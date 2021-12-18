18 декабря 2021

В Германии обвинили Британию в распространении мутаций COVID

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Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семёнов в госпитальной базе по лечению коронавирусной инфекции. Магнитогорск, семенов юрий, коронавирус, щербакова юлия, госпитальная база
Власти ФРГ обвинили Великобританию в появлении новых штаммов COVID-19 Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Власти Германии считают, что в распространении коронавирусных мутаций виновата Британия. Об этом заявили в Институте Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ).

Классификация Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, всех британских заморских территорий, острова Мэн и Нормандских островов как зоны, где распространены мутации вируса, вступает в силу с 00.00 20 декабря, сообщают РИА «Новости». Отмечается, что всем туристам необходимо будет пройти 14-дневный карантин. Это будет касаться вакцинированных граждан и переболевших коронавирусом.

Сообщается, что за последние сутки в Соединенном Королевстве было обнаружено порядка 10 тысяч случаев заражения омикрон-штаммом, всего выявлено 24,9 тысяч случаев. По некотором данным, известно об одном летальной исходе от недавно выявленного штамма. Агентство по безопасности в области здравоохранения Великобритании рассказало, что порядка 83 процентов всех новых случаев заражения COVID-19 в Лондоне приходятся на омикрон-штамм.

По словам эпидемиологов Имперского колледжа Лондона, люди повторно заражаются «Омикроном» в пять раз чаще, чем в случае повторного заражения штаммом «Дельта». Ученые рассказали, что до того, как появился «Омикрон», естественный иммунитет защищал от повторного заражения в течение полугода в 85% случаев.

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Власти Германии считают, что в распространении коронавирусных мутаций виновата Британия. Об этом заявили в Институте Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ). Классификация Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, всех британских заморских территорий, острова Мэн и Нормандских островов как зоны, где распространены мутации вируса, вступает в силу с 00.00 20 декабря, сообщают РИА «Новости». Отмечается, что всем туристам необходимо будет пройти 14-дневный карантин. Это будет касаться вакцинированных граждан и переболевших коронавирусом. Сообщается, что за последние сутки в Соединенном Королевстве было обнаружено порядка 10 тысяч случаев заражения омикрон-штаммом, всего выявлено 24,9 тысяч случаев. По некотором данным, известно об одном летальной исходе от недавно выявленного штамма. Агентство по безопасности в области здравоохранения Великобритании рассказало, что порядка 83 процентов всех новых случаев заражения COVID-19 в Лондоне приходятся на омикрон-штамм. По словам эпидемиологов Имперского колледжа Лондона, люди повторно заражаются «Омикроном» в пять раз чаще, чем в случае повторного заражения штаммом «Дельта». Ученые рассказали, что до того, как появился «Омикрон», естественный иммунитет защищал от повторного заражения в течение полугода в 85% случаев.
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