Глава «Газпром нефти» допустил дефицит топлива в России

Заградительная пошлина на нефтепродукты может привести к излишкам ресурсов и сокращению их переработки, что повлечет дефицит топлива в России. Об этом заявил глава «Газпром нефти» Александр Дюков во время Промышленного-энергетического форума в Тюмени.
По словам главы госкорпорации, заградительная пошлина способна привести к излишку топлива на российском рынке и снижению на него оптовых цен. Из-за этого в стране снизится эффективность нефтеперерабатывающих заводов. «В результате подобного рода меры, если они недостаточно точно просчитаны, могут привести к дефициту на внутреннем рынке моторных топлив», — заявил Александр Дюков.
Ранее в России начали стремительно расти цены на бензин и дизельное топливо. По данным СМИ, по этой причине в правительстве РФ начали обсуждать временное введение заградительных пошлин на экспорт топлива, передает
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.