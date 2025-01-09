Жизнь на две семьи и долгий путь к ЗАГСу: история отношений Симоньян и Кеосаяна

Муж главного редактора RT Маргариты Симоньян, режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян на данный момент находится в коме. Он пережил клиническую смерть. При этом еще два года назад мать режиссера потеряла своего второго сына — 61-летнего Давида Кеосаяна. Как развивалась история отношений Симоньян и Кеосаяна — в материале URA.RU.
Первая встреча Симоньян и Кеосаяна
Первая встреча Тиграна Кеосаяна с Маргаритой Симоньян произошла во время теракта в Беслане в 2004 году. В то время телеведущий снимал репортаж в регионе и встретил Симоньян, которая тогда работала на телеканале РЕН ТВ. Мужчина первый написал ей и поддержал, когда услышал, как выпуски телепрограммы Маргариты Симоньян несправедливо критиковали две женщины с одной из столичных радиостанций.
Вскоре переписка переросла в личные встречи. Маргарита Симоньян поделилась, что на третьей встрече Тигран Кеосаян заявил ей, что у него есть ощущение, будто они женаты уже семь лет. Он добавил, что они созданы друг для друга и все закончится тем, что Кеосаян уйдет от актрисы Алены Хмельницкой и двоих дочерей, а Симоньян — от продюсера и журналиста Андрея Благодыренко. При этом между ними на тот момент не было ни ухаживаний, ни намеков на роман.
"Я подумала, что он сумасшедший. <...> Развилось это спустя долгое довольно-таки время, около года прошло. Я помню, меня как ледяной водой окатило: я вдруг подумала: «Я что влюбилась что ли? Да ладно, мне четвертый десяток лет, у меня все будущее расписано, что это происходит?» — заявила Симоньян для портала Кино-Театр.ру.
Долгий путь к ЗАГСу
Пара много раз пыталась прекратить отношения, потому что это никому из них не было нужно. Однако все привело к тому, что у Симоньян и Кеосаяна родилось трое детей — дочери Марьяна и Маро и сын Баграт, но на тот момент тони жили в гражданском браке. Главред RT призналась в интервью порталу «7дней.ru», что не планировала выходит замуж за режиссера. По ее мнению, в некоторых аспектах она дорожит своей свободой м не претендует на имущество супруга в случае заключения брака.
Спустя время и пять предложений руки и сердца, в которых было оказано, Тигран Кеосаян настоял и сделал еще предложение Маргарите Симоньян. По словам мужчины, он попал под санкции из-за нее, а она ему даже не являлась женой. После такой речи журналистка согласилась, сославшись на то, что она армянская женщина и ее учили слушаться.
Сейчас Кеосаян и Симоньян живут большой и дружной семьей — с обеими мамами, сестрой журналистки и ее мужем и детьми, двоюродной тетей и некоторыми другими родственниками. Главред RT в интервью ведущему программы «Жизнь и судьба» Борису Корчевникову заявила, что они с семьей никогда не ссорятся и их жизнь наполнена счастьем. При этом у них нет никакого специального семейного кодекса. Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян воспитывались в консервативных семьях, по сей день они придерживаются тех традиций, в которых росли.
Прошлые отношения
Маргарита Симоньян до встречи с Кеосаяном шесть лет жила с Андреем Благодыренко. О своей личной жизни она рассказывает неохотно.
На момент знакомства с журналисткой Тигран Кеосаян почти 20 лет состоял в браке с Аленой Хмельницкой. У них родились две дочери. Маргарита не хотела разрушать чужую семью. Однако телеведущий понял, что его супруга и дети не заслуживают предательства, поэтому в 2014 году пара развелась. После этого Тигран Кеосаян остался в жизни прошлой семьи: выплачивал алименты на детей и регулярно навещал их.
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