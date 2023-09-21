21 сентября 2023

В России начали закрывать АЗС из-за убытков

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Бензозаправки. Екатеринбург, бензин, топливо, бензозаправка, нет
Собственники АЗС терпят убытки из-за роста оптовых цен Фото:

В нескольких регионах России появились случаи закрытия АЗС из-за убытков. По информации представителей отрасли на соответствующих территориях, подобное наблюдалось в Нижегородской области и Краснодарском крае.

«Действительно, появились случаи закрытия заправок, предприниматели сталкиваются с ситуацией, когда держать АЗС становится просто невыгодно», — сообщил «Известиям» руководитель нижегородской сети «Стандарт Ойл» Александр Вахрушин. Аналогичная ситуация наблюдалась в Краснодарском крае, где предприниматели останавливали строительство новых АЗС из-за убыточности торговли топливом.

Президент Независимого топливного союза Павел Баженов подтвердил случаи закрытия АЗС в ряде регионов, но подчеркнул, что это произошло на маленьких заправках в отдаленных населенных пунктах. О массовом закрытии АЗС речи не идет.

Ранее сообщалось, что владельцы сетей АЗС терпят убытки. Торговля бензином находится в отрицательной зоне с середины июня, дизельного топлива — с середины августа. Причина заключается в росте оптовых цен на бензин и в перспективе снижения не предвидится.

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В нескольких регионах России появились случаи закрытия АЗС из-за убытков. По информации представителей отрасли на соответствующих территориях, подобное наблюдалось в Нижегородской области и Краснодарском крае. «Действительно, появились случаи закрытия заправок, предприниматели сталкиваются с ситуацией, когда держать АЗС становится просто невыгодно», — сообщил «Известиям» руководитель нижегородской сети «Стандарт Ойл» Александр Вахрушин. Аналогичная ситуация наблюдалась в Краснодарском крае, где предприниматели останавливали строительство новых АЗС из-за убыточности торговли топливом. Президент Независимого топливного союза Павел Баженов подтвердил случаи закрытия АЗС в ряде регионов, но подчеркнул, что это произошло на маленьких заправках в отдаленных населенных пунктах. О массовом закрытии АЗС речи не идет. Ранее сообщалось, что владельцы сетей АЗС терпят убытки. Торговля бензином находится в отрицательной зоне с середины июня, дизельного топлива — с середины августа. Причина заключается в росте оптовых цен на бензин и в перспективе снижения не предвидится.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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