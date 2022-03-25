Депутат Мосгордумы предложил денацифицировать еще 6 стран

25 марта 2022 в 22:52 Размер текста - 17 +

Страны Прибалтики, а также Польша, Молдова и Казахстан должны быть «демилитаризованы и денацифицированы» Россией. Так считает депутат Мосгордумы от КПРФ Сергей Савостьянов, который составил документ об этом. «Демилитаризация и денацификация Украины обеспечит устойчивую безопасность народам Украины, России и всей Европы. Для более полного процесса обеспечения безопасности РФ в зону денацификации и демилитаризации помимо Украины полагаю целесообразным включить еще Прибалтику [Литва, Латвия, Эстония], Польшу, Молдову и Казахстан», — отметил он в документе, который опубликовал член федерального бюро партии «Яблоко» Кирилл Гончаров. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Ее цель — денацификация и демилитаризация территории. Глава государства подчеркивал, что Россия была вынуждена пойти на такой шаг, чтобы помочь жителям ДНР и ЛНР, которые восемь лет страдали от действий Киева. Москва предлагала Киеву вывести войска из Донбасса и не вступать в боевые действия для предотвращения спецоперации, рассказал президент РФ. Сейчас Москва и Киев проводят переговоры о прекращении огня. Путин заявил, что спецоперация будет остановлена после того, как Украина признает присоединение Крыма к России и получит нейтральный статус.