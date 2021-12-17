Врачи заявили о возросших рисках повторного заражения «Омикроном»

В случае со штаммом коронавируса «Омикрон» в пять раз возрастает риск повторного заражения по сравнению с вариантом «Дельта». Об этом сообщили эпидемиологи Имперского колледжа Лондона.
«Риск повторного заражения вариантом „омикрон“ в 5,4 раза выше, чем у варианта „Дельта“. Это означает, что защита от повторного заражения „омикроном“, обеспечиваемая прошлой инфекцией, может составлять всего 19%», — указано на сайте Имперского колледжа Лондона. Ученые сообщили, что до появления «Омикрона» естественный иммунитет защищал от повторного заражения в течение полугода в 85% случаев.
Министры здравоохранения стран G7 назвали «Омикрон» самой серьезной угрозой в мире. Новый штамм появился в ЮАР в конце ноября. Во всемирной организации здравоохранения назвали это вариант вируса вызывающим беспокойство. Скорость распространения «Омикрона» пугает опасностью и рисками, сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. В Великобритании и Африке более 75% ежедневно выявляемых случаев приходится на новый штамм, сообщила она.
В случае со штаммом коронавируса «Омикрон» в пять раз возрастает риск повторного заражения по сравнению с вариантом «Дельта». Об этом сообщили эпидемиологи Имперского колледжа Лондона. «Риск повторного заражения вариантом „омикрон“ в 5,4 раза выше, чем у варианта „Дельта“. Это означает, что защита от повторного заражения „омикроном“, обеспечиваемая прошлой инфекцией, может составлять всего 19%», — указано на сайте Имперского колледжа Лондона. Ученые сообщили, что до появления «Омикрона» естественный иммунитет защищал от повторного заражения в течение полугода в 85% случаев. Министры здравоохранения стран G7 назвали «Омикрон» самой серьезной угрозой в мире. Новый штамм появился в ЮАР в конце ноября. Во всемирной организации здравоохранения назвали это вариант вируса вызывающим беспокойство. Скорость распространения «Омикрона» пугает опасностью и рисками, сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. В Великобритании и Африке более 75% ежедневно выявляемых случаев приходится на новый штамм, сообщила она.