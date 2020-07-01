Совбез ООН принял резолюцию по коронавирусу

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Ранее в ООН уже призывали к всемирному прекращению огня из-за пандемии коронавируса, сообщает RT . В конце марта с таким обращением выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

«Совет безопасности поддержал призыв генерального секретаря к глобальному прекращению огня на фоне COVID-19, приняв резолюцию», — приводит РИА «Новости» заявление постпреда Германии при ООН Кристофа Хойсгена. Члены Совбеза призвали к гуманитарной паузе сроком на 90 дней.

Совбез Организации Объединенных Наций (ООН) принял резолюцию по коронавирусу, в рамках которой призвал прекратить боевые действия во всех странах для оказания гуманитарной помощи. Документ был принят единогласно.

Ранее в ООН уже призывали прекратить боевые действия на время пандемии Фото: Patrick Gruban/Wikipedia

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