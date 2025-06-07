Как проходит карантин в Екатеринбургском централе, куда отправили редактора URA.RU Аллаярова. Фото

Редактора URA.RU Аллаярова отправили на карантин в екатеринбургский СИЗО №1

07 июня 2025 в 19:20 Размер текста - 17 +

Те, кто находится в карантине, живут по распорядку общих камер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Редактора URA.RU Дениса Аллаярова обвиняют в передаче своему дяде «взятки» в 20 тысяч рублей Карантин в СИЗО длится до десяти дней, но, рассказывают осведомленные собеседники URA.RU, в следственном изоляторе №1 на улице Репина (в народе — Екатеринбургский централ) он, как правило, занимает 1-2 дня. Именно там сейчас находится арестованный после оговора дяди редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров. Рассказываем подробно, куда попал Денис и как он проведет ближайшие дни. Что происходит на карантине Карантинное помещение — это по сути транзитная зона, где человек находится перед тем, как попасть в камеру. Первым делом его полностью обыскивают, его личные вещи, багаж, некоторых подстригают. Денис находится в изоляторе без всего. На суде по избранию ему меры пресечения 6 июня конвоиры отказались брать от адвокатов сумку с вещами, которые для него собрали близкие — с щеткой, пастой, сменной одеждой и другими необходимыми предметами. Донести их можно теперь только в понедельник, в выходные СИЗО для приема родных и передач от них не работает. Кроме вещей, которые были на Денисе в момент задержания, у него ничего нет. Условия в Екатеринбургском централе, как и во всех колониях — спартанские Фото: Анна Майорова © URA.RU После обыска арестованного осматривает фельдшер на наличие телесных повреждений. Если таковые есть — они фиксируются, в обязательном порядке составляются документы, где описываются травмы и состояние. После этих процедур — баня, а после получение вещей: спальных принадлежностей, матраса, подушки, одеяла и постельного белья. В карантине проходит адаптация, за поведением человека наблюдают, определяют конфликтность, отслеживают поведение: склонен ли к дезорганизации, соблюдает ли режим, требования администрации, закона. В одном помещении могут находиться от одного до нескольких десятков человек, зависит от того, скольким по городу суд избрал меру пресечения в последнее время. Екатеринбургский централ — только для мужчин. Женщин и детей здесь нет. Распорядок дня День арестованного в условиях карантина совпадает с тем, что и в общих камерах. Подъем в шесть утра, приведение кровати в порядок, умывание и завтрак. После завтрака — утренняя проверка, затем прогулка, обед и ужин, а следом — вечерняя проверка. Что происходит после Арестованный приходит к начальнику СИЗО на распределение. Он общается с каждым лично и определит: в какую камеру и корпус определить. Те, кто впервые отбывают наказание, содержатся в отдельном корпусе. Подробнее о Екатеринбургском централе, особенностях содержания в нем, агентство расскажет завтра. Какие права есть у арестованного на карантине У арестованного есть право на вызов священника Фото: Илья Московец © URA.RU Разрешается вызвать священника, чтобы причаститься и исповедаться, также есть право на получение передач, посылок, писем и их отправку — только через администрацию изолятора. Но сейчас выходные, поэтому принести Денису необходимые вещи близкие и коллеги смогут только в понедельник. Свидания с родственниками в это время запрещены. Просить книги можно, но смысла мало — на их получение может уйти до месяца, так как их тщательно проверяют на наличие экстремистской составляющей. 