Станции, следящие за радиацией на севере России, отключили специально

Точные причины взрыва пока неизвестны Фото: Илья Московец © URA.RU

статья из сюжета Взрыв на военном полигоне под Архангельском

Последствия ЧП, произошедшего 8 августа на военном полигоне под Северодвинском, до сих пор беспокоят россиян. Слухи о распространении радиоактивного облака усилились на фоне информации о приостановке работы мониторинговых станций, отслеживающих уровень радиации. В интервью «URA.RU» эколог и экс-руководитель группы инспекции ядерной безопасности атомных установок Минобороны РФ Александр Никитин озвучил свою версию случившегося и объяснил, почему о ЧП на военных объектах не нужно рассказывать широким массам.

— 19 августа стало известно, что станции мониторинга в Архангельской области не передают данные об уровне радиации. С чем это связано?

Взрыв произошел на плавучей платформе Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

— Я думаю, что приостановка работы станций с ЧП в Архангельской области не связаны напрямую. Эти станции в первую очередь были необходимы в рамках взаимного контроля между Москвой и Вашингтоном по договору о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД,). Поскольку документ уже не действует (окончательно — с августа 2019 года), то эти две станции временно прекращали работу. Насколько знаю, там началась замена оборудования. А по датам это просто совпало.

— Если вернуться к самому ЧП в Архангельской области. Что все-таки произошло?

— Видимо, шли испытания ракеты, в которой применялось то, что называется ядерной батарейкой. А вот что она из себя представляет — дискуссионный вопрос. Вероятно, речь идет о маленьком реакторе, который может использоваться в виде источника энергии. Взрыв произошел во время испытаний на плавучей платформе — соответственно все осадки ушли на дно Белого моря — поэтому сейчас ограничен доступ к этому участку. Когда будут доставать платформу и всё, что осталось — неизвестно.

— Северодвинск известен как место, где утилизируют атомные подлодки. Не связан ли повышенный радиационный фон с каким-либо ЧП на предприятии?

Александр Никитин — один из главных экспертов по ядерной безопасности в РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Это не совсем верно. В Северодвинске два завода — один занимается строительством подлодок, а второй — их ремонтом и модернизацией, но там подлодки распиливаются крайне редко. В основном этим занимается завод «Нерпа» под Мурманском. Я бы не стал уходить здесь в конспирологию.

— За лето-2019 это уже вторая трагедия, связанная с военными испытаниями. В июле произошел пожар на атомной подлодке АС-31 «Лошарик»? В результате погибли 14 человек. Вы разбирались в причинах случившегося?

— Нужно сначала сказать, что эта трагедия получила широкую огласку из-за звездного состава, который был на подлодке — там были Герои России и высокопоставленные офицеры. В том числе капитан третьего ранга Виктор Кузьмин — сын моего бывшего сослуживца, контр-адмирала Сергея Кузьмина. Я думаю, что случившееся — это стечение обстоятельств — техники и человеческого фактора. И сразу скажу: я не сторонник раскрытия причин подобных трагедий.

— Почему же?

8 августа, в день взрыва на полигоне под Нёноксой, в Северодвинске был зафиксирован двухчасовой скачок радиоактивного излучения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— Я всегда говорю журналистам: «Зачем всем знать все подробности?» Чтобы такие ЧП не повторялись, информацию должны получать профессионалы, которые могут в таких ситуациях оказаться. Обычные люди с этим никогда не столкнутся.

— Была информация, что моряки во время тушения пожара спасли товарищей ценой свой жизни. Это правда?

— Это правда. Но закрылись они или их закрыли — неизвестно. Правила такие: если в отсеке пожар, то этот сектор локализуется. Оттуда никого не выпускают, пока пожар не будет потушен и не будет установлено, что этот отсек безопасен для остальной подлодки. Если его открыть, то может погибнуть весь экипаж. Если нет гарантии ликвидации проблемы, то никто не откроет аварийный отсек.

Взрыв на полигоне под Северодвинском произошел 8 августа. В результате трагедии погибли семь человек — пять сотрудников «Росатома» и два представителя Минобороны РФ. По данным Росгидромета, после ЧП в 12:30 по Москве в шести пунктах измерения радиационный фон увеличился до диапазона от 0,21 до 0,44 мкЗв/ч, к 13:00 упал до 0,13 — 0,29 мкЗв/ч. К 14:30 ситуация нормализовалась и радиационный фон составлял от 0,13 до 0,16 мкЗв/ч. Таким образом, повышенное излучение регистрировалось в течение примерно двух часов. Несколько станций мониторинга перестали публиковать отчеты о радиационном фоне в регионах. Издание The New York Times со ссылкой на данные Пентагона писало, что авария произошла во время испытаний прототипа ракеты «Буревестник». Официального подтверждения этой версии пока нет.