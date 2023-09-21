В России начали закрывать АЗС из-за убытков

22 сентября 2023 в 04:20 Размер текста - 17 +

Собственники АЗС терпят убытки из-за роста оптовых цен Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В нескольких регионах России появились случаи закрытия АЗС из-за убытков. По информации представителей отрасли на соответствующих территориях, подобное наблюдалось в Нижегородской области и Краснодарском крае. «Действительно, появились случаи закрытия заправок, предприниматели сталкиваются с ситуацией, когда держать АЗС становится просто невыгодно», — сообщил «Известиям» руководитель нижегородской сети «Стандарт Ойл» Александр Вахрушин. Аналогичная ситуация наблюдалась в Краснодарском крае, где предприниматели останавливали строительство новых АЗС из-за убыточности торговли топливом. Президент Независимого топливного союза Павел Баженов подтвердил случаи закрытия АЗС в ряде регионов, но подчеркнул, что это произошло на маленьких заправках в отдаленных населенных пунктах. О массовом закрытии АЗС речи не идет. Ранее сообщалось, что владельцы сетей АЗС терпят убытки. Торговля бензином находится в отрицательной зоне с середины июня, дизельного топлива — с середины августа. Причина заключается в росте оптовых цен на бензин и в перспективе снижения не предвидится.

В нескольких регионах России появились случаи закрытия АЗС из-за убытков. По информации представителей отрасли на соответствующих территориях, подобное наблюдалось в Нижегородской области и Краснодарском крае. «Действительно, появились случаи закрытия заправок, предприниматели сталкиваются с ситуацией, когда держать АЗС становится просто невыгодно», — сообщил «Известиям» руководитель нижегородской сети «Стандарт Ойл» Александр Вахрушин. Аналогичная ситуация наблюдалась в Краснодарском крае, где предприниматели останавливали строительство новых АЗС из-за убыточности торговли топливом. Президент Независимого топливного союза Павел Баженов подтвердил случаи закрытия АЗС в ряде регионов, но подчеркнул, что это произошло на маленьких заправках в отдаленных населенных пунктах. О массовом закрытии АЗС речи не идет. Ранее сообщалось, что владельцы сетей АЗС терпят убытки. Торговля бензином находится в отрицательной зоне с середины июня, дизельного топлива — с середины августа. Причина заключается в росте оптовых цен на бензин и в перспективе снижения не предвидится.