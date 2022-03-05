Путин объяснил, зачем потребовалась спецоперация на Украине

05 марта 2022 в 18:14 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил о реальной угрозе со стороны Украины и НАТО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спецоперация России на Украине нужна для того, чтобы в Донецкой и Луганской народной республиках не убивали мирных граждан. Кроме того, Минские соглашение не выполняются, а в случае вступления Украины в НАТО Россия должна будет воевать с Североатлантическим альянсом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний. «До 14 тысяч человек убили за восемь лет в Донбассе, более 500 детей. Цивилизованный Запад предпочитает это не замечать. Власти Киева публично заявили, что не собираются выполнять Минские соглашения, а обвиняли в этом Россию. Театр абсурда. Сейчас еще хуже. Начали активнее говорить, что ее примут в НАТО. К чему это приведет? Все другие члены Альянса должны Украину поддерживать в случае военного конфликта. Также они полезут в Крым, а мы будем вынуждены воевать с НАТО, Последствия понятны? Приобрести ядерное оружие, говорят [на Украине]. Мы не можем просто так мимо этого пройти» — сказал он, трансляция мероприятия проходит на телеканале «Россия 24». Российский лидер также отметил, что для России это реальная угроза [как со стороны Украины, так и со стороны НАТО], а не надуманная. Ребята [военные] там кладут жизни за будущее наших детей, это очевидные вещи — сказал он. Спецоперация вооруженных сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Обязательным условием для российских вооруженных сил в этой операции является корректное и острожное отношение к мирным жителям, а также уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Спецоперация России на Украине нужна для того, чтобы в Донецкой и Луганской народной республиках не убивали мирных граждан. Кроме того, Минские соглашение не выполняются, а в случае вступления Украины в НАТО Россия должна будет воевать с Североатлантическим альянсом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний. «До 14 тысяч человек убили за восемь лет в Донбассе, более 500 детей. Цивилизованный Запад предпочитает это не замечать. Власти Киева публично заявили, что не собираются выполнять Минские соглашения, а обвиняли в этом Россию. Театр абсурда. Сейчас еще хуже. Начали активнее говорить, что ее примут в НАТО. К чему это приведет? Все другие члены Альянса должны Украину поддерживать в случае военного конфликта. Также они полезут в Крым, а мы будем вынуждены воевать с НАТО, Последствия понятны? Приобрести ядерное оружие, говорят [на Украине]. Мы не можем просто так мимо этого пройти» — сказал он, трансляция мероприятия проходит на телеканале «Россия 24». Российский лидер также отметил, что для России это реальная угроза [как со стороны Украины, так и со стороны НАТО], а не надуманная. Ребята [военные] там кладут жизни за будущее наших детей, это очевидные вещи — сказал он. Спецоперация вооруженных сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Обязательным условием для российских вооруженных сил в этой операции является корректное и острожное отношение к мирным жителям, а также уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами.