Россия бессрочно запретила экспорт топлива

Замминистра энергетики: ограничение экспорта обеспечит топливом фермеров

22 сентября 2023 в 01:57 Размер текста - 17 +

В Минэнерго назвали условие действия запрета на экспорт топлива Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России решили бессрочно ограничить экспорт топлива. Такое заявление сделал первый замминистра энергетики Павел Сорокин. «Мера должна дать эффект очень быстро, потому что прекратится вымывание, потому что достаточно ощутимый объем покупался недобросовестными участниками рынка на бирже или на нефтебазах и далее вывозился на экспорт. Сейчас такой возможности нет», — сообщил Сорокин в видео, опубликованном в telegram-канале. По его словам, запрет экспорта топлива изменит оптовые цены, так как поставки добросовестных участников создадут избыток на внутреннем рынке России. Ранее заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в разговоре с URA.RU отмечал, что вводимый правительством РФ запрет на вывоз из страны товарного и дизельного топлива ударит по «серым» экспортерам, что поможет сбалансировать цены. Накануне вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что оптовые цены на топливо пошли вниз и рынок балансируется.

В России решили бессрочно ограничить экспорт топлива. Такое заявление сделал первый замминистра энергетики Павел Сорокин. «Мера должна дать эффект очень быстро, потому что прекратится вымывание, потому что достаточно ощутимый объем покупался недобросовестными участниками рынка на бирже или на нефтебазах и далее вывозился на экспорт. Сейчас такой возможности нет», — сообщил Сорокин в видео, опубликованном в telegram-канале. По его словам, запрет экспорта топлива изменит оптовые цены, так как поставки добросовестных участников создадут избыток на внутреннем рынке России. Ранее заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в разговоре с URA.RU отмечал, что вводимый правительством РФ запрет на вывоз из страны товарного и дизельного топлива ударит по «серым» экспортерам, что поможет сбалансировать цены. Накануне вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что оптовые цены на топливо пошли вниз и рынок балансируется.