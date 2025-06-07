«Всех все устраивало»: кейсом Аллаярова озадачены в старейшем свердловском медиаагентстве

Владелица ЕАН Касюкова беспокоится о защите журналистов после кейса Аллаярова

07 июня 2025 в 22:43 Размер текста - 17 +

Денис Аллаяров наработал за годы работы большую базу источников Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Редактора URA.RU Дениса Аллаярова отправили в СИЗО из-за «взятки» своему дяде в 20 тысяч рублей Кейс редактора свердловской редакции URA.RU Дениса Аллаярова, который сейчас находится в СИЗО по обвинению в даче «взятки» в 20 тысяч рублей дяде — повод задуматься журналистам, как теперь работать с источниками информации. Об этом заявила владелица старейшего информагентства Свердловской области ЕАН Анна Касюкова. Она озабочена, как теперь защищать своих сотрудников, ведь наличие источников эксклюзивной информации всегда было главным преимуществом корреспондентов. «До вчерашнего дня все мы понимали, надо накопать что-то быстрее, чем коллеги. И всех все устраивало, более того, определенные силы использовали „сливы“ в свою пользу (но это совсем другая история)… Но как мне защитить своих?», — опубликовала она пост в telegram-канале ЕАН. Новость по теме «Я выполнял журналистскую работу»: заявление редактора URA.RU Дениса Аллаярова после суда. Видео Денис Аллаяров был задержан 5 июня по обвинению в даче взятки должностному лицу. Он стал жертвой оговора со стороны своего дяди Андрея Карпова — по версии следствия, Денис якобы передал 20 тысяч рублей своему родственнику-полицейскому за получение информации криминального характера. 6 июня Ленинский райсуд отправил Дениса в СИЗО на два месяца, при этом Карпов получил в тот же день домашний арест. Журналист свою вину отрицает. Позиция агентства и адвокатов такова: обвинения связаны с его профессиональной деятельностью как руководителя региональной редакции. Денис обладал обширной базой источников, которую накопил за долгие годы работы журналистом, зачастую задавал неудобные вопросы и поднимал резонансные темы. Задержанию Аллаярова предшествовали инициированные следственным комитетом обыски в редакции агентства. Силовики с кувалдой ворвались в здание и на 6 часов парализовали работу не только головного офиса, но и всего агентства в целом. Сайт агентства работал с перебоями. Все новости по теме — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кейс редактора свердловской редакции URA.RU Дениса Аллаярова, который сейчас находится в СИЗО по обвинению в даче «взятки» в 20 тысяч рублей дяде — повод задуматься журналистам, как теперь работать с источниками информации. Об этом заявила владелица старейшего информагентства Свердловской области ЕАН Анна Касюкова. Она озабочена, как теперь защищать своих сотрудников, ведь наличие источников эксклюзивной информации всегда было главным преимуществом корреспондентов. «До вчерашнего дня все мы понимали, надо накопать что-то быстрее, чем коллеги. И всех все устраивало, более того, определенные силы использовали „сливы“ в свою пользу (но это совсем другая история)… Но как мне защитить своих?», — опубликовала она пост в telegram-канале ЕАН. Денис Аллаяров был задержан 5 июня по обвинению в даче взятки должностному лицу. Он стал жертвой оговора со стороны своего дяди Андрея Карпова — по версии следствия, Денис якобы передал 20 тысяч рублей своему родственнику-полицейскому за получение информации криминального характера. 6 июня Ленинский райсуд отправил Дениса в СИЗО на два месяца, при этом Карпов получил в тот же день домашний арест. Журналист свою вину отрицает. Позиция агентства и адвокатов такова: обвинения связаны с его профессиональной деятельностью как руководителя региональной редакции. Денис обладал обширной базой источников, которую накопил за долгие годы работы журналистом, зачастую задавал неудобные вопросы и поднимал резонансные темы. Задержанию Аллаярова предшествовали инициированные следственным комитетом обыски в редакции агентства. Силовики с кувалдой ворвались в здание и на 6 часов парализовали работу не только головного офиса, но и всего агентства в целом. Сайт агентства работал с перебоями. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.