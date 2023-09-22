Guardian: в Европе поднялись цены на топливо после решения России

22 сентября 2023 в 11:44 Размер текста - 17 +

Цены на топливо в Европе выросли после ограничений на экспорт от России Фото: Александр Елизаров © URA.RU После решения России бессрочно запретить экспорт топлива в Европе резко поднялись цены. Об этом сообщает британская газета The Guardian. «Россия временно запретила экспорт бензина и дизельного топлива во все страны за пределами четырех бывших советских республик. <…> В ответ на это цены на дизельное топливо в Европе подскочили на 5% и превысили 1000 долларов за тонну», — говорится в материале . Отмечается, что в первые 20 дней сентября Россия сократила экспорт топлива в Европу на 30%. Ранее первый замминистра энергетики Павел Сорокин заявил, что Россия бессрочно ограничивает экспорт топлива. Это нужно для стабилизации внутреннего рынка. О риске дефицита топлива предупреждал и глава «Газпром нефти» Александр Дюков. Чтобы решить проблему, в России уже вводились ограничения, однако они были временными, передает RT. Ранее несколько регионов жаловались на нехватку топлива. Так, Свердловские аграрии отказались работать, пока не получат нужное количество ресурса. А в Нижегородской области и Краснодарском крае стали закрываться заправки.

После решения России бессрочно запретить экспорт топлива в Европе резко поднялись цены. Об этом сообщает британская газета The Guardian. «Россия временно запретила экспорт бензина и дизельного топлива во все страны за пределами четырех бывших советских республик. <…> В ответ на это цены на дизельное топливо в Европе подскочили на 5% и превысили 1000 долларов за тонну», — говорится в материале. Отмечается, что в первые 20 дней сентября Россия сократила экспорт топлива в Европу на 30%. Ранее первый замминистра энергетики Павел Сорокин заявил, что Россия бессрочно ограничивает экспорт топлива. Это нужно для стабилизации внутреннего рынка. О риске дефицита топлива предупреждал и глава «Газпром нефти» Александр Дюков. Чтобы решить проблему, в России уже вводились ограничения, однако они были временными, передает RT. Ранее несколько регионов жаловались на нехватку топлива. Так, Свердловские аграрии отказались работать, пока не получат нужное количество ресурса. А в Нижегородской области и Краснодарском крае стали закрываться заправки.