Громче некуда: как СМИ рассказали об обысках в URA.RU и аресте Дениса Аллаярова всей стране

Обыски с кувалдами, скрученные журналисты, парализованная работа крупнейшего внестоличного СМИ. И — обвинение редактора в передаче взятки собственному дяде. История c арестом свердловского редактора URA.RU Дениса Аллаярова потрясла не только агентство, в котором он работал. Это стало шоком для всего медиасообщества страны. Коллеги не просто писали о нашей ситуации — заводили онлайн-трансляции, обсуждали ее с экспертами и выражали слова поддержки, понимая, что то, что произошло с Денисом Аллаяровым может случиться с любым СМИ, честно выполняющим свою работу.
Коллеги по цеху придавали огласке произошедшее, чтобы о несправедливости узнали в каждом уголке страны. И мы за это искренне благодарны. Как на историю с обысками в URA.RU и задержанием Дениса отреагировали крупнейшие российские СМИ, и как она за счет этого получила всероссийский резонанс — в материале URA.RU.
Коллеги дежурили под окнами редакции
Журналисты информационного портала E1.RU вели трансляцию прямо из-под окон URA.RU в момент, когда в редакции с кувалдой и ломом находились силовики.
«Как сообщил источник, силовики изымают технику и документы», — писали они, фактически дежуря у двери.
66.RU оперативно сообщали: «Задержали главного редактора свердловской редакции URA.RU Дениса Аллаярова и журналиста по криминалу Сергея Бодрова».
Life.ru, Фонтанка, Lenta.ru, РБК, ТАСС, RT, «Коммерсант» — ни одно крупное медиа не осталось в стороне. Коллеги не смолчали, когда к Денису Аллаярову нагрянули силовики и стали применять к нему силу.
"Редактор издания URA.RU Денис Аллаяров заявил, что к нему применили физическую силу во время обысков в офисе редакции <...> Аллаяров отметил, что во время обысков ему заламывали руки", — писала Lenta.ru.
Журналисты агентства 360.ru не упустили и тот факт, что Аллаярову не пустили адвоката. «К задержанному редактору URA.RU не пустили адвоката», — гласил заголовок статьи, опубликованной на сайте наших коллег.
Коллег беспокоила обстановка в агентстве. Telegram-канал Mash не упустил инцидент, из-за которого едва не пострадала беременная сотрудница нашего агентства.
"По информации Mash, беременной сотруднице из отдела кадров стало плохо. В середине месяца [сотрудница отдела кадров] должна была уйти в декрет. Ее не выпускали из помещения больше двух часов.", — писали журналисты.
СМИ рассказывали и о том, что к главному редактору агентства Диане Козловой люди в масках применили физическую силу. «В ходе проведения обыска в офисе редакции URA.RU сотрудники следственной группы применили физическую силу к главному редактору Диане Козловой», — писали корреспонденты MK.RU.
Особенно ярко прозвучал голос РБК. «В Союзе журналистов назвали дикостью обыски с кувалдой в URA.RU», — писали они. И это слово — «дикость» — стало символом ситуации.
Журналисты «Фонтанки» напомнили, что Денис и его команда писали резонансные материалы о криминале в регионе. «Почему-то именно эти материалы вызвали интерес следствия», — отмечают коллеги. 360.ru пишет: «Из-за действий СК остановили работу всего агентства, в котором трудятся более 200 сотрудников. Повод — подозрение в адрес одного человека». Газета.ру вскоре после выяснения деталей дела выпустила материал, в заголовке которого был отражен весь абсурд ситуации: «Передал дяде 20 тысяч рублей: за что арестовали редактора URA.RU».
В поддержку Дениса выступили не только СМИ, но и профессиональное сообщество. Союз журналистов России выразил обеспокоенность и напомнил: «Журналисты — не преступники».
И когда люди в масках второй раз нагрянули в офис агентства, журналисты не смолчали. "В редакцию URA.RU второй день подряд приходят силовики. Это связано с желанием следствия допросить главреда Козлову и еще двух сотрудников. Накануне задержали главу областной редакции Аллаярова по делу о взятке полицейскому", — следили за ситуацией журналисты РБК.
