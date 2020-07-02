01 июля 2020

В РФ изобрели альтернативу ИВЛ-терапии при коронавирусе

© Служба новостей «URA.RU»
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Светлогорская набережная, Калининградская область. Светлогорск, медицина, медтехника, апарат искуственной вентиляции легких, анастезия, ивл, монитор анастезиолога
Разработка позволит пациентам с дыхательной недостаточностью лечиться дома Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Российские биофизики изобрели прибор для помощи людям с дыхательной недостаточностью, спровоцированной коронавирусом. Компактный генератор обогащает обычный воздух кислородом, который пациент будет вдыхать через маску. Это станет альтернативой больничной ИВЛ-терапии.

Коронавирус часто приводит к дыхательной недостаточности, поэтому многим заразившимся требуется постоянная кислородотерапия. Сейчас, как пишет газета «Известия», такое лечение доступно только в условиях стационара: либо при помощи прикроватных аппаратов поддержки дыхания, либо при помощи аппаратов ИВЛ. «Портативные генераторы гипероксических смесей могут выступить альтернативой стационарной оксигенотерапии», — пояснил один из основных разработчиков прибора, директор Института высокотемпературной электрохимии УрО РАН Максим Ананьев.

Одним из главных преимуществ изобретения является его компактность, считает врач-терапевт Антон Рубцов. по его словам, сейчас на рынке представлены зарубежные концентраторы кислорода, однако они размером с радиатор и требуют профессионального обслуживания. Российский прибор весит как мобильный телефон и работает от аккумуляторов, что дает возможность носить его с собой.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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