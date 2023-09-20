Глава «Газпром нефти» допустил дефицит топлива в России 20 сентября 2023 в 17:42 Размер текста - 17 + Заградительная пошлина приведет к дефициту бензина и дизеля в РФ, сказал Александр Дюков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Заградительная пошлина на нефтепродукты может привести к излишкам ресурсов и сокращению их переработки, что повлечет дефицит топлива в России. Об этом заявил глава «Газпром нефти» Александр Дюков во время Промышленного-энергетического форума в Тюмени. По словам главы госкорпорации, заградительная пошлина способна привести к излишку топлива на российском рынке и снижению на него оптовых цен. Из-за этого в стране снизится эффективность нефтеперерабатывающих заводов. «В результате подобного рода меры, если они недостаточно точно просчитаны, могут привести к дефициту на внутреннем рынке моторных топлив», — заявил Александр Дюков. Ранее в России начали стремительно расти цены на бензин и дизельное топливо. По данным СМИ, по этой причине в правительстве РФ начали обсуждать временное введение заградительных пошлин на экспорт топлива, передает MK.RU . Заградительная пошлина на нефтепродукты может привести к излишкам ресурсов и сокращению их переработки, что повлечет дефицит топлива в России. Об этом заявил глава «Газпром нефти» Александр Дюков во время Промышленного-энергетического форума в Тюмени. По словам главы госкорпорации, заградительная пошлина способна привести к излишку топлива на российском рынке и снижению на него оптовых цен. Из-за этого в стране снизится эффективность нефтеперерабатывающих заводов. «В результате подобного рода меры, если они недостаточно точно просчитаны, могут привести к дефициту на внутреннем рынке моторных топлив», — заявил Александр Дюков. Ранее в России начали стремительно расти цены на бензин и дизельное топливо. По данным СМИ, по этой причине в правительстве РФ начали обсуждать временное введение заградительных пошлин на экспорт топлива, передает MK.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям