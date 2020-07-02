Сегодня, 2 июля, — 204-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 113-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
По данным сервиса coronavirus-monitor, число зараженных в мире достигло отметки в 10 793 466 человек (+164 414 за прошедшие сутки). Выздороветь удалось 5 946 196 пациентам (+98 463). Жертвами COVID-19 стали 518 507 человек (+3 136). Антирейтинг стран-лидеров по числу зараженных не изменился: США (2 779 460), Бразилия (1 453 369), Россия (655 077).
Вакцина и лекарство от коронавируса
В мире на данный момент ведется
Коронавирус в России
Российские биофизики изобрели прибор для помощи людям с дыхательной недостаточностью, которую нередко вызывает вирус. Компактный генератор обогащает обычный воздух кислородом, который пациент будет вдыхать через маску. Это станет альтернативой больничной ИВЛ-терапии, уверены специалисты. Преимуществом разработки является ее компактность — прибор можно будет носить даже в кармане, а сама процедура будет возможна не только в условиях стационара.
В июне Роспотребнадзор
Коронавирус в мире
Совбез Организации Объединенных Наций (ООН) принял резолюцию по коронавирусу. Ведомство призвало прекратить боевые действия во всех странах для оказания гуманитарной помощи сроком на 90 дней.
Реальное число жертв COVID-19 в США может превышать официальные показатели
Компания Apple, в свою очередь, в связи с ростом числа инфицированных решила закрыть в Соединенных Штатах больше 30 магазинов. Речь идет о салонах в семи штатах.
Правительство Великобритании заявило о новых требованиях к прибывающим в страну туристам. Гражданам примерно 75 государств с 6 июля не придется находиться на 14-дневном карантине. К гостям из США, Бразилии и России это не относится.
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