Суд отправил редактора Свердловской редакции URA.RU Дениса Аллаярова в СИЗО на долгих два месяца, а его родной дядя — бывший полицейский Андрей Карпов, давший показания против племянника — был отпущен из зала суда под домашний арест. Редакция агентства объясняет, в чем различия между этими двумя мерами пресечения.
Кому и когда назначают домашний арест
Домашний арест, согласно 107 статье Уголовно-процессуального кодекса РФ — это мера пресечения, выраженная в ограничении свободы гражданина с его изоляцией по месту жительства. Назначить ее могут на срок до двух месяцев.
«В случае невозможности закончить предварительное следствие в срок до двух месяцев и при отсутствии оснований для изменения или отмены меры пресечения этот срок может быть продлен по решению суда в порядке», — гласит 107 статья УПК РФ. По данным юристов, срок пребывания под домашним арестом зачастую может составлять несколько лет.
Если суд выбирает более строгую, то он обязан объяснять, почему считают домашний арест недостаточным, и указывать причины иного выбора. Как отмечается в законе, при избрании меры пресечения суд должен руководствоваться принципом достаточности ограничений для обвиняемого. В случае назначения содержания под стражей судья обязан обосновать, почему домашний арест не может обеспечить соблюдение закона.
Домашний арест начинается не со дня задержания, а со дня вынесения судом решения об избрании этой меры пресечения. Задержание, как правило, является предварительным этапом, но само решение об избрании меры пресечения (домашний арест) принимается судом — именно с этого момента начинается отсчет срока домашнего ареста.
Что разрешено и запрещено при домашнем аресте
В числе самых распространенных ограничений при домашнем аресте — запрет на общение с определенными лицами. Как правило, разрешено контактировать только с родственниками, проживающими совместно, а также с адвокатами, представителями следствия и контролирующими арест служащими.
Также самое частое ограничение, которое применяют к заключенному — ограничение по месту нахождению задержанного. Домашний арест далеко не всегда заточение в стенах жилища. Суд может разрешить арестованному выходить во двор, гулять вокруг дома, ходить в магазин и даже на работу.
Для контроля на находящегося под домашним арестом надевается специальный браслет, который позволяет при необходимости отслеживать и фиксировать нахождение заключенного. В случае, если «маячок» покажет движение за пределами установленного района пребывания или арестант попытается снять средство контроля, сотрудникам ФСИН поступит сигнал, и это будет основанием для ужесточения меры пресечения. Суд может ограничить и время выхода из квартиры, устанавливая для нахождения дома лишь определенные часы — например, строго с 22.00 до 7.00.
При этом, арестованный может находиться в одной квартире вместе с родственниками теми, кто официально зарегистрированы на этой же жилплощади, но взрослые при этом должны дать согласие на такое соседство. Посещение того, кто находится под домашним арестом, иными лицами — под строжайшим запретом: видеться он может только с теми, кто проживает в квартире. С остальными — только с разрешения следователя.
Арестанта должны ограничивать в использовании мобильной связи и доступе в интернет, но остальные жильцы квартиры не подпадают под этот запрет. Согласно закону, осужденному разрешается пользоваться телефоном исключительно для вызова экстренной мед помощи, правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб при чрезвычайных ситуациях, а также для связи с контролирующими структурами, следователем или дознавателем.
Однако, как показывает практика, крайне сложно, а подчас и невозможно проконтролировать выход арестованного в интернет под логином супруги или детей, а также звонки с их мобильников.
Сотрудники ФСИН, которые контролируют арестованных, сами ужесточить меру пресечения на заключение в СИЗО не смогут. Даже в случае злостных нарушений, они должны зафиксировать все факты и выйти в суд с ходатайством. А там уже как судья решит.
Карпов не имеет право общаться без разрешения следователя или прокурора со свидетелями и потерпевшими по данному уголовному делу. Ему запрещено отправлять, получать письма, кроме сообщений от силовых структур и госорганов. Карпову также нельзя пользоваться интернетом. Связь по телефону возможна лишь для вызова скорой помощи, медиков, аварийно-спасательных служб в случаях ЧС, для общения со следователем и представителями суда.
В ГУ МВД по Свердловской области подчеркнули, что Карпов не является сотрудником полиции. Он был уволен по отрицательным мотивам.
