В деле редактора URA.RU Аллаярова появилось новое СМИ

Глава свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров через своих адвокатов обратился к областному прокурору Борису Крылову с просьбой отреагировать на нарушения следствием УПК. Накануне было объявлено о завершении расследования уголовного дела, в рамках которого Аллаяров арестован. Журналист называет досрочную остановку следствия нарушением его прав на защиту.
Аллаярову предъявили новое обвинение — сумма взятки выросла с 20 до 120 тысяч рублей (якобы Денис покупал оперативные сводки у родного дяди — экс-главы угро ОП №10 Карпова), при этом следствие отказалось допросить свидетелей, которые могли бы подтвердить его невиновность. В жалобе сказано, что предварительное следствие ведется с грубейшими нарушениями уголовно-процессуального закона, его главная цель — оказать давление на журналиста, чтобы тот оговорил третьих лиц.
На этот вывод защиту натолкнуло не только отсутствие в деле фактов передачи денег полицейскому от племянника («взятками» Карпову следствие называет переводы Аллаярова своим родным бабушке и тете), но и нежелание разбираться в реальной преступной деятельности Карпова.
Так, к примеру, изучая сведения о движении денег по счетам Аллаярова и его семьи, адвокаты выяснили, что на карточки матери и жены Карпова регулярно поступали деньги (одинаковые суммы по 7 тысяч рублей) от журналистов. Но не URA.RU, где работает Денис, а другого известного екатеринбургского СМИ (отправителем средств выступал редактор раздела «Криминал», бывший работник пресс-службы ГУВД по Свердловской области).
Известно, что Карпов пользовался банковской картой матери как своей собственной. Но следствие упорно игнорирует эти факты. Защита Аллаярова усматривает в этом признаки «сделки» между СК и Карповым.
Своим родственникам экс-полицейский признался, что его уговорили дать ложные показания в отношении Аллаярова в обмен на смягчение собственной участи (Карпов — фигурант дела по ч.3 ст.286 УК РФ).
По словам Карпова, его заверили, что племянник не пострадает — не будет взят под стражу и в итоге получит лишь условный срок, так как дача взятки в размере 20 тысяч рублей (именно такая сумма первоначально фигурировала в показаниях Карпова) должна квалифицироваться по ч.1 ст. 291 УК РФ.
По версии Дениса Аллаярова, его оговорили, чтобы СК получил основания для проведения следственных действий в отношении крупнейшего нестоличного СМИ России — URA.RU.
На последнем заседании суда, где Аллаярову продлили меру пресечения, он рассказал, что от него требуют лживых показаний на третьих лиц. В СИЗО к журналисту приходили следователь и человек, представившийся сотрудником ФСБ — они угрожали Аллаярову обвинением в госизмене, если он не даст нужные показания. О давлении на обвиняемого защита сообщила в жалобе в прокуратуру Свердловской области еще в середине июля, однако ответ из надзорного ведомства до сих пор не поступил.