«Большая тройка» не прошла мимо
Хотя крупнейшие информационные агентства страны сохраняли нейтралитет и сдержанность, именно они стали мощным рупором, через который об этой истории узнала вся страна. РИА Новости, ТАСС и Интерфакс одними из первых сообщили о задержании редактора URA.RU. Они не делали громких заявлений, но их работа помогла достучаться до многих, кто еще не знал, что журналиста можно скрутить на глазах у семьи, а работу всей редакции — парализовать без весомого на то повода.
РИА Новости информировало: «Суд в Екатеринбурге арестовал редактора URA.RU по делу о взятке». ТАСС подробно описал, как прошли обыски и что известно о деле. Коммерсант дал широкий репортаж, сопроводив его аналитикой.
Эти материалы стали основой для более чем сотни ссылок в других СМИ — от региональных изданий до блогов и общественных каналов. Когда Дениса Аллаярова вели в Ленинский суд Екатеринбурга, в коридоре уже стояли журналисты. Они пришли не просто освещать заседание — они пришли поддержать.
Журналисты не могли не поддержать редактора в суде
Мимо новостей об обыске и задержании Дениса Аллаярова не прошли федеральные телеканалы. Репортаж из зала суда выпустил телеканал «Россия» в программе «Вести-Урал». В кадре — замкнутая фигура Дениса, конвой, журналисты с блокнотами и камерами. В их числе оказались журналисты telegram-канала «Осторожно, новости». Их корреспондент описывал обстановку так:
«"Это оговор и провокация, я просто выполнял свою работу", — заявил Аллаяров. Коллеги поддержали журналиста и заявили, что он стал жертвой оговора со стороны его дяди — бывшего начальника уголовного розыска ОП №10 Андрея Карпова. Карпова отправили под домашний арест. В URA.RU отметили, что организованный из-за дела в редакции обыск можно расценивать как давление на СМИ", — написали журналисты в канале.
А кто-то из коллег, когда увидел нашего редактора в наручниках, не смог сдержать эмоций. «Денис, как самочувствие?», «Денис, держись», — кричали журналисты.
Позицию Дениса подчеркивало каждое издание. Telegram-канал "Сигнал" писал: Аллаяров не признал вину в даче взятки. Редактор URA.RU заявил, что выполнял журналистскую работу.
Пообщаться с представителями ведомств журналистам не дали. Задать вопросы и узнать всю правду о происходящем лично от Дениса представителям СМИ не дали — корреспондентов попросили выйти в коридор.
«По просьбе Следственного комитета РФ заседание суда прошло в закрытом режиме, хотя сторона защиты выступала против такого решения», — писала газета «Ведомости». Ее редакция с самого начала следила за ситуацией в агентстве.
В настоящий момент редактор URA.RU Денис Аллаяров находится в следственном изоляторе. Без всего. На суде по избранию ему меры пресечения 6 июня конвоиры отказались брать от адвокатов сумку с вещами, которые для него собрали близкие — с щеткой, пастой, сменной одеждой и другими необходимыми предметами. Донести их можно теперь только в понедельник, в выходные СИЗО для приема родных и передач от них не работает. Кроме вещей, которые были на Денисе в момент задержания, у него ничего нет.
6 июня Ленинский райсуд отправил Дениса в СИЗО на два месяца (до 4 августа) по делу о даче взятки должностному лицу. По данным следствия, он якобы передал своему дяде — экс-начальнику отдела уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу Андрею Карпову 20 тысяч рублей. Однако эта информация не соответствует действительности. Агентство считает, что подобный образом дядя оговорил Дениса, чтобы смягчить себе меру ответственности по другому делу. Карпову в то же день избрали более мягкую меру пресечения — домашний арест.
Спасибо, коллеги!
Агентство URA.RU выражает искреннюю благодарность всем СМИ, которые не остались в стороне в трудный для нас момент. Ваши репортажи, лонгриды и посты для нас — больше, чем просто журналистская солидарность.
URA.RU продолжает рассказывать читателям о том, что происходит в стране и мире. Мы видим, как о нас пишут, как переживают за Дениса Аллаярова и за все агентство. Мы чувствуем, как вместе с нами тысячи журналистов, редакторов, читателей.
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