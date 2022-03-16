Путин: РФ предлагала Украине способ предотвратить спецоперацию

16 марта 2022 в 18:51 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил, что у РФ не было другого выбора Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия предлагала властям Украины вывести войска из Донбасса и не вступать в боевые действия для предотвращения спецоперации. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с главами регионов. «Киевским властям по разным каналам было предложено не вступать в боевые действия, вывести войска из Донбасса, они не захотели», — высказался Путин, трансляция ведется на телеканале «Россия-24». По словам главы государства, у России не оставалось другого выбора кроме начала спецоперации на Украине. Жители Донбасса восемь лет подвергались геноциду, возмутился он. Украина все это время игнорировала и саботировала минские соглашения, а в конце 2021 года отказалась их выполнять. Путин принял решение о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Это произошло после эскалации военного конфликта в Донбассе со стороны вооруженных сил Украины. Целями спецоперации стала демилитаризация и денацификация, об этом заявлял Путин. Россия надеется на достижение компромисса в переговорах с Украиной, цитирует RT главу МИД РФ Сергея Лаврова. Уже прошло три раунда переговоров, теперь стороны будут разговаривать по видеосвязи, сообщают «Дни.ру». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия предлагала властям Украины вывести войска из Донбасса и не вступать в боевые действия для предотвращения спецоперации. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с главами регионов. «Киевским властям по разным каналам было предложено не вступать в боевые действия, вывести войска из Донбасса, они не захотели», — высказался Путин, трансляция ведется на телеканале «Россия-24». По словам главы государства, у России не оставалось другого выбора кроме начала спецоперации на Украине. Жители Донбасса восемь лет подвергались геноциду, возмутился он. Украина все это время игнорировала и саботировала минские соглашения, а в конце 2021 года отказалась их выполнять. Путин принял решение о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Это произошло после эскалации военного конфликта в Донбассе со стороны вооруженных сил Украины. Целями спецоперации стала демилитаризация и денацификация, об этом заявлял Путин. Россия надеется на достижение компромисса в переговорах с Украиной, цитирует RT главу МИД РФ Сергея Лаврова. Уже прошло три раунда переговоров, теперь стороны будут разговаривать по видеосвязи, сообщают «Дни.ру».