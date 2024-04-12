От ушедшего на СВО депутата ждут участия в выборах гордумы Челябинска

Помощник депутата Госдумы Бурматова может пойти на выборы от эсеров
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Встреча с избирателями. Праймериз. Челябинск., панов юрий
Участие в СВО способно придать новый импульс политической карьере Юрия Панова Фото:
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Выборы в гордуму Челябинска — 2024

Судящийся с ЕР после исключения из партии и ушедший на СВО депутат Юрий Панов намерен переизбираться в новый состав гордумы Челябинска. Ожидается, что он выдвинется от «Справедливой России», сообщил 12 апреля источник URA.RU в политических кругах.

«Несмотря на скандал с исключением Панова из партии и былую судимость, единороссам сложно было бы отказать ему в участии в праймериз. Уход Панова на СВО, да еще в боевое подразделение, в этом смысле был сильным ходом. Вот только прием документов на праймериз закончится раньше, чем суд примет решение в его споре с руководством ЕР после исключения», — пояснил инсайдер.

Однако, по его словам, Панов по-прежнему обладает большим ресурсом в Металлургическом районе. В этом смысле он представляет интерес для других политических сил, прежде всего для «Справедливой России». Поэтому вероятна договоренность такого рода между депутатами Госдумы Владимиром Бурматовым, помощником которого был Панов, и Валерием Гартунгом — как главой региональной организации эсеров.

«Зачем вы мне звоните? Как я могу решать судьбу человека, который сейчас защищает страну на фронте?» — заявил Бурматов корреспонденту URA.RU. Телефоны Гартунга и Панова были отключены.

Панов покинул Челябинск осенью 2023 года после визита в СК. Поводом стали обыски, проведенные ФСБ на МУП «ПОВВ» и арест коммерсанта Павла Ефимова, которого считают связанным с ним. В ноябре Панова лишили партбилета «за дискредитацию партии» по итогам скандала с разгромом офиса ЕР в Металлургическом районе Челябинска. Позднее стало известно, что он стал одним из участников спецоперации на Украине.

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Судящийся с ЕР после исключения из партии и ушедший на СВО депутат Юрий Панов намерен переизбираться в новый состав гордумы Челябинска. Ожидается, что он выдвинется от «Справедливой России», сообщил 12 апреля источник URA.RU в политических кругах. «Несмотря на скандал с исключением Панова из партии и былую судимость, единороссам сложно было бы отказать ему в участии в праймериз. Уход Панова на СВО, да еще в боевое подразделение, в этом смысле был сильным ходом. Вот только прием документов на праймериз закончится раньше, чем суд примет решение в его споре с руководством ЕР после исключения», — пояснил инсайдер. Однако, по его словам, Панов по-прежнему обладает большим ресурсом в Металлургическом районе. В этом смысле он представляет интерес для других политических сил, прежде всего для «Справедливой России». Поэтому вероятна договоренность такого рода между депутатами Госдумы Владимиром Бурматовым, помощником которого был Панов, и Валерием Гартунгом — как главой региональной организации эсеров. «Зачем вы мне звоните? Как я могу решать судьбу человека, который сейчас защищает страну на фронте?» — заявил Бурматов корреспонденту URA.RU. Телефоны Гартунга и Панова были отключены. Панов покинул Челябинск осенью 2023 года после визита в СК. Поводом стали обыски, проведенные ФСБ на МУП «ПОВВ» и арест коммерсанта Павла Ефимова, которого считают связанным с ним. В ноябре Панова лишили партбилета «за дискредитацию партии» по итогам скандала с разгромом офиса ЕР в Металлургическом районе Челябинска. Позднее стало известно, что он стал одним из участников спецоперации на Украине.
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