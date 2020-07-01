01 июля 2020

Совбез ООН принял резолюцию по коронавирусу

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Открытая лицензия на 04.08.2015. ООН., оон, генеральная ассамблея
Ранее в ООН уже призывали прекратить боевые действия на время пандемии Фото: Patrick Gruban/Wikipedia
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Коронавирус COVID-19

Совбез Организации Объединенных Наций (ООН) принял резолюцию по коронавирусу, в рамках которой призвал прекратить боевые действия во всех странах для оказания гуманитарной помощи. Документ был принят единогласно.

«Совет безопасности поддержал призыв генерального секретаря к глобальному прекращению огня на фоне COVID-19, приняв резолюцию», — приводит РИА «Новости» заявление постпреда Германии при ООН Кристофа Хойсгена. Члены Совбеза призвали к гуманитарной паузе сроком на 90 дней.

Ранее в ООН уже призывали к всемирному прекращению огня из-за пандемии коронавируса, сообщает RT. В конце марта с таким обращением выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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