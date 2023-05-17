«Аэрофлот» просит внести почти 100 изменений в салоны новых самолетов

«Аэрофлот» собирается внести 99 изменений в салоне новых Ту-214. Об этом представители авиакомпании попросили производителей самолетов.
«„Аэрофлот“ попросил компанию „Туполев“ внести 99 изменений в пассажирский салон среднемагистральных самолетов Ту-214», — пишет РБК. Там отмечают, что не все просьбы заказчика выполнимы, но согласование интерьера находится на финальной стадии. Авиакомпания предложила внести изменения в сервисную панель пассажиров, кухню и освещение, пассажирские кресла, двери и другие.
Ранее URA.RU писало, что «Аэрофлот» приобрел у ОАК 339 отечественных самолетов. Компании подписали соглашение о передаче воздушных судов в сентябре.
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