В мире разрабатывают 141 вакцину от коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 2 июля, — 204-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 113-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, число зараженных в мире достигло отметки в 10 793 466 человек (+164 414 за прошедшие сутки). Выздороветь удалось 5 946 196 пациентам (+98 463). Жертвами COVID-19 стали 518 507 человек (+3 136). Антирейтинг стран-лидеров по числу зараженных не изменился: США (2 779 460), Бразилия (1 453 369), Россия (655 077).

Вакцина и лекарство от коронавируса

В мире на данный момент ведется разработка 141 вакцины от COVID-19, заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в своей статье, опубликованной в газете The Washington Post. Некоторых ученых, по его словам, от успеха могут отделять «считанные месяцы». Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что вакцина появится уже в ближайшем будущем .

Коронавирус в России

Российские биофизики изобрели прибор для помощи людям с дыхательной недостаточностью, которую нередко вызывает вирус. Компактный генератор обогащает обычный воздух кислородом, который пациент будет вдыхать через маску. Это станет альтернативой больничной ИВЛ-терапии, уверены специалисты. Преимуществом разработки является ее компактность — прибор можно будет носить даже в кармане, а сама процедура будет возможна не только в условиях стационара.

В июне Роспотребнадзор обследовал больше 8 тысяч человек в Санкт-Петербурге, Тюменской области и Хабаровском крае на иммунитет. Исследование проводилось как среди детского, так и взрослого населения вне зависимости от того, переболели они или нет.

Коронавирус в мире

Совбез Организации Объединенных Наций (ООН) принял резолюцию по коронавирусу. Ведомство призвало прекратить боевые действия во всех странах для оказания гуманитарной помощи сроком на 90 дней.

Реальное число жертв COVID-19 в США может превышать официальные показатели почти на четверть . Такие оценки приводит медицинский журнал JAMA Internal Medicine. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо считает, что американский лидер Дональд Трамп недооценивал угрозы , связанные с распространением инфекции. Например, сравнивал ее с гриппом и говорил, что пандемия скоро закончится. В то же время за последние сутки в стране зафиксировано рекордные 48 тысяч случаев заражения.

Компания Apple, в свою очередь, в связи с ростом числа инфицированных решила закрыть в Соединенных Штатах больше 30 магазинов. Речь идет о салонах в семи штатах.

Правительство Великобритании заявило о новых требованиях к прибывающим в страну туристам. Гражданам примерно 75 государств с 6 июля не придется находиться на 14-дневном карантине. К гостям из США, Бразилии и России это не относится.