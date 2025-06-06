Вице-спикер Госдумы: партия «Новые люди» направит обращение в Генпрокуратуру по обыскам в URA.RU

Вице-спикер Госдумы и первый замруководителя фракции «Новые люди» Владислав Даванков направит обращение на имя генпрокурора России Игоря Краснова с просьбой взять на контроль ход расследования дела об агрессивных обысках силовиков в свердловской редакции URA.RU. Депутат сообщил агентству, что запугивание кувалдами не должно стать инструментом борьбы с журналистикой.
«Вчера полиция с кувалдой устроила обыск в редакции Ura.ru. Согнали журналистов в одно помещение, отключили сервера, заломали руки. Выглядело, как будто ловят банду убийц. Но это была редакция сетевого издания.
Работа 200 сотрудников в восьми регионах — под вопросом. Согласен с Рантом Краевым, нашим лидером «Новых людей» в Свердловской области — URA.RU должно продолжать работу, а расследования — не скатываться в кувалдизм», — сказал Владислав Даванков.
Собеседник URA.RU уточнил: если теперь сотрудничество с источником информации равно «повод для обыска», завтра можно закрывать любое издание, которое пишет что-то кроме официальных пресс-релизов.
«Следствие должно идти строго в соответствии с процессуальными нормами, без запугивания журналистов кувалдами, ведь базовый принцип: закон — превыше всего. Сейчас СМИ пишут, что следствие интересует „слив криминальных сводок“. На самом деле, ни для кого не секрет: журналисты по всей стране работают с источниками в правоохранительных органах. Да и сами органы часто не против, когда в СМИ или телеграм-каналах появляется информация от них», — уточнил вице-спикер Госдумы.
Редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров был задержан вечером 5 июня. Его обвинили в даче «взятки» должностному лицу из-за, якобы, передачи 20 тысяч рублей своему дяде-полицейскому, проходящему по другому уголовному делу. Эта информация недостоверна. Последний оговорил Дениса, пытаясь облегчить свою участь по другому обвинению, и этим воспользовались правоохранительные органы. Каких-либо доказательств вины Аллаярова силовики во время шестичасового обыска в редакции, из-за которого была парализована работа всего агентства, и на который они вопреки всем нормам права ворвались в масках, с кувалдой и ломом, не нашли.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Несмотря на трудности и попытки дискредитировать нас, URA.RU продолжает держать вас в курсе главных событий. О том, что происходит с агентством, а также последних новостях России и мира — в telegram-канале URA.RU.