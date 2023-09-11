Конфликт между функционерами ЕР придется разбирать на уровне областного руководства Фото: Илья Московец © URA.RU

В регисполком «Единой России» поступило обращение о проверке инцидента с вывозом мебели и оргтехники из офисов партии в Металлургическом районе Челябинска. Как сообщает ревизор местного отделения ЕР, это на долгое время парализовало работу партийцев.

«Из помещений исполкома и общественной приемной Металлургического МО партии 5 августа была вывезена вся мебель и оргтехника. Исходя из видеозаписи, вывозом занимались члены политсовета местного отделения партии: депутат заксобрания области Максим Романов; депутаты совета депутатов Металлургического района Олег Мальцев (и Сергей Астафьев. Таким образом, данные члены политсовета на длительное время умышленно парализовали работу местного отделения партии», — говорится в документе, подписанном ревизором местного отделения Ольгой Лобановой и адресованном исполнительному секретарю реготделения ЕР Виталию Маслову (есть в распоряжении URA.RU).

Согласно заявлению, все имущество закупалось за счет членских взносов партийцев, состоящих на учете в местном отделении. Однако Астафьев, ранее возглавлявший Металлургическое отделение ЕР, сообщил агентству, что вся мебель и оргтехника была закуплена на личные средства депутата районного совета Юрия Панова, и теперь вернулись к владельцу. Собственно, все отделение партии в Металлургическом районе, по его словам, несколько лет содержалось за счет Панова.

«Сергей Янович (Астафьев — ред.) вполне четко обрисовал ситуацию. Если кто-то считает иначе, он может обратиться в компетентные органы. Я с удовольствием поучаствую в разбирательстве», — добавил 12 сентября корреспонденту URA.RU Романов.

Маслов сообщил, что пока документ не поступил в региональное отделение. Телефон Панова остается недоступен с 4 сентября.

Видео: читатель URA.RU