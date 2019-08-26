Военные испытания привели к взрыву и гибели пяти человек Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Взрыв на военном полигоне под Архангельском

Состав радиоактивного облака, которое образовалось в небе над Северодвинском после ЧП, является необычным. Вероятнее всего, при испытаниях использовался источник энергии, о котором ранее ничего не было известно, считает экс-руководитель группы инспекции ядерной безопасности атомных установок Минобороны РФ Александр Никитин.

«Я видел информацию о составе облака. Это редкий набор короткоживущих, техногенных радионуклидов. Такое необычное сочетание изотопов указывает на то, что использовался какой-то источник энергии, о котором мы еще не слышали», — предположил Никитин в беседе с «URA.RU».

По оценкам эксперта, именно из-за «короткоживучести» эти радионуклеиды не были зафиксированы ни одной из станций, фиксирующих уровень радиации. Никитин также отметил, что радионуклеиды всегда опасны для организма человека, но степень опасности нужно изучать в каждом конкретном случае.



Ранее Росгидромет сообщил, что в Северодвинске после взрыва на военном полигоне обнаружили радиоактивные изотопы стронция, бария и лантана. По оценкам ведомства, в настоящий момент радиационный фон в районе города стабилизировался и находится в пределах нормы.