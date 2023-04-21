Юрист пояснил, как правильно составить договор аренды квартиры

Юрист Горин: договор аренды квартиры должен содержать паспортные данные

22 апреля 2023 в 12:16 Размер текста - 17 +

Минимальные условия договора аренды должны защищать интересы арендатора и арендодателя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Договор аренды квартиры должен содержать минимальный набор условий, которые обеспечат безопасность арендатору и арендодателю. Такое мнение высказал руководитель юридического отдела «Единого Цента Защиты» Андрей Горин. «В договоре аренды обязательно должны быть <…> паспортные данные и сведения о прописке. Также должен быть указан адрес квартиры и правоустанавливающий документ на объект недвижимости, согласно которому арендодатель имеет право сдавать его в аренду. Обязательным пунктом также являются <…> сумма и дата платежа и срок действия договора», — рассказал эксперт изданию Газета.ru . Уточняется, что остальные пункты необязательны, но для безопасности стоит учесть сумму залога за имущество в квартире и составить его опись, указать лиц проживающих с арендатором, возможность сдачи в субаренду и неустойку за просрочку оплаты. Порядок расторжения договора не является важным пунктом, но его стоит указать. Ранее сообщалось, что цены на арендное жилье в Российской Федерации ближе к весне могут подняться на 15%. Это произойдет из-за сокращения количества предлагаемых к аренде квартир после его роста осенью 2022 года.

Договор аренды квартиры должен содержать минимальный набор условий, которые обеспечат безопасность арендатору и арендодателю. Такое мнение высказал руководитель юридического отдела «Единого Цента Защиты» Андрей Горин. «В договоре аренды обязательно должны быть <…> паспортные данные и сведения о прописке. Также должен быть указан адрес квартиры и правоустанавливающий документ на объект недвижимости, согласно которому арендодатель имеет право сдавать его в аренду. Обязательным пунктом также являются <…> сумма и дата платежа и срок действия договора», — рассказал эксперт изданию Газета.ru. Уточняется, что остальные пункты необязательны, но для безопасности стоит учесть сумму залога за имущество в квартире и составить его опись, указать лиц проживающих с арендатором, возможность сдачи в субаренду и неустойку за просрочку оплаты. Порядок расторжения договора не является важным пунктом, но его стоит указать. Ранее сообщалось, что цены на арендное жилье в Российской Федерации ближе к весне могут подняться на 15%. Это произойдет из-за сокращения количества предлагаемых к аренде квартир после его роста осенью 2022 года.