Двое граждан разбили несколько машин на паркове одного из тюменских микрорайонов
Жители микрорайона «Тюменская слобода» ищут двух граждан, которые ночью разбили несколько машин на парковке около новостроек. Сообщение с просьбой помочь найти их появилось в социальных сетях.
«Сегодня ночью парочка влюбленных маргиналов разбила несколько машин. Мою, в том числе. Пожалуйста, сообщите, если кто-то узнал героев», — сообщил автор поста в telegram-канале «ЧС Тюмень Z». На кадрах можно увидеть, как мужчина бьет ногой по машине и уходит вместе с женщиной с парковки.
URA.RU направило запрос в УМВД по Тюменской области. На момент публикации новости комментарий не был получен.
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