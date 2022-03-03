Путин объяснил Макрону, чего Россия хочет от Украины

03 марта 2022 в 18:11 Размер текста - 17 +

Россия настаивает на демилитаризации Украины и присвоения ей нейтрального статуса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с французским лидером Эммануэлем Макроном. Такие условия Москва выдвинула в ходе переговоров с Киевом по прекращению огня. «Владимир Путин подробно изложил принципиальные подходы и условия в контексте переговоров с представителями Киева. Подтверждено, что в первую очередь речь идет о демилитаризации и нейтральном статусе Украины — с тем, чтобы с ее территории никогда не исходила угроза для Российской Федерации», — передает сайт Кремля. Президент РФ подчеркнул, что задачи спецоперации на Украине будут выполнены в любом случае. Попытки затянуть переговоры приведут лишь к тому, что у Москвы появятся дополнительные требования к Киеву. Сегодня, 3 марта должна состоятся вторая встреча российской и украинской делегации. Переговоры могут пройти в Беларуси, в Беловежской пуще, передает «Национальная служба новостей». По словам главы российской делегации, помощника президента РФ Владимира Мединского, темой обсуждения станет прекращение огня. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что условия, которые выдвигает Россия, минимальны. Он выразил уверенность, что решение по ним будет найдено. Путин объявил о спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины утром 24 февраля. Он заявил, что спецоперация будет остановлена после признания Крыма российской территорией, а также присвоения Украине нейтрального статуса. Президент Украины Владимир Зеленский объявил на всей территории военное положение, передает телеканал 360. Позднее он предложил властям РФ начать переговоры. Первый этап состоялся на реке Припять в Беларуси.