Как содержат арестованных в СИЗО
В России условия содержания в следственных изоляторах (СИЗО) максимально приближены к тюремным. Распределение подозреваемых и обвиняемых по камерам в СИЗО происходит в первые несколько дней после ареста — с учетом личностных характеристик, наличия судимостей и даже психологической совместимости. В СИЗО содержат подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, в отношении которых суд избрал мерой пресечения заключение под стражу.
Заключенным запрещено шуметь, к представителям администрации СИЗО и сотрудникам ФСИН они обязаны обращаться только на «Вы». Существует распорядок дня, подъем и отбой, прием пищи по расписанию, а также прогулка во внутреннем охраняемом дворике под охраной. Злостных нарушителей режима в качестве наказания помещают в карцер.
Арестанту может быть предоставлено не больше двух свиданий в месяц с родственниками или иными лицами; продолжительность одного такого свидания не может превышать трех часов. Имеют право заключенные под стражу и на передачи — их вес не должен превышать 30 кг в месяц, а объем одной передачи должен соответствовать нормам почтовых отправлений. Все передачи тщательно досматриваются сотрудниками СИЗО, при наличии запрещенных продуктов и предметов они изымаются с составлением акта.
Раздельно содержатся мужчины и женщины, несовершеннолетние и взрослые, подозреваемые и обвиняемые по одному и тому же делу, а также впервые привлекающиеся к уголовной ответственности. Кроме того, подозреваемые и обвиняемые не размещаются в одной камере с осужденными. Также на практике отдельно от остальных арестантов помещают и бывших силовиков, помещенных под стражу.
В соответствии с установленными нормами на одного подозреваемого или обвиняемого должно приходиться не менее четырех квадратных метров площади. Каждому предоставляются спальное место, постельные принадлежности, минимальный набор одежды и предметов гигиены.
В камере оборудованы кровати, столы, скамейки и полки для хранения вещей. Подозреваемые и обвиняемые могут по желанию трудиться на территории СИЗО и получать за это оплату, которая зачисляется на их лицевые счета. Осужденные, находящиеся в изоляторе, обязаны работать на определенных администрацией работах, а часть их заработка идет на возмещение расходов учреждения.
По закону, всем арестантам гарантируется восьмичасовой непрерывный сон, отдельное спальное место, столовая посуда, а также спальные принадлежности. Личный обыск проводится с соблюдением температурного комфорта и приватности, обеспечивается возможность совершения банковских и почтовых переводов. Также подозреваемые и обвиняемые имеют право знакомиться со своей медицинской документацией, получать выписки из медкарт и приобретать необходимые лекарства.
Заключенные вправе обращаться к администрации по личным вопросам, встречаться с адвокатами и получать медицинскую помощь. Свидания с родственниками разрешаются только по решению следователя, дознавателя или судьи, количество таких встреч ограничено двумя в месяц по три часа каждая. Телефонные звонки также возможны исключительно с разрешения ответственного должностного лица.
Что такое карантин и что в нем происходит
После того, как суд вынес решение о заключении под стражу, человека отправляют в СИЗО. Арестованного полностью обыскивают, досматривают его личные вещи. Проводят внешний осмотр на наличие телесных повреждений, описываются травмы и состояние, особые приметы. Проводится дактилоскопия, фотографирование и санобработка — стрижка и помывка.
После этого арестанту выдают вещевое имущество, спальные принадлежности, матрас, подушку, одеяло и постельное белье. В карантине проходит адаптация: администрация наблюдает за поведением человека, выявляется его личностные особенности и склонности, прежде всего деструктивные — к побегу, к нападению, к неповиновению, к нарушению режима или самоповреждениям — членовредительству и суициду.
День арестованного в условиях карантина совпадает с тем, что и в общих камерах. Подъем в шесть утра, приведение кровати в порядок, умывание и завтрак. После завтрака — утренняя проверка, затем прогулка, обед и ужин, а следом — вечерняя поверка и отбой.
Ранее URA.RU рассказывало, что 6 июня Ленинский райсуд Екатеринбурга определил Денису Аллаярову меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца (до 4 августа). По данным следствия, Денис якобы передал своему дяде — экс-начальнику отдела уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу Андрею Карпову 20 тысяч рублей, однако эта информация не соответствует действительности. Агентство считает, что подобный образом дядя оговорил Дениса, чтобы смягчить себе меру ответственности по другому делу. Карпов, якобы получивший деньги, при этом был отпущен домой, а Денис который дал деньги родственники — отправлен за эти же 20 тысяч рублей в СИЗО на два месяца.
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