Председатель комиссии: ЕГЭ по математике вернется в 2022 году

Сдачу базовой математики отменили из-за пандемии коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сдачу базовой математики в этом году отменили из-за сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу. В ЕГЭ предмет должны вернуть в следующем году. Об этом в беседе с URA.RU заявил заведующий кафедрой высшей математики №1 НИУ МИЭТ, председатель предметной комиссии ЕГЭ по математике, доктор педагогических наук Александр Прокофьев.

«Отменили в связи с эпидемиологической обстановкой. На следующий год обещают, что все будут опять сдавать математику — два экзамена будет. А как они будут проходить, вот это еще останется вопросом, потому что какие-то новшества грядут, как сегодня было объявлено, что изменится характер задач, они станут больше прикладными», — подчеркнул Прокофьев.

По словам председателя комиссии ЕГЭ, сдачу базовой математики отметили из-за пандемии в 2020 году. «В прошлом году та же самая ситуация была. Базовая математика была отменена, а профильную переносили несколько раз. Чуть ли не в конце июня сдавали», — отметил Прокофьев. Выпускникам, кто не собирался поступать в вуз, в 2020 году математику также автоматически, по итогам обучения, внесли в аттестаты.

Ранее в Рособрнадзоре объяснили, почему в 2021 году отменили сдачу базовой математики. Предмет оставили в списке профильных, так как ЕГЭ в этом году сдают только те выпускники, кто планирует поступать в вузы.