Депутат Мосгордумы предложил денацифицировать еще 6 стран

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Волонтер развозит гуманитарную помощь по освобожденным селам. ДНР, деревня, гуманитарная помощь, донбасс, последствия, война, военная, сельская местность, село, разрушения, обстрел, ВСУ, разбитая техника, гуманитарная катастрофа, поврежденная, сгоревшая
Демилитаризация и денацификация Украины обеспечит устойчивую безопасность народам Украины, заявил депутат (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Страны Прибалтики, а также Польша, Молдова и Казахстан должны быть «демилитаризованы и денацифицированы» Россией. Так считает депутат Мосгордумы от КПРФ Сергей Савостьянов, который составил документ об этом.

«Демилитаризация и денацификация Украины обеспечит устойчивую безопасность народам Украины, России и всей Европы. Для более полного процесса обеспечения безопасности РФ в зону денацификации и демилитаризации помимо Украины полагаю целесообразным включить еще Прибалтику [Литва, Латвия, Эстония], Польшу, Молдову и Казахстан», — отметил он в документе, который опубликовал член федерального бюро партии «Яблоко» Кирилл Гончаров.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Ее цель — денацификация и демилитаризация территории. Глава государства подчеркивал, что Россия была вынуждена пойти на такой шаг, чтобы помочь жителям ДНР и ЛНР, которые восемь лет страдали от действий Киева. Москва предлагала Киеву вывести войска из Донбасса и не вступать в боевые действия для предотвращения спецоперации, рассказал президент РФ. Сейчас Москва и Киев проводят переговоры о прекращении огня. Путин заявил, что спецоперация будет остановлена после того, как Украина признает присоединение Крыма к России и получит нейтральный статус.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Страны Прибалтики, а также Польша, Молдова и Казахстан должны быть «демилитаризованы и денацифицированы» Россией. Так считает депутат Мосгордумы от КПРФ Сергей Савостьянов, который составил документ об этом. «Демилитаризация и денацификация Украины обеспечит устойчивую безопасность народам Украины, России и всей Европы. Для более полного процесса обеспечения безопасности РФ в зону денацификации и демилитаризации помимо Украины полагаю целесообразным включить еще Прибалтику [Литва, Латвия, Эстония], Польшу, Молдову и Казахстан», — отметил он в документе, который опубликовал член федерального бюро партии «Яблоко» Кирилл Гончаров. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Ее цель — денацификация и демилитаризация территории. Глава государства подчеркивал, что Россия была вынуждена пойти на такой шаг, чтобы помочь жителям ДНР и ЛНР, которые восемь лет страдали от действий Киева. Москва предлагала Киеву вывести войска из Донбасса и не вступать в боевые действия для предотвращения спецоперации, рассказал президент РФ. Сейчас Москва и Киев проводят переговоры о прекращении огня. Путин заявил, что спецоперация будет остановлена после того, как Украина признает присоединение Крыма к России и получит нейтральный статус.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...