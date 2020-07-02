01 июля 2020

Великобритания ослабит режим для туристов. По России — особое распоряжение

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com, лондон, флаг великобритании, подземка, underground, лондонское метро
В Великобританию не хотят пускать туристов из России Фото: depositphotos.com
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Коронавирус COVID-19

Правительство Великобритании заявило о новых требования к прибывающим в страну туристах. Гражданам примерно 75 государств с поледельника, 6 июля, не придется находиться на 14-дневном карантине по прибытию в страну.

В Лондоне отметили, что в список не попали страны, где эпидемиологическая ситуация остаётся тяжелой. В частности, это США, Россия и Бразилия, пишет ТАСС со ссылкой на британское издание The Daily Telegraph.

Вместе с тем, власти рекомендуют согражданам воздержаться от любых заграничных поездок «за исключением жизненно необходимых». В Британии ограничения для туристов были введены с 8 июня для предотвращения распространения коронавируса. Сейчас в стране насчитывается 311 тысяч заболевших, жертами вируса стали 44 тысячи человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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