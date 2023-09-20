Свердловские аграрии отказываются пахать поля из-за нехватки топлива

21 сентября 2023 в 11:42 Размер текста - 17 +

Из-за выросших цен на дизельное топливо у аграриев по всей стране возникли проблемы с уборочной кампанией Фото: Александр Мамаев © URA.RU Из-за проблем с поставками дизельного топлива и ценами на него часть фермерских хозяйств в Свердловской области планирует отказаться от вспахивания полей после окончания уборочных работ. В следующем году это может грозить неурожаем, рассказал URA.RU представитель одного из сельскохозяйственных кооперативов региона. «Дошли до смешного, с чего начинали в 2009—2010 годах — отправляем „ГАЗельку“ через день на заправку „Газпрома“, покупаем солярку по тонне, этого хватает на два дня. А раньше нам звонили, предлагали дизельное топливо в больших объемах, в рассрочку. Сегодня даже при наличии денег его не купить. Соседям, которые проплатили поставки заранее, вернули деньги, потому что дизтоплива на рынке нет. Уже месяц такая ситуация. Уборочную [кампанию] мы ведем. Ругаемся, в долги лезем, но убираем. Единственное, что пахать поля не будем, потому что нет денег на соляру по таким ценам», — поделился Сергей Пыжьянов, председатель СПК «Семья» в Талицком городском округе. Невспаханные поля могут грозить неурожаем в следующем году. На земле появятся сорняки, в самой почве смогут прогрессировать болезни. Источник агентства в областном министерстве агропромышленного комплекса признался, что о проблеме с дизельным топливом для аграриев известно, и правительство пытается ее решить. «Есть сложности со снабжением горюче-смазочных материалов (ГСМ) некоторых сельхозтоваропроизводителей, которые удалены от точек хранения. Но таких сопровождают в ручном режиме, помогают найти ближайшую оптовую точку крупного оператора и организовать поставки топлива. Тут вопрос даже не в наличии, а ценовой доступности ГСМ. Прямые контакты с производителями как раз позволяют снизить затраты на топливо», — поделился собеседник. По его словам, уборочная по всем видам культур будет закончена к середине октября, и только потом пойдет полноценная вспашка зяби. К тому моменту ситуация с дизельным топливом должна стабилизироваться. URA.RU обратилось с запросом в департамент информационной политики региона с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Из-за проблем с поставками дизельного топлива и ценами на него часть фермерских хозяйств в Свердловской области планирует отказаться от вспахивания полей после окончания уборочных работ. В следующем году это может грозить неурожаем, рассказал URA.RU представитель одного из сельскохозяйственных кооперативов региона. «Дошли до смешного, с чего начинали в 2009—2010 годах — отправляем „ГАЗельку“ через день на заправку „Газпрома“, покупаем солярку по тонне, этого хватает на два дня. А раньше нам звонили, предлагали дизельное топливо в больших объемах, в рассрочку. Сегодня даже при наличии денег его не купить. Соседям, которые проплатили поставки заранее, вернули деньги, потому что дизтоплива на рынке нет. Уже месяц такая ситуация. Уборочную [кампанию] мы ведем. Ругаемся, в долги лезем, но убираем. Единственное, что пахать поля не будем, потому что нет денег на соляру по таким ценам», — поделился Сергей Пыжьянов, председатель СПК «Семья» в Талицком городском округе. Невспаханные поля могут грозить неурожаем в следующем году. На земле появятся сорняки, в самой почве смогут прогрессировать болезни. Источник агентства в областном министерстве агропромышленного комплекса признался, что о проблеме с дизельным топливом для аграриев известно, и правительство пытается ее решить. «Есть сложности со снабжением горюче-смазочных материалов (ГСМ) некоторых сельхозтоваропроизводителей, которые удалены от точек хранения. Но таких сопровождают в ручном режиме, помогают найти ближайшую оптовую точку крупного оператора и организовать поставки топлива. Тут вопрос даже не в наличии, а ценовой доступности ГСМ. Прямые контакты с производителями как раз позволяют снизить затраты на топливо», — поделился собеседник. По его словам, уборочная по всем видам культур будет закончена к середине октября, и только потом пойдет полноценная вспашка зяби. К тому моменту ситуация с дизельным топливом должна стабилизироваться. URA.RU обратилось с запросом в департамент информационной политики региона с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.