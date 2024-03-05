Ушедший на СВО депутат челябинской гордумы Панов подал в суд на «Единую Россию»

В споре бывших товарищей по партии предстоит разбираться суду Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат гордумы Челябинска Юрий Панов оспорил в суде исключение из «Единой России». Информация об этом появилась в картотеке судебных дел.

«Истцом выступает Панов Юрий Алексеевич. Ответчиком — региональное отделении ВПП „Единая Россия“. Первое заседание по делу назначено на 19 марта», — пояснили URA.RU в Советском районном суде.

«Мы представим суду доказательства, что решение было правомерным. И в полной мере соответствует уставу партии и регламенту», — заявили URA.RU в региональном отделении ЕР. Панов находится в зоне спецоперации и сейчас недоступен для комментариев.

«Пользуясь моим отсутствием, решением президиума Челябинского регионального отделения партии „Единая Россия“ я был заочно лишен членства в партии. Оставляю за собой право обращаться в вышестоящие партийные органы и отстаивать свое честное имя, в том числе и судах», — заявил Панов в ноябре, подписав контракт с батальоном «Эспаньола».

В областном президиуме ЕР, решением которого депутата исключили из партии, тогда заявили, что неоднократно пытались связаться с Пановым, но тот не выходит на связь с начала сентября. Панов пропал после того, как его вызывали на допрос в СК. Поводом для допроса стали обыски, проведенные ФСБ на МУП «ПОВВ» и арест коммерсанта Павла Ефимова, который может быть связан с Пановым. На областную комиссию ЕР по этике Панов также не явился. Как стало известно позднее, к этому времени он стал одним из участников спецоперации на Украине.