6 июня Ленинский райсуд отправил Дениса в СИЗО на два месяца (до 4 августа) по делу о даче взятки должностному лицу. По данным следствия, он якобы передал своему дяде — экс-начальнику отдела уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу Андрею Карпову 20 тысяч рублей. Однако эта информация не соответствует действительности. Агентство считает, что подобный образом дядя оговорил Дениса, чтобы смягчить себе меру ответственности по другому делу. Карпову в то же день избрали более мягкую меру пресечения — домашний арест. URA.RU поддержало множество наших читателей — коллеги по цеху, депутаты, сенаторы, правозащитники выражали нам поддержку из разных уголков страны. Многие уже обратились в правоохранительные органы и СПЧ, разделяя позицию редакции — происходящее совершенно несоразмерно вменяемому. Подробная позиция редакции — здесь. Все новости по теме — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Карантин в СИЗО длится до десяти дней, но, рассказывают осведомленные собеседники URA.RU, в следственном изоляторе №1 на улице Репина (в народе — Екатеринбургский централ) он, как правило, занимает 1-2 дня. Именно там сейчас находится арестованный после оговора дяди редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров. Рассказываем подробно, куда попал Денис и как он проведет ближайшие дни. Карантинное помещение — это по сути транзитная зона, где человек находится перед тем, как попасть в камеру. Первым делом его полностью обыскивают, его личные вещи, багаж, некоторых подстригают. Денис находится в изоляторе без всего. На суде по избранию ему меры пресечения 6 июня конвоиры отказались брать от адвокатов сумку с вещами, которые для него собрали близкие — с щеткой, пастой, сменной одеждой и другими необходимыми предметами. Донести их можно теперь только в понедельник, в выходные СИЗО для приема родных и передач от них не работает. Кроме вещей, которые были на Денисе в момент задержания, у него ничего нет. После обыска арестованного осматривает фельдшер на наличие телесных повреждений. Если таковые есть — они фиксируются, в обязательном порядке составляются документы, где описываются травмы и состояние. После этих процедур — баня, а после получение вещей: спальных принадлежностей, матраса, подушки, одеяла и постельного белья. В карантине проходит адаптация, за поведением человека наблюдают, определяют конфликтность, отслеживают поведение: склонен ли к дезорганизации, соблюдает ли режим, требования администрации, закона. В одном помещении могут находиться от одного до нескольких десятков человек, зависит от того, скольким по городу суд избрал меру пресечения в последнее время. Екатеринбургский централ — только для мужчин. Женщин и детей здесь нет. День арестованного в условиях карантина совпадает с тем, что и в общих камерах. Подъем в шесть утра, приведение кровати в порядок, умывание и завтрак. После завтрака — утренняя проверка, затем прогулка, обед и ужин, а следом — вечерняя проверка. Арестованный приходит к начальнику СИЗО на распределение. Он общается с каждым лично и определит: в какую камеру и корпус определить. Те, кто впервые отбывают наказание, содержатся в отдельном корпусе. Подробнее о Екатеринбургском централе, особенностях содержания в нем, агентство расскажет завтра. Разрешается вызвать священника, чтобы причаститься и исповедаться, также есть право на получение передач, посылок, писем и их отправку — только через администрацию изолятора. Но сейчас выходные, поэтому принести Денису необходимые вещи близкие и коллеги смогут только в понедельник. Свидания с родственниками в это время запрещены. Просить книги можно, но смысла мало — на их получение может уйти до месяца, так как их тщательно проверяют на наличие экстремистской составляющей. 6 июня Ленинский райсуд отправил Дениса в СИЗО на два месяца (до 4 августа) по делу о даче взятки должностному лицу. По данным следствия, он якобы передал своему дяде — экс-начальнику отдела уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу Андрею Карпову 20 тысяч рублей. Однако эта информация не соответствует действительности. Агентство считает, что подобный образом дядя оговорил Дениса, чтобы смягчить себе меру ответственности по другому делу. Карпову в то же день избрали более мягкую меру пресечения — домашний арест. URA.RU поддержало множество наших читателей — коллеги по цеху, депутаты, сенаторы, правозащитники выражали нам поддержку из разных уголков страны. Многие уже обратились в правоохранительные органы и СПЧ, разделяя позицию редакции — происходящее совершенно несоразмерно вменяемому. Подробная позиция редакции — здесь. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.