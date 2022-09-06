«Аэрофлот» приобрел 339 отечественных самолетов РИАН: «Аэрофлот» приобрел у ОАК 339 отечественных самолетов 07 сентября 2022 в 06:33 Размер текста - 17 + «Аэрофлот» приобрел 339 отечественных самолетов на период с 2023 по 2030 год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российская государственно-частная авиакомпания «Аэрофлот» и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») подписали соглашение о приобретении 339 самолетов отечественного производства. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости». «Генеральный директор ПАО „Аэрофлот“ Сергей Александровский и генеральный директор ПАО „Объединенная авиастроительная корпорация“ Юрий Слюсарь подписали соглашение о намерениях в отношении приобретения 339 воздушных судов отечественного производства», — говорится в совместном релизе компаний. Отмечается, что документ предусматривает передачу группе «Аэрофлот» на условиях аренды 210 самолетов МС-21, 89 самолетов Superjet-New и 40 Ту-214 на период с 2023 по 2030 год. По состоянию на конец 2021 года парк воздушных судов «Аэрофлота» насчитывал 356 единиц. Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» планирует законтрактовать 323 самолета российского производства в рамках обновления парка воздушных судов. Страны ЕС, США, Великобритания и ряд других государств усилили санкционное давление на Россию после начала российской специальной операции на Украине. Президент России Владимир Путин признал, что Запад смог навредить РФ, спровоцировав проблемы у российской авиаотрасли. Агентство Reuters сообщало, что в России начали разбирать самолеты на запчасти из-за санкций. Российская государственно-частная авиакомпания «Аэрофлот» и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») подписали соглашение о приобретении 339 самолетов отечественного производства. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости». «Генеральный директор ПАО „Аэрофлот“ Сергей Александровский и генеральный директор ПАО „Объединенная авиастроительная корпорация“ Юрий Слюсарь подписали соглашение о намерениях в отношении приобретения 339 воздушных судов отечественного производства», — говорится в совместном релизе компаний. Отмечается, что документ предусматривает передачу группе «Аэрофлот» на условиях аренды 210 самолетов МС-21, 89 самолетов Superjet-New и 40 Ту-214 на период с 2023 по 2030 год. По состоянию на конец 2021 года парк воздушных судов «Аэрофлота» насчитывал 356 единиц. Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» планирует законтрактовать 323 самолета российского производства в рамках обновления парка воздушных судов. Страны ЕС, США, Великобритания и ряд других государств усилили санкционное давление на Россию после начала российской специальной операции на Украине. Президент России Владимир Путин признал, что Запад смог навредить РФ, спровоцировав проблемы у российской авиаотрасли. Агентство Reuters сообщало, что в России начали разбирать самолеты на запчасти из-за санкций. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям