции он отмечал, что шансы у спасения «реально невысокие».
Последние данные о спасательном лагере
Спасатели смогли подняться на высоту около 6 100 метров. Об этом сообщил альпинист Илим Карыпбеков, опубликовавший видео одного из участников поисковой группы в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной). По словам Карыпбекова, второй лагерь на пике Победы находится на высоте 5 970 метров, а третий — на уровне 6 400-6 500 метров.
Причины восхождения альпинистки на опасный пик
Наговицина отправилась на опасное восхождение на Пик Победы в Киргизии ради получения значка «Снежный барс». Информацию об этом подтвердила подруга спортсменки Лия Попова, ее слова передает «Комсомольская правда».
«Весь год она бредила походом, это была ее мечта — покорить пятый семитысячник, чтобы получить значок „Снежный барс“», — рассказала Попова изданию. При этом известно, что Наговицина решила приступить к восхождению несмотря на недавнюю травму.
Другие спасательные операции на пике Победы
Большинство трагедий на пике Победы происходит именно из-за того, что спустить людей вниз почти невозможно. Альпинисты, с которыми в ходе восхождения, на большой высоте. произошли несчастные случаи, для спасения должны самостоятельно или с помощью товарищей спускаться до той зоны, куда может достать вертолет.
В 90-х были эвакуированы несколько туристов на вертолетах Ми-8, но выше 6000-6500 метров они не поднимались. С такой же высоты в 2004-м были спасены несколько туристов, которые смогли добраться до зоны, доступной для вертолета. Остальные 13 участников экспедиции погибли. В 2010-х туристов с обморожениями и отеками спускали с помощью групп поддержки до лагерей. В 2021 году появлялись сообщения о спасении казахстанской группы альпинистов — они попали в непогоду на шестой тысяче, их доставили вертолетами в Каракол.
Выше этих высот вертолеты не могут подняться из-за слишком разреженного воздуха. Поэтому на высоте в более чем семь тысяч метров человек полностью зависит от своих сил и поддержки других альпинистов.
