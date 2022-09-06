06 сентября 2022

«Аэрофлот» приобрел 339 отечественных самолетов

РИАН: «Аэрофлот» приобрел у ОАК 339 отечественных самолетов
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Сабантуй в Академическом районе. Екатеринбург, полет, самолет, перелет, авиакомпания аэрофлот
«Аэрофлот» приобрел 339 отечественных самолетов на период с 2023 по 2030 год Фото:

Российская государственно-частная авиакомпания «Аэрофлот» и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») подписали соглашение о приобретении 339 самолетов отечественного производства. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости».

«Генеральный директор ПАО „Аэрофлот“ Сергей Александровский и генеральный директор ПАО „Объединенная авиастроительная корпорация“ Юрий Слюсарь подписали соглашение о намерениях в отношении приобретения 339 воздушных судов отечественного производства», — говорится в совместном релизе компаний. Отмечается, что документ предусматривает передачу группе «Аэрофлот» на условиях аренды 210 самолетов МС-21, 89 самолетов Superjet-New и 40 Ту-214 на период с 2023 по 2030 год.

По состоянию на конец 2021 года парк воздушных судов «Аэрофлота» насчитывал 356 единиц. Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» планирует законтрактовать 323 самолета российского производства в рамках обновления парка воздушных судов. Страны ЕС, США, Великобритания и ряд других государств усилили санкционное давление на Россию после начала российской специальной операции на Украине. Президент России Владимир Путин признал, что Запад смог навредить РФ, спровоцировав проблемы у российской авиаотрасли. Агентство Reuters сообщало, что в России начали разбирать самолеты на запчасти из-за санкций.

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Российская государственно-частная авиакомпания «Аэрофлот» и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») подписали соглашение о приобретении 339 самолетов отечественного производства. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости». «Генеральный директор ПАО „Аэрофлот“ Сергей Александровский и генеральный директор ПАО „Объединенная авиастроительная корпорация“ Юрий Слюсарь подписали соглашение о намерениях в отношении приобретения 339 воздушных судов отечественного производства», — говорится в совместном релизе компаний. Отмечается, что документ предусматривает передачу группе «Аэрофлот» на условиях аренды 210 самолетов МС-21, 89 самолетов Superjet-New и 40 Ту-214 на период с 2023 по 2030 год. По состоянию на конец 2021 года парк воздушных судов «Аэрофлота» насчитывал 356 единиц. Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» планирует законтрактовать 323 самолета российского производства в рамках обновления парка воздушных судов. Страны ЕС, США, Великобритания и ряд других государств усилили санкционное давление на Россию после начала российской специальной операции на Украине. Президент России Владимир Путин признал, что Запад смог навредить РФ, спровоцировав проблемы у российской авиаотрасли. Агентство Reuters сообщало, что в России начали разбирать самолеты на запчасти из-за санкций.
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