14 мая 2022
13 мая 2022

Тюменцы ищут пару, которая ночью разбила их машины. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобильная парковка около КМЗ. Курган, машины, автомобильная парковка, парковка
Двое граждан разбили несколько машин на паркове одного из тюменских микрорайонов Фото:

Жители микрорайона «Тюменская слобода» ищут двух граждан, которые ночью разбили несколько машин на парковке около новостроек. Сообщение с просьбой помочь найти их появилось в социальных сетях.

«Сегодня ночью парочка влюбленных маргиналов разбила несколько машин. Мою, в том числе. Пожалуйста, сообщите, если кто-то узнал героев», — сообщил автор поста в telegram-канале «ЧС Тюмень Z». На кадрах можно увидеть, как мужчина бьет ногой по машине и уходит вместе с женщиной с парковки.

URA.RU направило запрос в УМВД по Тюменской области. На момент публикации новости комментарий не был получен.

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Жители микрорайона «Тюменская слобода» ищут двух граждан, которые ночью разбили несколько машин на парковке около новостроек. Сообщение с просьбой помочь найти их появилось в социальных сетях. «Сегодня ночью парочка влюбленных маргиналов разбила несколько машин. Мою, в том числе. Пожалуйста, сообщите, если кто-то узнал героев», — сообщил автор поста в telegram-канале «ЧС Тюмень Z». На кадрах можно увидеть, как мужчина бьет ногой по машине и уходит вместе с женщиной с парковки. URA.RU направило запрос в УМВД по Тюменской области. На момент публикации новости комментарий не был получен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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