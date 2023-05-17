«Аэрофлот» просит внести почти 100 изменений в салоны новых самолетов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый рейс авиасообщения Екатеринбург-Тобольск авиакомпании Red Wings. Екатеринбург, работа, салон самолета, профессия, самолет, стюардесса, бортпроводница
В интерьер салона новых Ту-214 внесут 99 изменений Фото:

«Аэрофлот» собирается внести 99 изменений в салоне новых Ту-214. Об этом представители авиакомпании попросили производителей самолетов.

«„Аэрофлот“ попросил компанию „Туполев“ внести 99 изменений в пассажирский салон среднемагистральных самолетов Ту-214», — пишет РБК. Там отмечают, что не все просьбы заказчика выполнимы, но согласование интерьера находится на финальной стадии. Авиакомпания предложила внести изменения в сервисную панель пассажиров, кухню и освещение, пассажирские кресла, двери и другие.

Ранее URA.RU писало, что «Аэрофлот» приобрел у ОАК 339 отечественных самолетов. Компании подписали соглашение о передаче воздушных судов в сентябре.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
«Аэрофлот» собирается внести 99 изменений в салоне новых Ту-214. Об этом представители авиакомпании попросили производителей самолетов. «„Аэрофлот“ попросил компанию „Туполев“ внести 99 изменений в пассажирский салон среднемагистральных самолетов Ту-214», — пишет РБК. Там отмечают, что не все просьбы заказчика выполнимы, но согласование интерьера находится на финальной стадии. Авиакомпания предложила внести изменения в сервисную панель пассажиров, кухню и освещение, пассажирские кресла, двери и другие. Ранее URA.RU писало, что «Аэрофлот» приобрел у ОАК 339 отечественных самолетов. Компании подписали соглашение о передаче воздушных судов в сентябре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...