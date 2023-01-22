Аналитики предупредили о росте цен на арендное жилье

23 января 2023 в 03:21 Размер текста - 17 +

За последний месяц в России снизилось количество квартир, предлагаемых для аренды Фото: Александр Мамаев © URA.RU Цены на арендное жилье в Российской Федерации ближе к весне могут подняться на 15 процентов. Это происходит из-за сокращения количества предлагаемых к аренде квартир после его роста осенью 2022 года. Так, квартиры, которые тогда пополнили арендный фонд, снова выставили на продажу, в том числе чтобы закрыть ипотечные кредиты, которые брали, рассчитывая закрыть, продав прежнее жилье. Кроме того, некоторые уехавшие в страны СНГ россияне возвращаются из-за ужесточения режима безвизового пребывания там. «За последний месяц в нашей стране снизился объем предложения арендного жилья — в крупных городах в среднем на 8—10 процентов. Заметнее всего количество арендных квартир уменьшилось в Москве и Санкт-Петербурге — на 15—20 процентов», — рассказал «Известиям» ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов. По данным госкомпании «Дом.РФ», в декабре прошлого года число объявлений о сдаче квартир в аренду в России сократилось на 10 процентов после двух месяцев роста (+29 процентов в октябре и +6 процентов в ноябре). Количество новых объявлений об аренде снизилось на 18 процентов. В результате цены на съемные квартиры за последний месяц уже выросли до шести процентов в некоторых городах. В то же время, как недавно писало URA.RU, Центробанк и правительство России готовятся запустить программу лизинга недвижимости как альтернативу ипотеке. Суть лизинга заключается в возможности приобретения жилья поэтапно с условием аренды невыкупленной части. Арендатор ежемесячно погашает обязательные платежи, постепенно становясь владельцем квартиры. Таким образом жилье для граждан должно стать доступнее. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Цены на арендное жилье в Российской Федерации ближе к весне могут подняться на 15 процентов. Это происходит из-за сокращения количества предлагаемых к аренде квартир после его роста осенью 2022 года. Так, квартиры, которые тогда пополнили арендный фонд, снова выставили на продажу, в том числе чтобы закрыть ипотечные кредиты, которые брали, рассчитывая закрыть, продав прежнее жилье. Кроме того, некоторые уехавшие в страны СНГ россияне возвращаются из-за ужесточения режима безвизового пребывания там. «За последний месяц в нашей стране снизился объем предложения арендного жилья — в крупных городах в среднем на 8—10 процентов. Заметнее всего количество арендных квартир уменьшилось в Москве и Санкт-Петербурге — на 15—20 процентов», — рассказал «Известиям» ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов. По данным госкомпании «Дом.РФ», в декабре прошлого года число объявлений о сдаче квартир в аренду в России сократилось на 10 процентов после двух месяцев роста (+29 процентов в октябре и +6 процентов в ноябре). Количество новых объявлений об аренде снизилось на 18 процентов. В результате цены на съемные квартиры за последний месяц уже выросли до шести процентов в некоторых городах. В то же время, как недавно писало URA.RU, Центробанк и правительство России готовятся запустить программу лизинга недвижимости как альтернативу ипотеке. Суть лизинга заключается в возможности приобретения жилья поэтапно с условием аренды невыкупленной части. Арендатор ежемесячно погашает обязательные платежи, постепенно становясь владельцем квартиры. Таким образом жилье для граждан должно стать доступнее.