В Германии обвинили Британию в распространении мутаций COVID

19 декабря 2021 в 05:32 Размер текста - 17 +

Власти ФРГ обвинили Великобританию в появлении новых штаммов COVID-19 Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Власти Германии считают, что в распространении коронавирусных мутаций виновата Британия. Об этом заявили в Институте Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ). Классификация Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, всех британских заморских территорий, острова Мэн и Нормандских островов как зоны, где распространены мутации вируса, вступает в силу с 00.00 20 декабря, сообщают РИА «Новости». Отмечается, что всем туристам необходимо будет пройти 14-дневный карантин. Это будет касаться вакцинированных граждан и переболевших коронавирусом. Сообщается, что за последние сутки в Соединенном Королевстве было обнаружено порядка 10 тысяч случаев заражения омикрон-штаммом, всего выявлено 24,9 тысяч случаев. По некотором данным, известно об одном летальной исходе от недавно выявленного штамма. Агентство по безопасности в области здравоохранения Великобритании рассказало, что порядка 83 процентов всех новых случаев заражения COVID-19 в Лондоне приходятся на омикрон-штамм. По словам эпидемиологов Имперского колледжа Лондона, люди повторно заражаются «Омикроном» в пять раз чаще, чем в случае повторного заражения штаммом «Дельта». Ученые рассказали, что до того, как появился «Омикрон», естественный иммунитет защищал от повторного заражения в течение полугода в 85% случаев. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Власти Германии считают, что в распространении коронавирусных мутаций виновата Британия. Об этом заявили в Институте Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ). Классификация Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, всех британских заморских территорий, острова Мэн и Нормандских островов как зоны, где распространены мутации вируса, вступает в силу с 00.00 20 декабря, сообщают РИА «Новости». Отмечается, что всем туристам необходимо будет пройти 14-дневный карантин. Это будет касаться вакцинированных граждан и переболевших коронавирусом. Сообщается, что за последние сутки в Соединенном Королевстве было обнаружено порядка 10 тысяч случаев заражения омикрон-штаммом, всего выявлено 24,9 тысяч случаев. По некотором данным, известно об одном летальной исходе от недавно выявленного штамма. Агентство по безопасности в области здравоохранения Великобритании рассказало, что порядка 83 процентов всех новых случаев заражения COVID-19 в Лондоне приходятся на омикрон-штамм. По словам эпидемиологов Имперского колледжа Лондона, люди повторно заражаются «Омикроном» в пять раз чаще, чем в случае повторного заражения штаммом «Дельта». Ученые рассказали, что до того, как появился «Омикрон», естественный иммунитет защищал от повторного заражения в течение полугода в 85% случаев.