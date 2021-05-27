В Рособрнадзоре объяснили отмену ЕГЭ по математике

Базовый ЕГЭ по математике в 2021 году сдавать не будут Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В 2021 году ЕГЭ сдают только те выпускники, кто планирует поступать в вуз, поэтому экзамен по математике оставили только в числе профильных предметов. Об этом URA.RU рассказал пресс-секретарь Рособрнадзора Александр Стрига.

«Так как в этом году принято решение, что ЕГЭ сдают только те выпускники, кто планирует поступать в вуз, принято решение, что базовая математика сдаваться не будет. Так как для поступления в вуз требуется экзамен по профильной математике. Экзамен по базовой математике был нужен для получения аттестата», — подчеркнул Стрига.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев отметил, что в 2021 году Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по математике базового уровня проводиться не будет. На медали будет влиять оценка по русскому языку.