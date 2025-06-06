Челябинский медиаменеджер Филичкин: акция против URA.RU создает дурной прецедент

06 июня 2025 в 16:17 Размер текста - 17 +

Сергей Филичкин заявил, что за делом Дениса Аллаярова следят все журналисты страны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Редактора URA.RU Дениса Аллаярова обвиняют в передаче своему дяде «взятки» в 20 тысяч рублей Известный челябинский мадиаменеджер, член Общественной палаты региона Сергей Филичкин уверен, что действия силовиков против URA.RU создают опасный прецедент. Об этом Филичкин заявил корреспонденту агентства. «К свердловской редакции информационного агентства URA.RU, сейчас приковано внимание всех журналистов страны. Задержание журналистов, обыски, изъятие техники — действия правоохранительных органов, которые привели к тому, что работа редакции оказалась фактически парализована. Это очень показательная силовая акция и, по-моему мнению, здесь идет явное превышение полномочий. Установить, давал редактор URA.RU Денис Аллаяров своему родному дяде взятку в сумме 20 тысяч рублей или не давал, можно и нужно строго в рамках мероприятий, предусмотренных в таких случаях законом. А силовые показательные действия против прессы недопустимы. Так создаются дурные прецеденты, которых в правовом суверенном государстве быть не должно», — заявил Филичкин. Редактора свердловской редакции URA.RU Дениса Аллаярова задержали 5 июня. Следователи пришли к нему домой, а также в квартиры журналистов Анны салымской и Сергея Бодрова и в саму редакцию. Фабула обвинения заключается в том, что Аллаяров передал 20 тысяч рублей полицейскому за то, чтобы тот передавал ему полицейскую сводку. Однако полицейский, оговоривший Аллаярова в якобы имевшей место передаче взятки, оказался его дядей. Он сам обвиняется в уголовном преступления и, судя по всему, согласился оговорить племянника, чтобы смягчить собственную участь. Из-за обысков в редакции работа агентства на несколько часов была приостановлена. Эти события агентство расценивает как провокацию, а поведение силовиков во время обысков считает чрезмерно жестким. Известные журналисты и правозащитники, общественники, депутаты высказались в поддержку URA.RU и Дениса Аллаярова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Известный челябинский мадиаменеджер, член Общественной палаты региона Сергей Филичкин уверен, что действия силовиков против URA.RU создают опасный прецедент. Об этом Филичкин заявил корреспонденту агентства. «К свердловской редакции информационного агентства URA.RU, сейчас приковано внимание всех журналистов страны. Задержание журналистов, обыски, изъятие техники — действия правоохранительных органов, которые привели к тому, что работа редакции оказалась фактически парализована. Это очень показательная силовая акция и, по-моему мнению, здесь идет явное превышение полномочий. Установить, давал редактор URA.RU Денис Аллаяров своему родному дяде взятку в сумме 20 тысяч рублей или не давал, можно и нужно строго в рамках мероприятий, предусмотренных в таких случаях законом. А силовые показательные действия против прессы недопустимы. Так создаются дурные прецеденты, которых в правовом суверенном государстве быть не должно», — заявил Филичкин. Редактора свердловской редакции URA.RU Дениса Аллаярова задержали 5 июня. Следователи пришли к нему домой, а также в квартиры журналистов Анны салымской и Сергея Бодрова и в саму редакцию. Фабула обвинения заключается в том, что Аллаяров передал 20 тысяч рублей полицейскому за то, чтобы тот передавал ему полицейскую сводку. Однако полицейский, оговоривший Аллаярова в якобы имевшей место передаче взятки, оказался его дядей. Он сам обвиняется в уголовном преступления и, судя по всему, согласился оговорить племянника, чтобы смягчить собственную участь. Из-за обысков в редакции работа агентства на несколько часов была приостановлена. Эти события агентство расценивает как провокацию, а поведение силовиков во время обысков считает чрезмерно жестким. Известные журналисты и правозащитники, общественники, депутаты высказались в поддержку URA.RU и Дениса Аллаярова.