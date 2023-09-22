Guardian: в Европе поднялись цены на топливо после решения России

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Клипарт 4. Нижневартовск, заправка, бензобак, лампочка бензина, закончился
Цены на топливо в Европе выросли после ограничений на экспорт от России Фото:

После решения России бессрочно запретить экспорт топлива в Европе резко поднялись цены. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

«Россия временно запретила экспорт бензина и дизельного топлива во все страны за пределами четырех бывших советских республик. <…> В ответ на это цены на дизельное топливо в Европе подскочили на 5% и превысили 1000 долларов за тонну», — говорится в материале. Отмечается, что в первые 20 дней сентября Россия сократила экспорт топлива в Европу на 30%.

Ранее первый замминистра энергетики Павел Сорокин заявил, что Россия бессрочно ограничивает экспорт топлива. Это нужно для стабилизации внутреннего рынка. О риске дефицита топлива предупреждал и глава «Газпром нефти» Александр Дюков. Чтобы решить проблему, в России уже вводились ограничения, однако они были временными, передает RT.

Ранее несколько регионов жаловались на нехватку топлива. Так, Свердловские аграрии отказались работать, пока не получат нужное количество ресурса. А в Нижегородской области и Краснодарском крае стали закрываться заправки.

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После решения России бессрочно запретить экспорт топлива в Европе резко поднялись цены. Об этом сообщает британская газета The Guardian. «Россия временно запретила экспорт бензина и дизельного топлива во все страны за пределами четырех бывших советских республик. <…> В ответ на это цены на дизельное топливо в Европе подскочили на 5% и превысили 1000 долларов за тонну», — говорится в материале. Отмечается, что в первые 20 дней сентября Россия сократила экспорт топлива в Европу на 30%. Ранее первый замминистра энергетики Павел Сорокин заявил, что Россия бессрочно ограничивает экспорт топлива. Это нужно для стабилизации внутреннего рынка. О риске дефицита топлива предупреждал и глава «Газпром нефти» Александр Дюков. Чтобы решить проблему, в России уже вводились ограничения, однако они были временными, передает RT. Ранее несколько регионов жаловались на нехватку топлива. Так, Свердловские аграрии отказались работать, пока не получат нужное количество ресурса. А в Нижегородской области и Краснодарском крае стали закрываться заправки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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