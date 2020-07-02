В РФ изобрели альтернативу ИВЛ-терапии при коронавирусе

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Одним из главных преимуществ изобретения является его компактность, считает врач-терапевт Антон Рубцов. по его словам, сейчас на рынке представлены зарубежные концентраторы кислорода, однако они размером с радиатор и требуют профессионального обслуживания. Российский прибор весит как мобильный телефон и работает от аккумуляторов, что дает возможность носить его с собой.

Коронавирус часто приводит к дыхательной недостаточности, поэтому многим заразившимся требуется постоянная кислородотерапия. Сейчас, как пишет газета « Известия» , такое лечение доступно только в условиях стационара: либо при помощи прикроватных аппаратов поддержки дыхания, либо при помощи аппаратов ИВЛ. «Портативные генераторы гипероксических смесей могут выступить альтернативой стационарной оксигенотерапии», — пояснил один из основных разработчиков прибора, директор Института высокотемпературной электрохимии УрО РАН Максим Ананьев.

Российские биофизики изобрели прибор для помощи людям с дыхательной недостаточностью, спровоцированной коронавирусом. Компактный генератор обогащает обычный воздух кислородом, который пациент будет вдыхать через маску. Это станет альтернативой больничной ИВЛ-терапии.

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