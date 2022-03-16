Путин: РФ предлагала Украине способ предотвратить спецоперацию

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин заявил, что у РФ не было другого выбора Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия предлагала властям Украины вывести войска из Донбасса и не вступать в боевые действия для предотвращения спецоперации. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с главами регионов.

«Киевским властям по разным каналам было предложено не вступать в боевые действия, вывести войска из Донбасса, они не захотели», — высказался Путин, трансляция ведется на телеканале «Россия-24». По словам главы государства, у России не оставалось другого выбора кроме начала спецоперации на Украине.

Жители Донбасса восемь лет подвергались геноциду, возмутился он. Украина все это время игнорировала и саботировала минские соглашения, а в конце 2021 года отказалась их выполнять.

Путин принял решение о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Это произошло после эскалации военного конфликта в Донбассе со стороны вооруженных сил Украины. Целями спецоперации стала демилитаризация и денацификация, об этом заявлял Путин. Россия надеется на достижение компромисса в переговорах с Украиной, цитирует RT главу МИД РФ Сергея Лаврова. Уже прошло три раунда переговоров, теперь стороны будут разговаривать по видеосвязи, сообщают «Дни.ру».

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Россия предлагала властям Украины вывести войска из Донбасса и не вступать в боевые действия для предотвращения спецоперации. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с главами регионов. «Киевским властям по разным каналам было предложено не вступать в боевые действия, вывести войска из Донбасса, они не захотели», — высказался Путин, трансляция ведется на телеканале «Россия-24». По словам главы государства, у России не оставалось другого выбора кроме начала спецоперации на Украине. Жители Донбасса восемь лет подвергались геноциду, возмутился он. Украина все это время игнорировала и саботировала минские соглашения, а в конце 2021 года отказалась их выполнять. Путин принял решение о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Это произошло после эскалации военного конфликта в Донбассе со стороны вооруженных сил Украины. Целями спецоперации стала демилитаризация и денацификация, об этом заявлял Путин. Россия надеется на достижение компромисса в переговорах с Украиной, цитирует RT главу МИД РФ Сергея Лаврова. Уже прошло три раунда переговоров, теперь стороны будут разговаривать по видеосвязи, сообщают «Дни.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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